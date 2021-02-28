Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба

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28 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны. Подробности...
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Кто заменит Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна? Подробности...
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Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...
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У Украины нет сердца

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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Байден бомбит Сирию

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

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  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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    Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба

       28 февраля 2021, 17:03
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.

    «Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».

    Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.

    Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).

    Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.


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    Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении

    27 февраля 2021, 19:37

    Текст: Андрей Резчиков

    Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян.

    «То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. 

    Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.

    Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.

    О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.

    Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись.

    Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». 

    «Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин.

    Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник. 

    Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог.

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    Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
       26 февраля 2021, 12:31
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.

    По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».

    «Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.

    Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.

    Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».

    Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

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    Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
       25 февраля 2021, 18:51
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.

    «Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    Коментарии (70)
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

    25 февраля 2021, 19:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.

    «Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    «Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.

    В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

    Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

    Коментарии (25)
    Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
       26 февраля 2021, 10:35
    Фото: Пресс-служба президента
    Азербайджана/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

    «Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

    В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.

    «Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

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    Коментарии (8)
    Пашинян вновь потребовал от Саркисяна уволить главу Генштаба Армении
       27 февраля 2021, 19:15
    Фото: Ani Djaferian/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике.

    «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.

    В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Коментарии (72)
    Президент Армении отказался утверждать отставку главы Генштаба
       27 февраля 2021, 17:10
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну, сообщили в администрации главы республики.

    «Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции», – передает сообщение пресс-службы Саркисяна РИА «Новости».

    Президент республики заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». По мнению Саркисяна, сложившаяся в Армении ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». 

    Коментарии (13)
    Азербайджан обвинил Армению в размещении военных в Карабахе

    27 февраля 2021, 19:29

    Текст: Абдулла Шакиров

    Армения в нарушение совместного заявления о прекращении войны отправила и разместила военнослужащих на территории Нагорного Карабаха, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.

    «Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооруженных сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека. Эти факты происходили уже после подписания совместного заявления, включающего в себя пункт об остановке военных действий», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Как уточнили в азербайджанском МИДе, информацию о размещении армянских военнослужащих в Карабахе распространили международные СМИ, работающие в Армении. В ведомстве потребовали прекратить отправку военных и призвали международное сообщество «принять соответствующие меры для прекращения провокаций».

    Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

    Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.

    В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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    США призвали ВС Армении не вмешиваться в политику

    26 февраля 2021, 00:34

    Текст: Евгения Шестак

    Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

    «Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии – что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – цитирует ТАСС Прайс. 

    По его словам, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

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    Пашинян позвал своих сторонников на митинг
       27 февраля 2021, 23:45
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку.

    Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск), передает ТАСС.

    Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

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    Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента
       25 февраля 2021, 22:00
    Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила палатки перед зданием парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, объявив свою акцию бессрочной.

    В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Полицейские выстроились в цепь, но в действия протестующих не вмешиваются. Сам Никол Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям, передает РИА «Новости». Ранее один из организаторов акции, председатель партии «Родина», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция оппозиции на проспекте Баграмяна будет бессрочной.

    В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

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    В палаточный лагерь в центре Еревана начали прибывать противники Пашиняна
       26 февраля 2021, 09:00
    Фото: HAYK BAGHDASARYAN/
    PHOTOLURE/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, они приносят с собой продукты, теплые вещи.

    Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 10.00 по московскому времени ожидается начало заседания парламента. Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. Погреться ночью к кострам пускали и стражей порядка. Они мирно обсуждали с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

    С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников – они приносят с собой продукты, теплые вещи, передает РИА «Новости».

    В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

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    Эксперт: Армения демонстрирует последствия правления дорвавшихся до власти непрофессионалов

    26 февраля 2021, 20:50

    Текст: Евгений Романов

    К плачевному состоянию армянской армии привело правление Никола Пашиняна, который получил власть благодаря поддержке Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя политический кризис в Ереване. По его мнению, это показывает неспособность пришедших к власти революционным путем лидеров управлять страной и защищать ее безопасность.

