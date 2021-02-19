Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.

«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».

По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.

«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.

Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.