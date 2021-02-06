Названа причина массового отравления детей в Дагестане Озвучены версии причин пожара в Новой Москве Число жертв пожара в Новой Москве возросло до трех человек 6 февраля 2021, 16:59 Текст: Абдулла Шакиров

Во время пожара в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли два ребенка и один взрослый, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пострадали 17 человек, из них погибли три: взрослый и двое детей», – передает ТАСС сообщение ведомства. Для госпитализации пострадавших в пожаре вылетели два санитарных вертолета. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы окажут всем пострадавшим помощь. «Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал глава города на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в результате пожара в поселке Мосрентген погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело.

Урганту предложили заняться воспитанием детей 3 февраля 2021, 20:16

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту стать советником директора школы по воспитательной работе, сообщила пресс-служба движения. В ходе недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс состоится в десяти пилотных регионах. Ургант в свойственном формате своего шоу иронично рассказал об этой новости, сведя функции советников-воспитателей до примитивного общения с детьми по поводу модной музыки и трендов, передает Regnum. В своем Instagram РШД предложили Урганту попробовать себя в роли советника-воспитателя. «Посмотрев ваш вчерашний выпуск, мы поняли, что школа потеряла в вашем лице отличную кандидатуру на роль советника-воспитателя», – отмечается в сообщении. «Мы приглашаем вас на один день погрузиться в атмосферу школьной милоты, чтобы вы продемонстрировали свои талант и мастерство, а также поделились своим жизненным опытом и патриотическими чувствами, так сказать, задали высокую планку для будущих советников директоров!» – добавили в РШД и предложили телеведущему взять себе в помощники соведущих «Вечернего Урганта». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российское движение школьников (@skm_rus) Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения. Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе». Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы. Движение поездов на «фиолетовой» линии метро в Москве приостановили 4 февраля 2021, 06:24 Текст: Наталья Ануфриева

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» было приостановлено из-за проверки инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта. На участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов, передает ТАСС. Приостановка связана с необходимостью проверки инфраструктуры. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2. Накануне машинист поезда на этой линии заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» (противоположенный край ветки). Для проверки инфраструктуры временно приостанавливали движение поездов, а затем увеличивали интервалы их движения. По информации источника в экстренных службах, в тоннеле произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано машинистом поезда. Население Москвы сократилось впервые с 1992 года 6 февраля 2021, 13:39

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

Население Москвы в прошлом году уменьшилось почти на 42 тыс. человек. Сокращение оказалось самым сильным с 1992 года, свидетельствуют данные Росстата. По данным на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 млн 636 тыс. 312 человек – почти на 42 тыс. меньше, чем в 2019 году. Число жителей столицы сократилось впервые с 1992 года, при этом по масштабам падение численности оказалось максимальным за всю историю наблюдений: на 1 января 1993 года постоянно проживающих насчитывалось всего на 1 тыс. 783 человека меньше, чем годом ранее, сообщает Forbes. При этом население Московской области продолжило увеличиваться – за год на 22 тыс. 463 человека, хотя прирост и сократился существенно по сравнению с предыдущими годами, когда он превышал 90 тыс. человек. Кроме того, в 2020 году резко увеличилось постоянное население Севастополя – на 14%. Численность населения Крыма при этом уменьшилась, как и у большинства регионов страны. Ранее сообщалось, что население России, по данным Росстата, сократилось за 2020 год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. Москвичей предупредили о высоких сугробах к пятнице 4 февраля 2021, 21:53 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец. «К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров», – передает сообщения синоптика РИА «Новости». По словам Тишковца, за сутки в столице выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы. В январе в Москве из-за балканского циклона «Димитриус» выпала пятая часть месячной нормы осадков. Ранее жителям европейской части России пообещали аномальное для февраля похолодание. Младенец погиб после падения мужчины с высоты на коляску в Воронеже 5 февраля 2021, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Мужчина упал с высоты 17-го этажа на коляску с ребенком в Воронеже, молодой человек и младенец погибли, сообщили в региональной прокуратуре. Трагедия произошла около 17.00 в четверг, «из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал (мужчина)», передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства. В этот момент во дворе дома гуляла женщина с коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Он погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района», – отмечает надзорное ведомство. Напомним, в 2018 году в Тамбове коляска с ребенком загорелась от сигареты матери. Собянин: Москве еще рано разрешать массовые мероприятия 4 февраля 2021, 18:39 Текст: Елизавета Булкина

Эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается, однако пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», – передает слова градоначальника ТАСС. Однако, подчеркнул Собянин, пока «рано открывать массовые мероприятия» и снимать ограничения, связанные с пожилыми и хронически больными людьми. Мэр столицы добавил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 400 тыс. москвичей. При этом у властей нет задачи привить все население Москвы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию. Напомним, Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. В России назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях 5 февраля 2021, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях начнется летом. «Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», – заявил глава центра в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Стала известна причина сбоя движения на участке «фиолетовой» ветки метро в Москве 4 февраля 2021, 07:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Причиной остановки движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил источник в экстренных службах. «СЗАО, перегон «Планерная» – «Октябрьское поле». Сломался состав в тоннеле. Нет движения от «Планерной» до полей в сторону центра. Пущены компенсационные маршруты Мосгортранса», – сообщил источник. «Сейчас на маршруте КМ работают 160 автобусов», – передает РИА «Новости» сообщение дептранса Москвы. Ранее в четверг в столичном дептрансе сообщили, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» было приостановлено из-за проверки инфраструктуры. Синоптики рассказали о погоде в столице 4 февраля 2021, 06:28 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в Москве прогнозируют от одного до трех градуса мороза, вечером похолодает до минус семи градусов, в ночные часы температура составит 12-14 градусов ниже нуля, передает ТАСС. В Подмосковье днем будет от нуля до пяти градусов мороза, вечером похолодает до минус девяти градусов, а ночью температура может опуститься до минус 17 градусов. Кроме того, телтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 13.00 мск пятницы. Скорость западного и северо-западного ветра может достигать 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба. Студентам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля в Москве 5 февраля 2021, 14:20 Текст: Алексей Дегтярев

Очное обучение в московских вузах возобновится с 8 февраля, к этому моменту транспортные карты студентов разблокируют, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. «С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы», – говорится в сообщении на сайте правительства Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки. Для предпринимателей в Москве подготовили антиковидные инструкции 4 февраля 2021, 09:28 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве для предпринимателей создали сборник антиковидных инструкций, его разработали в столичном штабе по защите бизнеса совместно с представителями предпринимательского сообщества из разных отраслей. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, во время пандемии стало ясно, что бизнесменам необходима помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований, передает «Вечерняя Москва». «Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве», – сказал он. Предполагается, что данный «антивирусный пакет» поможет контрольным органам максимально точно определять, кем именно могли быть допущены нарушения: компанией, индивидуальным предпринимателем или одним из должностных лиц предприятия. В создании оригинального справочника также принимали участие московские органы контроля и надзора. В основу документа легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, а также указы мэра столицы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти города. Между тем стали известны самые востребованные онлайн-сервисы инвестиционного портала Москвы в 2020 году: по словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, наиболее востребованными являются онлайн-запись на осмотр объектов торгов, возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений, а также сервис, принимающий заявки на ознакомление с конкурсной документацией. «С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году предприниматели воспользовались ими более 145 тыс. раз. Это почти половина от общего количества обращений к сервисам ресурса», – уточнил он. Портал помогает бизнесменам найти информацию об инвестиционных проектах столицы, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Воспользоваться инструментами платформы могут только зарегистрированные пользователи. Инвестиционный портал был создан при поддержке правительства Москвы. Ежедневно сайт посещают более 8,2 тыс. уникальных пользователей. На портале зарегистрировано 42 тыс. личных кабинетов, позволяющих открыть полный доступ к функционалу ресурса. В 2020 году было запущено мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы». Оно доступно в App Store и Google Play. Собянин рассказал о развитии системы профнавигации в 2020 году 5 февраля 2021, 10:16 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии системы профессиональной навигации для школьников и студентов на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. «Одной из заметных тенденций последних лет стало бурное развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов. Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Он отметил, что к концу 2019 года в Москве работали уже 17 детских технопарков – площадок для технического творчества детей и подростков от семи до 17 лет. «В начале 2020 года успели открыть еще один технопарк. В период пандемии не закрылся ни один технопарк. Программы ушли в онлайн, а их участниками стали порядка 40 тыс. ребят. Летом и в начале осени, когда эпидемиологическая ситуация позволила смягчить ограничения, многие техно­парки на время возобновили обычные занятия – с соблюдением масочного режима», – говорится в сообщении. Мэр уточнил, что по итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, а 170 школьников стали победителями крупнейших олимпиад и конкурсов технического творчества, включая Олимпиаду НТИ, Московскую предпрофессиональную олимпиаду школьников, Всероссийский конкурс космических проектов «Лунная Одиссея», Хакатон виртуальной и дополненной реальности, инженерный конкурс «Инженер – профессия будущего», «Архимед», Worldskills Russia Junior, Junior Composite Battle и множество других. Кроме того, в ноябре открылся объединенный портал детских технопарков с максимумом информации об актуальных программах и мероприятиях. Еще одной хорошей возможностью проверить свои знания не решением теоретических задач, а выполнением практических заданий, сформулированных реальными работодателями, стал добровольный квалификационный экзамен. В подготовке экзаменационных материалов принимали участие больше 80 компаний, среди которых РЖД, Росатом, Сбербанк, Яндекс и др. В 2020 году в экзамене приняли участие свыше 12 тыс. старшекурсников из 371 вуза. На второй этап прошли свыше 5 тыс. человек. Сдавали московский экзамен и несколько десятков студентов 11 зарубежных универ­ситетов – из Белоруссии, Украины, Великобритании, США, Финляндии и Китая. Лучшими в будущей профессии признаны 282 человека. Мэр также обратил внимание на образовательный проект по обучению основам предпринимательства школьников и студентов «Бизнес-уикенд». «Для начала все желающие могут пройти однодневные мотивационные тренинги. Затем заинтересовавшиеся ребята записываются на вторую ступень – преакселератор, в рамках которого под руководством опытных наставников работают над развитием своих бизнес-идей. К заключительному этапу программы – акселератору, состоящему из восьми последовательных интенсивов, – допускаются участники, успешно прошедшие предыдущие этапы. Они разбирают реальные кейсы по предпринимательству, общаются с экспертами и самостоятельно выполняют практические задания. Подобный отбор позволяет выявить наиболее мотивированных и целеустремленных молодых людей», – указывается в сообщении. В 2020 году в рамках «Бизнес-уикендов» была открыта отдельная программа для школьников «Бизнес-уикенд. Старт», занятия в которой проходят в форме игр и соревнований, а москвичи старшего поколения могут принять участие в «Бизнес-уикендах 50+», рассчитанных на тех людей, кто устал быть наемным работником и хочет применить свой опыт в самостоятельном бизнесе. Для тех, кто планирует стать самозанятым в 2020 году, была впервые реализована программа «Бизнес-уикенд. Компетенции» – обучение практическим навыкам заработка в виртуальной среде («Контент-менеджмент для интернет-магазина», «Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях» и «Навык создания одностраничного сайта (лэндинга) на конструкторе»). Большинство «Бизнес-уикендов» предсказуемо проходило онлайн, но это никак не сказалось на популярности программы. В ее мероприятиях приняло даже больше людей, чем в 2019 году. Еще один проект 2020 года, организованный для поддержки молодых предпринимателей Москвы – Молодежный клуб Business Update. «Основной площадкой для обучения и общения членов клуба является онлайн-портал на котором зарегистрировались около 8 200 участников. На платформе размещены теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, информация о стажировках. Каждый участник клуба получает персональный рейтинг, зависящий от его активности», – отмечается в сообщении. Ключевым преимуществом клуба является наставничество. Участники могут пройти четыре ступени развития. И те члены клуба, которые уже прошли первые ступени, активно помогают начинающим продвигаться вверх. Кроме того, есть возможность выйти на прямые контакты с состоявшимися предпринимателями – принять участие в бизнес-завтраках, питч-сессиях и других мероприятиях, участники которых могут задавать вопросы, представлять свои проекты и получать рекомендации успешных бизнесменов. «Уверен, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы. Но и опыт онлайн-программ тоже пригодится. Благодаря им правильный выбор профессионального пути смогут сделать еще больше молодых людей. А это – половина успеха в жизни», – заключил Собянин. Названа причина массового отравления детей в Дагестане 6 февраля 2021, 16:50 Текст: Абдулла Шакиров

