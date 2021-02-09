В России захотели ввести минимальную цену на пиво

В Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию, следует из письма комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, где вопрос рассматривался в конце января.

Как пишет «Коммерсант», в Минфине уточнили, что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. В ЕЭК обещают рассмотреть предложения «в соответствии с процедурами».

Предложение ввести в стране МРЦ на пиво главе Минфина Антону Силуанову еще в феврале 2020 года направил Союз российских пивоваров (СРП).

Комиссия РСПП дала негативную оценку инициативы, сказано в проекте письма. Там подчеркивается, что практика регулирования цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции. В комиссии напоминают, что пиво в последние годы и так значительно выросло в цене, в первую очередь за счет повышения акциза. Введение же МРЦ ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции на полке, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, отмечается в обращении. Кроме того, МРЦ будет способствовать снижению конкурентоспособности российского пива. Комиссия попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до Антона Силуанова на этой неделе.

Председатель совета СРП Даниил Бриман указывает, что позиция комиссии в текущей редакции отражает только точку зрения транснациональных компаний, которые и выступают драйвером ценового демпинга на рынке. Из-за многочисленных акций, которые могут позволить себе крупнейшие игроки, пиво сегодня на полке в ряде случае стоит дешевле питьевой воды. По словам Бримана, для алкогольной продукции, которая подпадает под отдельное регулирование, это «ненормальная ситуация». Кроме того, демпинг ставит в неравные конкурентные условия производителей разного размера, а потребители делают выбор исходя из цены, а не качества, считает председатель совета СРП.

Крупные игроки по-прежнему против инициативы. В AB InBev Efes предупреждают, что МРЦ на пиво вызовет спад экономической деятельности и ударит в том числе по сетям, ограничив их в возможности предоставлять скидку, а потребителя инициатива только подтолкнет к дешевому суррогатному крепкому алкоголю. В «Балтике» говорят, что эффектом от меры станет увеличение разницы в рентабельности «белых» и «серых» производителей. А в Heineken прогнозируют введение в незаконный оборот подлежащей списанию легальной продукции.

Напомним, в феврале 2020 года Союз российских пивоваров попросил установить МРЦ на пиво, так как это, по их мнению, позволит снизить объемы нелегального рынка и создать равные конкурентные условия для всех производителей. Также предполагается, что это снизит объем потребления некачественного алкоголя и распространение «псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво».