Путин оценил работу судебной системы России в период пандемии

Российская судебная система в тяжелый период пандемии коронавируса не перешла в режим торможения, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

«Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. А в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», – добавил Путин.

Ранее Путин в ходе совещания с членами СПЧ напомнил, что, по оценке Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы, российская судебная система является одной из самых эффективных в мире.

Между тем сообщалось, что пандемия COVID-19 парализовала судебную систему Великобритании.