В Хунзахском районе Дагестана, где накануне с признаками отравления к медикам обратились несколько детей, в воде обнаружили возбудитель дезинтерии, сообщило министерство здравоохранения республики. «Роспотребнадзором установлен водный путь передачи инфекции, возбудителем которой являются шигеллы дизентерии… Согласно постановлению Роспотребнадзора, начато фагирование и вакцинация от гепатита А. Республиканским центром инфекционных болезней в район поставлено 400 доз интести-бактериофага. На данный момент 145 человек из группы риска прошли фагирование. Кроме того, проводится дезинфекция в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции, а также вакцинация детей против гепатита А», – говорится в Instagram министерства. Отмечается, что количество обратившихся с признаками отравления выросло до 64 человек, подавляющее число из них – дети. Основные симптомы – диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела. На данный момент в стационар Хунзахской ЦГБ с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано восемь человек, в том числе пятеро детей. В пятницу сообщалось, что тридцать учеников одной из школ Дагестана обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело. Озвучены версии причин пожара в Новой Москве 6 февраля 2021, 17:11 Текст: Абдулла Шакиров

Причиной пожара в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате которого погибли два ребенка и один взрослый, могла стать неисправность электропроводки, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. «Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки», – передает слова Ивановой ТАСС. Между тем в экстренных службах рассказали, что пожар возник из-за короткого замыкания, а позднее сообщение о возгорании стало причиной большого числа погибших и пострадавших. Ранее в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в результате пожара в поселке Мосрентген погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело. Позже в МЧС заявили о трех погибших – двух детях и одном взрослом. В результате пожара пострадали 17 человек, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы окажут всем потерпевшим помощь. «Пошутившую» о бомбе в багаже женщину задержали в Шереметьево 6 февраля 2021, 17:20 Текст: Абдулла Шакиров

В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая при регистрации на рейс в шутку сообщила о том, что везет в своем багаже бомбу, рассказали в правоохранительных органах Москвы. «5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», – передает сообщение правоохранителей ТАСС. В вещах женщины взрывных устройств не обнаружили. В настоящее время проводится доследственная проверка. В январе Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта. Позже полицейские задержали женщину, которая заявила о наличии у нее взрывного устройства. Она была в состоянии алкогольного опьянения.