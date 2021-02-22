В Госдуме подготовили поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Депутаты Госумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Уточняется, что авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества», – приводит пресс-служба партии слова Яровой.

По ее словам, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля, уточняется в сообщении. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

«Наши поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и мы надеемся, что лидеры всех фракций их поддержат», – добавила зампред ГД.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что поправки к законопроекту помогут максимально защитить память о героях России.

По его мнению, штраф по резонансному делу об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных последствий. «Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а фигуранта дела судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления», – пояснил депутат.

Ранее глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо с предложением ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал.

Политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана, сказала газете ВЗГЛЯД, что «страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди».