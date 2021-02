Россиянам пообещали морозы в марте Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 февраля 2021, 06:49 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, мокрый снег с дождем, гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус. В связи со снегопадом и гололедом 25 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В России оценили выход 18 европейских компаний из «Северного потока – 2» 24 февраля 2021, 10:39

«Пока все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации газопровода не является для России проблемой», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о выходе как минимум 18 европейских компаний из проекта «Северный поток – 2». «Сейчас Газпром решает проблемы по мере их поступления: сначала необходимо закончить строительство газопровода, затем ввести его в эксплуатацию. Скорее всего, на стадии строительства никаких проблем не возникнет – «Северный поток – 2» строится российскими компаниями. При этом судно-трубоукладчик «Фортуна», которое уже давно попало в черный список, продолжает работать без перебоев», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако, считает собеседник, проблемы могут начаться на стадии получения разрешений на ввод газопровода в эксплуатацию. «Среди этих 18 европейских компаний могли быть те, которые выдавали необходимые документы для ввода проекта в эксплуатацию. Но пока мы до конца не знаем, действительно ли это так: возможно, что выход этих компаний из проекта является следствием предыдущих санкций, и их давно заменили другими», – предположил Юшков. «Пока что все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации «Северного потока – 2» не является помехой. Нужно дождаться, когда Газпром начнет собирать бумаги для разрешения на ввод в эксплуатацию, и тогда станет ясно, возникают ли проблемы, задержки и какие есть альтернативы», – заключил эксперт. Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев резко ответил на сообщения о зарплате в 52 млн рублей 24 февраля 2021, 13:25

Телеведущий Владимир Соловьев не подтвердил сообщения, согласно которым его заработная плата составляет 52,6 млн рублей в год. «Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», – заявил Соловьев Ura.ru. Телеведущий уверен, что информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей телеведущего. В свою очередь коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала». Ранее издание The Insider сообщило, что Соловьев якобы получает 52,6 млн рублей в год, а зарплата Шейнина составляет 100 млн рублей в год. В социальных сетях возмутились этой информации. Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров» 24 февраля 2021, 11:22

«Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». «Данных о применении комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт пояснил, что «Искандеры» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод, что таких падений не было», – делает вывод собеседник. «К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул военный аналитик. «Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал», – резюмирует собеседник. Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский. Ранее Никол Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х». Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся. В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2» 24 февраля 2021, 10:52

Немецкая компании Wintershall Dea вложила в «Северный поток – 2» 730 млн евро и больше не планирует предоставлять финансирование проекту, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год. «Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», – говорится в отчете, передает ТАСС. В документе также отмечается, что рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства «Северного потока – 2» может занять три–пять лет. «Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea – Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) – обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около трех–пяти лет», – говорится в отчете. В октябре 2020 года Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) обвинил Газпром и европейские компании в не согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2» и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. Кроме того, на европейские компании OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper был наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов). Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживаются партнеры компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину 24 февраля 2021, 16:49

Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт. «Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости». Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах» 24 февраля 2021, 23:07 Текст: Евгения Шестак

Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения. Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха. Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России 24 февраля 2021, 18:40

«Либеральная оппозиция получила из Лондона явный сигнал о том, что у блогера нет той абсолютной поддержки на Западе, о которой она нам столько рассказывала здесь, в России», – заявил политолог Марат Баширов, комментируя отказ международной организации Amnesty International считать Алексея Навального «узником совести». «И Евгений Ройзман, и Евгения Альбац, и другие лидеры оппозиции действуют, исходя из своих личных целей. Для них фигура Навального – это просто повод обратить внимание аудитории на интересующие их тезисы. Конечно, для таких людей, как они, решение Amnesty International оказалось определенным ударом», – считает Баширов. «Они поняли, что тоже могут лишиться такого покровительства на Западе, ответить за несдержанность в своих выступлениях. Конечно, нужно будет еще проверить, что именно в словах Навального Amnesty International восприняла так критично, но в любом случае все эти наши господа теперь тоже будут ограничены в своих высказываниях. Этот факт их явно пугает», – уверен политолог. «При этом подавляющему большинству населения России абсолютно все равно, что за организация Amnesty International и дает ли она какой-то статус Алексею Навальному», – заключил Баширов. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести», сообщил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января. Артемьев сказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент Amnesty «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech» («языка ненависти»). «По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – цитирует Артемьева ТАСС. Однако Amnesty International все равно призывает власти России отпустить блогера на свободу. Это решение вызвало раздражение у лидеров либеральной оппозиции в России. В частности, решение Amnesty International осудили руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист Евгения Альбац. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея – к трем с половиной годам условно. Кроме того, 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21 24 февраля 2021, 20:05

Серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Наша основная проблема (при создании и разработке МС-21 – прим. ВЗГЛЯД) – композитные материалы для крыла, которые мы не могли производить. Ранее нам запретили поставку сырья, которое мы получали от одной из компаний Соединенных Штатов. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение создать отечественный аналог. В результате совместной работы с Росатомом и институтами Академии наук это сырье было создано. Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим, и в 2022 году начнем серийное производство машины», – передает ТАСС слова Чемезова из интервью RT. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год. МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским 24 февраля 2021, 13:43

«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека. «Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог. Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник. В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник. «При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог. Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей. Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» 24 февраля 2021, 09:16

Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний. «Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред». По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист. «Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт. Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Школьнику за отказ снять брекеты сломали позвоночник в Новосибирске 24 февраля 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело. «По версии следствия, 21 февраля в дневное время у дома № 111 по улице Широкой Ленинского района Новосибирска подростки совместно нанесли телесные повреждения 12-летнему мальчику, после чего он был доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц». В СК указали, что, по версии СМИ, подросток перед избиением отказался снимать брекеты. Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-розыскных действий, следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Ранее в феврале житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине. Один из пострадавших госпитализирован. Познер назвал принятие православия одной из величайших трагедий для России 24 февраля 2021, 22:34

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие ее худшим направлением. По его словам, принятие православия является «одной из величайших трагедий для России». По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые ее исповедуют. «С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных», – отметил Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube. Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал себе вероисповедание, то у него был выбор. Однако выбор православия стал ошибочным, «лучше бы выбрал католицизм все-таки», заметил телеведущий. Именно с выбором религии Познер связывает проблемы в стране. В связи с этим принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России». Познер высказал мнение о том, что принятие православия было вынужденной мерой для России, и в конечном счете – неправильной. Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. Путин заявил о желании Запада ослабить Россию 24 февраля 2021, 14:59

Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ. «Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается». В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации. Нагиев заявил о бесполезности службы в армии 24 февраля 2021, 12:43

Российский актер Дмитрий Нагиев заявил, что его потраченные на срочную службу в армии годы оказались бесполезны, а также рассказал о случаях дедовщины. «Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку», – заявил Нагиев в интервью «Аргументам и фактам». Но, по мнению артиста, такую «закалку» можно развивать с помощью спортивных занятий или при посещении библиотек. «Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина – против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство», – высказался он. Позже слова актера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан страны. В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма 24 февраля 2021, 08:16

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики. «Подобные высказывания – нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым – это российская земля, и Россия сама разберктся, как защищать свои территории», – сказал Шеремет РИА «Новости». По его словам, США в самый раз стоит пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море. «Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», – сказал депутат. Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины.