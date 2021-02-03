РФПИ назвало сроки результатов испытаний комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной британско-шведской компании AstraZeneca появятся не раньше весны, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Думаю, что предварительные результаты (совместных с AstraZeneca испытаний) мы получим не ранее марта или апреля, и, конечно же, опубликуем их как можно скорее», – сказал он Sky News, передает ТАСС.

Дмитриев добавил, что в рамках совместных испытаний будет исследована эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса.

В декабре Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания «Р-фарм» подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.

Клинические испытания комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной AstraZeneca начнутся на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии.