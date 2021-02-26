Уткин предупредил Панарина о последствиях возможного суда о клевете

Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия

«Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Тем более, что тысячу лет назад ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».

«Существует такое понятие, как протестантская этика. Она лежит в основе протестантизма и, действительно, очень хорошо совмещается с культом честного и продуктивного труда. Поэтому протестантские страны, а именно Северная Европа и США, опережают весь мир по экономическим показателям, по уровню развития политических институтов и всей цивилизации в целом», – считает российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе.

В то же время, по мнению собеседника, нельзя сводить успех Запада к какому-либо одному фактору. «Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые – это факт, и Познер это заметил не первый», – подчеркнул собеседник.

При этом в наши дни «смешно говорить о том, что было бы, прими Россия другую религию вместо православия». «Рассуждать на такие темы просто непродуктивно, тем более, что тысячу лет назад, когда Россия выбирала религию, ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заключил Сванидзе.

В то же время настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков считает такую теорию банальной и несостоятельной. «Перу – католическая страна. Мы что, живем хуже, чем в Перу?» – задался вопросом священнослужитель.

«Кроме того, с точки зрения духовности – это довольно глупые аргументы. Религия – это не корыто, чтобы насытить свиней. Религия – это о вечности, о смысле человеческой жизни.

Это фундаментальные вопросы бытия, а не количество сала на душу населения.

Жалко, что Владимир Познер живет такими ценностями. Всякий раз, когда к власти приходили люди, мыслящие такими категориями, везде становилось только хуже», – отметил собеседник.

«Потому такие заявления являются клеветой. В России часто жилось плохо, потому что наша страна была объектом постоянных нападений, войн и разорений со стороны тех же протестантов и католиков, которые неоднократно пытались отнять наши богатства и землю», – напомнил настоятель храма.

Схожей точки зрения придерживается и Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. «Познер действительно повторяет банальную мысль о том, что все страны развиваются в соответствии с религиозной концепцией. Такая мысль сильно упрощает понимание религиозного и экономического развития разных стран мира. Хотя во всех этих странах, по сути, существуют одни и те же проблемы», – отметил религиовед.

«Западные страны, достигнув определенного уровня процветания, отказались от религиозных ценностей. Кроме того, Познер не учитывает, что в Европе есть целый ряд православных стран, которые живут достаточно хорошо. Или где православие является одной из государственных религий, как в Финляндии», – заключил Лункин.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.