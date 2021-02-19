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19 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала в Петербурге иностранцев с 60 кг кокаина
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
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Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот
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В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров.
«Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС.
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год.
Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
Академик РАН рассказал, как сберечь сердце после коронавируса
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После получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков, комментируя наблюдение ученых о том, что у большинства перенесших коронавирус встречаются проблемы с сердцем.
Ученые из Великобритании и США выявили, что более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Врачи полагают, что такие последствия являются результатом перенесенной коронавирусной инфекции.
«У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, чаще всего встречаются такие болезни сердца, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), тяжелое нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность и, немного опосредованно, обострение ишемической болезни сердца. То есть это то, с чем могут сталкиваться пациенты, перенесшие COVID-инфекцию», – говорит Беленков.
Он объясняет, что коронавирус – это тяжелая длительная инфекция, поэтому после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса не стоит сразу же возвращаться к тому образу жизни, который человек вел до болезни. Необходимо соблюдать щадящий режим.
«Следует ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Если появляются какие-то необычные жалобы (слабость, сердцебиение, отдышка при нагрузке), то, конечно, нужно сразу же обратиться к врачу, в том числе к кардиологу», – рекомендует врач.
При хорошем самочувствии после COVID-инфекции, продолжает собеседник, спешить к кардиологу нет необходимости, поскольку большая часть населения все-таки переносит заболевание в легкой и бессимптомной форме.
В конце октября европейские ученые поделились данными исследования больных коронавирусной инфекцией и выяснили, что почти у половины переболевших наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Причем воспаление тканей сердца даже есть у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.
Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом
Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов.
«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости».
Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать.
«Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию
В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».
«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова.
По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.
Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V»
Читатели польского интернет-портала Interia выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Польше.
Пользователи раскритиковали позицию Варшавы за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией, передает РИА «Новости».
«Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» – задался вопросом один из читателей СМИ.
«Не исключено, что «Спутник V» попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ», – добавил другой.
Один из пользователей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, только бы не покупать «русские вакцины».
«Российская прививка не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша ее бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию», – написал еще один читатель.
Также некоторые отметили, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то эта информация уже была бы озвучена.
«Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая», – отметил комментатор.
Ранее стало известно где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии
Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться заразнее обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг телерадиокомпания NRK со ссылкой главу отдела национальный институт общественного здравоохранения Лине Волд.
«Новый штамм, который имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду. Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», – приводит РИА «Новости» слова Лине Волд. Отмечается, что известно примерно о десяти случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии. По словам специалиста, в стране уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.
При этом в других странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, может быть вообще не известно о том, что такой вариант там циркулирует. Норвегия наряду с Великобританией, Данией и Исландией проводит тщательный анализ обнаруженных штаммов, пояснили в институте.
По данным норвежских специалистов, каждый седьмой случай заражения в Осло вызван «британским» штаммом, который распространился по другим коммунам – всего около 700 случаев. Кроме того, известно о 42 случаях «южноафриканского» штамма, и ученые пока не знают, сможет ли вакцина оказаться эффективной против него.
Ранее еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса. Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название В.1.525, уже выявлен на территории десяти стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.
Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V».
В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».
Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн случаев, скончалось 2 432 825 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По последним данным университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, передает РИА «Новости».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
За минувшие сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577.
Ватикан пригрозил увольнениями отказавшимся от вакцинации сотрудникам
Власти Ватикана готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса. Об этом говорится в специальном декрете председателя Папской комиссии по делам государства-города Ватикан кардинала Джузеппе Бертелло.
Вакцинация в Ватикане проводится бесплатно и в добровольном порядке. В декрете губернатора города-государства Бертелло оговаривается возможность применения строгих мер к тем, кто отказывается от прививок. Кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, могут быть переведены на другую работу с понижением в должности. Для лиц, которые отказываются от вакцинации «без подтвержденных причин, связанных со здоровьем», в соответствии с законодательством могут быть применены более жесткие меры вплоть до «разрыва трудовых отношений», сказано в документе. В декрете подчеркивается, что «отказ от вакцины может представлять собой опасность для других и серьезно увеличить риски для общественного здоровья», а согласие на вакцинацию от COVID-19 названо «ответственным решением», передает РИА «Новости», ссылаясь на документ Ватикана.
