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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 11:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России
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2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой.
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
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Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
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«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как, в таком случае, можно закрыть проход для американских судов в эти воды?», – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос – а что дальше?», – считает Комоедов.
По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, и, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал
решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.
Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
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МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России
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Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.
В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.
«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300
Производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
«Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его [Ил-114-300] базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладовва в преддверии авиасалона Aero India 2021.
Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации.
Кроме того, по словам представителя Ростеха, Россия готова создать с Индий кооперацию по техобслуживанию и сборке самолета МС-21. «Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание «домашнего» склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ - порядка 200 воздушных судов», – пояснил Кладов.
Он добавил, что предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году.
«Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско- наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», – сказал он.
Как пояснил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами России рынке. «Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <...> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера – заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», – пояснил представитель Ростеха.
Ранее Кладов рассказал, что Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг».
Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией
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В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости».
Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).
Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок.
Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом
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Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации.
По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости».
«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт.
По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».
Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности».
Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом
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С инициативой разговора президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом выступила Москва через несколько дней после инаугурации американского президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Буквально через несколько дней, да», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Как отметил представитель Кремля, существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», после чего в течение нескольких дней ожидается ответ. По словам Пескова, разговор Путина с Байденом получился прагматичным, стороны согласились продолжать диалог по тем вопросам, где между странами существуют глубокие разногласия. «Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», – отметил пресс-секретарь президента.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей США в Черное море
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов NSN.fm.
Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
«Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», – объяснил Святашов.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
В США отреагировали на незаконные акции в России
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США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти России произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», – говорится в комментарии Росс, передает РИА «Новости».
Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Израиль завершил испытания модернизированного «Железного купола»
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В Израиле успешно завершили серию испытаний модернизированной системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщила пресс-служба минобороны страны.
«Организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол». Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система «Железный купол» будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море», – цитирует заявление ТАСС.
В израильском минобороны добавили, что в испытаниях участвовали ВВС и военно-морские силы. Сами маневры проводились на военной базе в центре Израиля.
«Ожидается постановка модернизированных установок «Железного купола» на вооружение ВВС Израиля», – указали в ведомстве. После этого системы разместят на корветах ВМС «Саар-6».
В начале января сообщалось, что Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол».
Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними.
Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет.
В Госдуме объяснили цель санкций Запада из-за Крыма
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Западные санкции, которые применяются против России, направлены на сдерживание развития российского государства, а Крым был лишь формальным поводом для их введения, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым – лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель – помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира. Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включает механизм санкций. Пример тому не только Россия, но и Китай. Идет вялотекущая холодная война. Но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно, никому не советуем», – рассказал Шеремет РИА «Новости».
По мнению депутата, пора призвать США к ответу за вмешательства в дела Украины. По его словам, из-за действий американского правительства в 2014 году «некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов».
Шеремет подчеркнул, что «санкции американцы должны ввести против себя».
Ранее посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России.
Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России
Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин.
Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте».
«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.
Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин.
«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.
Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.
Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример.
«Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он.
Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter.
Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России
Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», – передает слова дипломата РИА «Новости».
По словам Саллливана, и Франция, и Германия «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа». Он заявил, что США продолжит вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», – отметил Салливан.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Посол США оценил значимость дела Навального для отношений с Россией
Дело блогера Алексея Навального не входит в сферу российско-американских отношений, однако эта ситуация должна обсуждаться между Москвой и Вашингтоном, заявил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«По делу Навального у меня два соображения. Первое: это дело не входит в сферу американо-российских двусторонних отношений. Есть множество других стран, которые выражают озабоченность. Вы видели, например, недавнее заявление министров иностранных дел стран Большой семерки по делу Навального», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.
«Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией…но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например в ОЗХО, поскольку касается использования химического оружия, нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Навальный. А это очень серьезная многосторонняя озабоченность, которая должна быть рассмотрена в ОЗХО», – сказал Салливан.
По его словам, «использование запрещенного химического оружия вызывает серьезную озабоченность Соединенных Штатов». Кроме того, отметил он, Вашингтон хотел бы прояснить вопрос «в области прав человека» с арестом Навального после выздоровления. Как сообщил Салливан, Россия и США имеют много расхождений по ситуации с блогером и вряд ли придут к соглашению. Посол выразил надежду на то, что Навального освободят.
В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Пушков заявил о планах США оторвать от России страны бывшего СССР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.
По мнению сенатора, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан. «Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками», – подчеркнул Пушков в беседе с «Вечерней Москвой».
Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие. «Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО», – отметил он.
Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.
Ранее Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США.
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В Госдуме отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
Призывы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ввести США санкции в отношении высокопоставленных россиян – это унижение себя и своей страны, заявил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. Член ОП Александр Малькевич, в свою очередь, назвал призывы ФБК госизменой.
«Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну, кто мешает – собрал чемодан и уехал, никто же не держит. Страны открыты. Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма – я считаю это неправильным», – передает слова Лебедева РИА «Новости».
Как отметил вице-спикер Госдумы, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем, участвуя в выборах. «Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более, обращаться к другим странам... зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании», – сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".
"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
США выразили готовность предоставлять России информацию о террористах
Вашингтон готов предоставлять Москве информацию о готовящихся терактах, несмотря на отсутствие открытого диалога по вопросам борьбы с терроризмом, заявил посол США в России Джон Салливан, в эфире телеканала «Дождь».
«Если помните, больше года назад президент Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России. Я горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом», – передает слова Салливана РИА «Новости».
Как отметил посол, США готовы обсудить причины прекращения диалога по проблеме терроризма.
В декабре 2020 года спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн выступил с утверждением, что действия России в Сирии якобы затрудняют борьбу с терроризмом в арабской республике.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.
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