Адвокат Трампа на слушании по импичменту в Сенате США осудил штурм Капитолия

Адвокат Брюс Кастор, который защищает экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента в Сенате страны, осудил штурм Капитолия 6 января.

Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне «никогда не услышат ничего», кроме осуждения и требований наказать виновных по закону. Адвокат считает, что правоохранители достаточно хорошо справляются с поиском таких людей и привлечением их к ответственности. По его мнению, желание установить виновных в случившемся – естественное стремление.

Кастор похвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. Как заявил адвокат, избиратели рассчитывают, что сенаторы не будут руководствоваться эмоциями или позицией СМИ, а будут поступать правильно, передает РИА «Новости».

Кастор заявил: «Если мои коллеги на этой стороне палаты действительно думают, что президент Трамп совершил уголовное преступление (надо понимать, что «тяжкое преступление» – это уголовное преступление, в правонарушение – это правонарушение, слова со временем сильно не поменялись), то после его ухода с поста он был бы задержан».

По словам адвоката, «нет возможности, которая дала бы президенту Соединенных Штатов быстро убежать в конце срока и просто уйти свободным», ведь минюст «знает, что делать с такими людьми». «Я не видел, чтобы что-то было сделано в этом направлении», – сказал он, повторив выдержку из конституции, которая говорит, что импичмент «не идет далее лишения поста». Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам.

Напомним, в Сенате США начался процесс импичмента Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11. Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу. Сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД