Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.

«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как, в таком случае, можно закрыть проход для американских судов в эти воды?», – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.

Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос – а что дальше?», – считает Комоедов.

По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, и, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.

Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.

Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.

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