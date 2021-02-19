Партия пенсионеров утвердит свою программу на съезде в преддверии выборов в Госдуму

Партия пенсионеров за социальную справедливость утвердит свою программу летом на съезде в преддверии выборов в Госдуму, основные программные положения касаются изменения пенсионного и социального законодательства, а также развития медицины для лиц пожилого возраста, сообщил председатель партии Владимир Бураков.

Партия пенсионеров в пятницу в Финансовом университете при правительстве России проводит научно-практическую конференцию, на которой вместе с экспертами обсуждает основные программные предложения, передает РИА «Новости».



«На сегодняшний день готовы основные тезисы будущей программы. После этого мы завтра на центральном совете будем обсуждать, после чего мы направляем их в региональные отделения нашей партии. В течение месяца это будет обсуждаться на партийных собраниях и собраниях сторонников наших партий. С учетом их замечаний и предложений Партия пенсионеров будет формировать окончательный вариант предвыборной программы партии. И он будет утверждаться уже на съезде, который будет выдвигать кандидатов в депутаты будущего созыва Госдумы», – рассказал Бураков.



По его словам, в соответствии с законом, за 100 дней до выборов в Госдуму принимается указ о проведении избирательной кампании, соответственно, в течение месяца партия должна будет выдвинуть кандидатов и провести съезд, ориентировочно это конец июня или начало июля.



«Ключевые положения [программы] – это изменения пенсионного законодательства, социального законодательства, это предложение на основе этих законодательных актов подготовить универсальный всеобщий документ в Социальный кодекс, который будет регламентировать жизнь человека во всех вопросах, начиная от его рождения, заканчивая последним дыханием», – пояснил председатель партии.



Также он подчеркнул, что партия считает необходимым избавляться от понятия «пенсионный возраст» и предлагает возможность выхода на пенсию в соответствии со своим трудовым стажем.



«Следующее, что мы будем проводить, – это в определенной степени развитие гериатирической медицинской помощи для людей старшего поколения. Потому что данная система только начинает развиваться, и она будет крайне важна важна для нашего населения», – сказал Бураков.