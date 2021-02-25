Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V»

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рубля 81 копейку за два компонента, сообщила пресс-служба правительства.

В правительстве сообщили, что Минздрав «перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», передает РИА «Новости».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил, что снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства для массовой вакцинации населения России.

По его словам, цена едина для всех производственных площадок.

«По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», – сказал Мантуров.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал прозрачности в ценообразовании на вакцины от коронавируса.