    «США неслучайно построили в Ереване чуть ли не самое большое в Европе посольство. Стратегическая цель Вашингтона там одна – выдавить Россию с Южного Кавказа. Американцы работали там многие годы и вот чего достигли, а мы, к сожалению, эту работу не ведем. У Пашиняна, на самом деле осталось лишь около 20% сторонников в обществе, но те, кто остались зомбированы западной пропагандой», – говорит директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

    По его словам, Пашинян – это ставленник «даже не самого американского финансиста Джорджа Сороса, а ставленник главы местного отделения фонда Сорова Ларисы Минасян». «При участии уже упомянутых мною зарубежных спецслужб представители фонда Сороса поставили Пашиняна во главе государства, что привело и к плачевному состоянию армянской армии, которое проявилось во время войны», – считает собеседник. 

    По предположению Багдасарова, сценарий прихода Пашиняна к власти был разработан в первую очередь британской разведслужбой МИ-6 в сотрудничестве с турецкой разведкой и «при активном участии американцев». «Они привели Пашиняна к власти с понятной перспективой – вырвать Армению из-под влияния России, а заодно и решить карабахский вопрос», – говорит эксперт.

    «Еще до войны в Карабахе я говорил, что господин Пашинян – это эквивалент «российского Навального». Он вообще не способен управлять государством. У него отсутствует опыт военного и административного управления. Этот человек попал на высший пост в стране в результате определенной манипуляции», – считает политолог.

    Багдасаров видит аналогию между событиями в России 90-х годов и нынешними событиями в Армении. «Россия тогда заключила унизительный для себя Хасавюртовский мир, а Армения только что проиграла войну в Карабахе. Такие поражения доказывают неспособность лидеров, пришедших к власти революционным путем, управлять страной, защищать ее национальную безопасность», – считает эксперт. 

    «Ситуацию в России 90-х и в нынешней Армении сближает непрофессионализм руководства. Причем, в России тогда в правительстве еще оставались советские специалисты, которые хоть что-то понимали. А если, не дай Бог, к власти в России придет новая волна управленцев, которых сейчас пытается вытолкнуть наверх наш уличный протест, то у нас будет еще хуже, чем в Армении. Армения – небольшая относительно мононациональная страна. У нас – огромная многонациональная страна со значительно более сложным устройством. Если к власти в Москве придет «российский Пашинян», это обернется распадом государства. Вот, как опасен непрофессионализм, который дорвался до власти», – предупреждает эксперт.

    Напомним, политический кризис начался в Армении в четверг – после того, как вооруженные силы потребовали отставки правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В Ереване с тех пор почти непрерывно проходят акции сторонников и противников Пашиняна.  

    «Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил президент соседнего Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что правительство Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху», передает РИА «Новости». Он также выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября.

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    Пресс-секретарь Пашиняна опровергла увольнение министра обороны Армении

    26 февраля 2021, 14:58

    Текст: Алина Назарова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не увольнял министра обороны республики Вагаршака Арутюняна, соответствующие сообщения СМИ не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

    «Эта информация не соответствует действительности», – заявила Геворгян госагентству «Арменпресс», передает РИА «Новости».

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».  

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    Армения оценила отношения с Россией

    27 февраля 2021, 12:22

    Текст: Ксения Панькова

    Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что Ереван настроен на непрерывную работу, направленную на упрочение отношений с Москвой.

    «Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран», – цитирует РИА «Новости» министра.

    По его словам, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов двух стран.

    Он также заявил, что Ереван не отказывается от диалога с Баку, однако необходимо формирование повестки.

    «Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», – сказал Айвазян, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

    Не менее важно, как отметил министр, чтобы встречи проходили «при наличии договороспособности у другой стороны».

    Между тем помощник армянского президента Армена Саркисяна Асмик Петросян сообщил, что глава Армении пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

    После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Коментарии (4)
     
     
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