В ЕР призвали фракции ГД выступить за ужесточение наказания за оскорбление ветеранов

Недостаточное наказание оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны пагубно влияют на моральное состояние общества, «Единая России» предлагает всем фракциям парламента выступить за ужесточение наказания и не допустить появления инструментов для возрождения неонацизма, сказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Мы обсуждали существующее наказание. Учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа тем, кто это совершает подобного рода деяния, урона им это не наносит. При этом они наносят моральный урон, как это сделал фигурант дела об оскорблении ветерана, говоря совершенно неприемлемыми словами о ветеране, человеке преклонного возраста, который не щадя живота своего защитил Отечество», – приводятся слова Шаманова на сайте «Единой России».

Этот случай – самый яркий пример того, как люди теряют моральный ориентир, отметил депутат. В свою очередь его однопартиец, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что ужесточение ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ своевременно и полностью оправданно. Он согласился с Шамановым в вопросе солидарности фракций по поправкам, отметив, что парламентарии обязаны помочь ветеранам постоять за себя.

«Ветераны Великой Отечественной войны, те, кто сейчас живет, и те, кто уже ушли, сами не могут постоять за себя, но это можем сделать мы. Я скажу больше – это наш долг. Наряду с морально-этическими оценками необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов. Жестко, однозначно и бескомпромиссно будем пресекать такого рода деяния, выходящие за грани добра и зла», – заявил Боярский.

По его словам, денежный штраф за оскорбление ветерана войны и глумление над его наградами – это недостаточное наказание. «Никому не позволено вести себя подобным образом, а такое незначительное наказание – это прецедент, который может спровоцировать возникновение и аналогичных недопустимых проявлений», – сказал депутат.

Ранее депутаты Госумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны: подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.