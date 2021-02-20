В Кремле указали на стремление США помогать Украине наращивать наступательный потенциал

Вашингтон не скрывает своего намерения помогать Киеву наращивать наступательный потенциал, при том, что Украине никто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки – она на Украину поступает», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

Украине, по словам Пескова, никто не угрожает. «И наоборот, это провоцирует горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», – добавил он.

Кроме того, Кремль выразил обеспокоенность в связи с санкциями Киева против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА «Новости». «В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому, что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины», – сказал Песков.

Он отметил, что по мере нарастания подобной тенденции становится все менее спокойно на линии соприкосновения.



«И, конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.