Согласно декрету кардинала Бертелло необходимо строго соблюдать установленные властями Ватикана нормы, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Это и соблюдение социальной дистанции, недопущение скопления людей, обязательное ношение медицинских масок и соблюдение карантина в соответствующих ситуациях. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции в размере от 25 до 1500 евро. Надзор за выполнением этих норм возложен на Ватиканскую жандармерию.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 6 марта. В конце февраля Папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции из-за болезни. Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 были введены в Ватикане в марте 2020 года. Вакцинация началась в Ватикане 13 января, когда в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского, прививки были сделаны первой группе подданных понтифика и сотрудников Святого престола. На следующий день Ватикан подтвердил вакцинацию Папы Римского Франциска и его 93-летнего предшественника почетного Папы Римского Бенедикта XVI. Ранее СМИ сообщили, что папа Римский Франциск привился от коронавируса американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Названы сроки регистрации вакцины «КовиВак»
Регистрация вакцины центра имени Чумакова «КовиВак» планируется провести во второй половине февраля, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.
«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», – говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
«Завершение исследований второй фазы запланировано на начало 2021 года. Затем запланировано широкомасштабное тестирование препарата на трех тысячах добровольцев», – отмечается в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что начиная с марта россиян будут вакцинировать вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» и до конца марта – начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится «КовиВак».
Названы сроки завершения испытаний «Спутника V» в Индии
Третья фаза испытаний российский вакцины «Спутник V» в Индии завершится к середине марта, после этого будет рассмотрено ее экстренное применение в стране, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.
«Важно то, что вакцина «Спутник» V проходит третью фазу испытаний в Индии и мы ожидаем, что она будет завершена к середине марта, после чего наш регулятор рассмотрит экстренное применение вакцины в стране», – сказал Шрингла, передает РИА «Новости».
Шрингла в среду прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению замглавы МИД России Игоря Моргулова для участия в российско-индийских межмидовских политических консультациях.
Ранее сообщалось, что большая часть произведенной в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет реализовываться внутри страны.
«Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории, Габоне.
Кремль счел вакцинацию россиян от коронавируса абсолютным приоритетом
Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, вакцинация россиян является абсолютным приоритетом, сейчас она идет нормальными темпами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины «Спутник V», при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.
«Здесь можно сказать, что, во-первых, домашняя вакцинация является абсолютнейшим приоритетом для нас. Вы знаете, что вакцинация является добровольным процессом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и «спасительный эффект» вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.
«Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом и в первую очередь работают на внутренний рынок. Вакцинация идет нормальными темпами, эти темпы будут увеличиваться по мере того, как все больше и больше граждан посчитают для себя необходимым сделать прививку», – заявил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что в Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов.
«Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку», – сказал он.
Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.
Песков добавил, что совместное производство российских вакцин от коронавируса за рубежом заработает в ближайшие дни.
«Что касается спроса на российскую вакцину за рубежом, он действительно высок. Он настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. И для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран», – сказал Песков.
«Производство в ряде зарубежных стран будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок. Еще раз повторяю: абсолютным приоритетом является наш внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации», – добавил представитель Кремля.
Песков также перенаправил в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о числе вакцинированных в стране.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», оба компонента получили более 1,7 млн человек.
«Вакцина поставляется во все регионы Российской Федерации. Вы знаете, что география у нас обширная – значит, все регионы получают вакцину. Спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации. Но еще раз повторяю, мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться», – сказал Песков.
Он также отметил, что не обладает свежими цифрами по вакцинации россиян от коронавируса и направил этот вопрос в оперативный штаб, который возглавляет вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сводным институтом по всем данным о вакцинации является не центр Гамалеи, а все-таки штаб правительства», – добавил Песков.
Напомним, Россия оказалась единственной страной, способной привить всех желающих до лета.
В США зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни во время пандемии
Средняя продолжительность жизни в США снизилась до 77,8 года в прошлом году во многом из-за последствий пандемии, сообщает CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).
Согласно графику ЦКПЗ, продолжительность жизни в США неуклонно повышалась с 63,3 года в 1943 году до 78,7 года в 2018 году. Сокращения данного показателя происходили редко, передает ТАСС.
Например, в 2014-2017 гг. средняя продолжительность жизни американцев снизилась с 78,9 до 78,6 года, ученые увязывают это с опиоидным кризисом в США. Резкий спад был зафиксирован также во время Второй мировой войны в 1942-1943 годах.
Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано.
Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 27,82 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 490540 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая.
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