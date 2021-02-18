Светлана Немоляева: Андрею Мягкову было подвластно все

«Я очень дорожила им как партнером и была счастлива, что судьба меня с ним свела», – сказала газете ВЗГЛЯД народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, комментируя известия о кончине народного артиста Андрея Мягкова, с которым она играла в комедиях «Гараж» и «Служебный роман».

В четверг на 83-м году жизни в Москве ушел из жизни народный артист РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягков. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Я очень дорожила им как партнером и была счастлива, что судьба меня с ним свела. Мы же играли в разных театрах и никогда на сцене не встречались. А вот в кино, благодаря фильмам кинорежиссера Эльдара Рязанова, он оказался моим главным партнером по комедиям «Гараж» и «Служебный роман». Поэтому для меня он запомнился как изумительный артист: очень тонкий, психологически выразительный, тот, кому подвластно все», – говорит Немоляева.

Актриса отметила, что Мягкову были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия, поскольку он был очень многосторонним и многогранным человеком.

«Пока фильмы с работой Андрея смотрят, пока они идут по телевидению, пока они не устарели, а они уже по три десятка лет остаются актуальными и еще долго будут на слуху, про него не забудут. А все потому, что они выразительные и замечательные», – уверена собеседница.

Актриса искренне пожелала терпения и выдержки семье Мягкова и коллективу Художественного театра имени Чехова, которые должны проститься с ним.

Ранее известная польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая с Мягковым в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», сказала, что Андрей Васильевич был прекрасным актером, человеком, и призналась, что она очень его любила.