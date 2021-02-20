Московский дептранс отреагировал на сообщения об «автобусах-призраках»

Пресс-служба департамента транспорта Москвы прокомментировала сообщения столичных водителей и пассажиров о появлении в городе «автобусов-призраков», которые «выходят» на маршруты только в сервисах «Яндекса» и Google, однако в реальности отсутствуют на дороге.

По данным пресс-службы, в выпущенном столичными властями приложении с движением общественного транспорта виртуальных автобусов не бывает, существует официальное приложение Мосгортранса, «там корректная информация», передает «Ридус».

Ранее пользователи сервиса «Яндекс.Карты» сообщили, что стали часто сталкиваться с ситуацией, когда на онлайн-картах отображается движение автобусов, которых в реальности на дороге нет – порой водители замечали несколько «автобусов-призраков» подряд.

Например, случались ситуации, когда из трех-пяти точек на карте, изображающих автобусы, на дороге появлялась только одна машина.

«В момент, когда стоял в пробке (0 км/ч), мимо навстречу якобы ехали два автобуса разных маршрутов, типа остановились на остановке (которая была напротив меня) и поехали далее. Глазам своим не верил – не увидел их. Самое мое изумление было, когда бус якобы обогнал меня», – рассказал в соцсетях автомобилист Алексей Лапин.

Пользователи предполагают, что «автобусы-призраки» – это результат программных ошибок. Пресс-служба сервиса «Яндекс.Карты» подтвердила, что такое возможно, но встречается нечасто.

«Движение метки автобуса основано на его геолокации, информацию о ней мы получаем от партнеров – поставщиков данных. Иногда данные могут искажаться, например, из-за погрешности GPS-сигнала или аномально медленного движения автобуса (...) Пользователи, как правило, оперативно сообщают нам о таких ситуациях, и мы стараемся разобраться в каждом конкретном случае и исправить отображение метки, – сообщили в пресс-службе «Яндекс.Карт», передает СНЕГ. TV.

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов предложил свою версию появления «автобусов-призраков»: он считает, что их появление вызвано «обманом со стороны перевозчиков», которым нужно во что бы то ни стало отчитаться за выполненный контракт с местными властями.

«Государственные контракты в Москве и других городах заключаются за выполненную «транспортную работу» – прохождение автобусов по маршруту без значительного отклонения от расписания. Если автобус не вышел на линию, то транспортное предприятие может и получить штраф. Так что перевозчики передают данные о том, что автобусы ездят по городу как положено, но это никто не проверяет. Их тоже можно понять: если автобус, скажем, из-за поломки не вышел на линию, то деньги перевозчик не получит, а ему зарплаты платить», – предположил он.

Ранее «Яндекс.Пробки» объяснили ночные «десятибалльные» заторы в Москве.