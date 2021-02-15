В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...

Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ

    15 февраля 2021, 19:23

    Текст: Абдулла Шакиров

    Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов.

    «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости».

    По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР.

    Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.


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    Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине
       15 февраля 2021, 08:46
    Фото: Yuri Gripas/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом.

    Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook.

    Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.

    В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

    Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.

    Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.

    В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.

    Коментарии (74)
    На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

    15 февраля 2021, 13:39

    Текст: Алина Назарова

    Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

    «Просим безотлагательно принять решение ... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт·ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1800 МВт·ч», – говорится в сообщении.

    Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.

    В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.

    Коментарии (74)
    На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь
       15 февраля 2021, 11:52
    Фото: Baz Ratner/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

    «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости».

    Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов).

    «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС.

    Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники.

    Коментарии (102)
    На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение
       15 февраля 2021, 09:54
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник.

    «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», сообщил источник «Интерфакс».

    Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение.

    Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.

    «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС.

    Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Коментарии (131)
    Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
       14 февраля 2021, 22:15
    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что».

    Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».

    «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.

    Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».

    Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.

    Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Коментарии (73)
    Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко
       15 февраля 2021, 15:22
    Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

    «Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором», – передает сообщение института УНИАН.

    Порошенко оказался на втором месте, лидера партии «Европейская солидарность» поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. Третье место в рейтинге заняла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%.

    Далее следуют сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%).

    Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

    Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине в 2019 году Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов.

    Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют.

    Коментарии (73)
    В Донецке обвинили спецслужбы Украины в покушении на командира милиции ДНР
       15 февраля 2021, 14:34
    Фото: Репортёр Руденко/telegram
    Текст: Ирина Яровая

    «Это полный кошмар и показатель полной беспринципности украинских спецслужб. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он прокомментировал покушение на командира народной милиции республики, совершенное в Горловке. В момент покушения рядом с пострадавшим находилась его несовершеннолетняя дочь.

    «Подобный теракт случается уже не первый раз – у командиров ДНР неоднократно обнаруживали взрывчатку под машинами, случались и подрывы. Вот и в этот раз служба охраны не сработала, но, слава Богу, у девочки никаких серьезных ранений нет, только контузия», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бриг.

    Собеседник уверен – «это дело рук украинских спецслужб». «Однако очень трудно определить, кто конкретно это сделал, ведь они говорят с нами на одном языке, у них нет никакого акцента. Для того, чтобы обезопасить себя, нам нужна колоссальная работа соответствующих органов, как это происходит, например, в Израиле. А пока нужно быть готовыми к новым терактам. Они еще долго не прекратятся», – считает он.

    «Причем, заметьте, покушение произошло не на линии фронта, а в городе, да еще и при наличии ребенка в машине. Конечно, это полный кошмар и показатель полной беспринципности этих людей. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу», – заключил Бриг.

    Ранее в понедельник на одного из командиров народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) было совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник.

    «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение машины, на которой комбат в это время вез дочь в школу. Он и его дочь на данный момент в больнице.

    Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.

    «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС.

    Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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    Украина назвала сроки отказа от импорта электроэнергии из России

    15 февраля 2021, 15:55

    Текст: Алина Назарова

    Киев не станет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона, заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    «До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)», – сказал Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки».

    В то же время он считает, что во второй половине марта – в апреле ситуация дефицита мощностей в украинской энергосистеме изменится за счет того, что в страну доедет уголь, который был нужен зимой. Также будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. По его словам, импорт электроэнергии из России помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме», передает РИА «Новости».

    «Тот импорт, который идет сейчас (из России) в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», – сказал Кудрицкий.

    Он добавил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) украинская энергетика будет физически отсоединена от рынков России и Белоруссии и не сможет импортировать электроэнергию из этих стран, так как не будет такой необходимости.

    Ранее в понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов.

    В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.

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    Порошенко призвал вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе

    15 февраля 2021, 14:54

    Текст: Ксения Панькова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал вернуть подразделения ВСУ на позиции в Донбассе, с которых они были отведены, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

    По данным пресс-службы партии, которую возглавляет Порошенко, политик отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений украинской армии, передает «Интерфакс – Украина».

    «Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», – сказал он.

    По его словам, объявленное в Донбассе перемирие является фикцией и с начала 2021 года там погибли 13 украинских военнослужащих.

    «Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», – сказал Порошенко.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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    В Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС

    15 февраля 2021, 10:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты готовятся начать монтаж новейшей радиолокационной станции (РЛС) «Яхрома» в Крыму, станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

    «Работы ведутся полным ходом по разработке аппаратуры и программ (с учетом богатого задела от предыдущих версий РЛС), развертыванию изготовления и подготовке крымского объекта к монтажу. На боевое дежурство РЛС заступит в заданные сроки, по графику, утвержденному министром обороны», – передает ТАСС слова генерального конструктора.

    По словам Сапрыкина, в РЛС будут «реализованы самые свежие решения по цифровизации в аппаратном комплексе, что развязывает руки главному конструктору по применению наукоемких алгоритмов обработки информации, полученной о целях».

    Он также отметил, что «Яхрома» станет новой версией РЛС «Воронеж» метрового диапазона волн. Станция будет размещена между дециметровыми «Воронежами» – Армавирским и Калининградским, тем самым завершится построение двухдиапазонного радиолокационного поля.

    «Яхрома» замыкает серию станций метрового диапазона. В дальнейшем на базе примененных в ней технологий планируется проводить модернизацию и наращивание потенциала ранее развернутых станций метрового диапазона», – сказал Сапрыкин.

    В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.

    Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.

    Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. 

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    Народная милиция ДНР подтвердила покушение на командира подразделения

    15 февраля 2021, 10:33

    Текст: Алина Назарова

    Командир одного из батальонов Народной милиции Донецкой народной республики получил множественные осколочные ранения в результате подрыва автомобиля, сообщили в ведомстве.

    «Около 8.00 (совпадает с мск) в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле, в результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР», – сказал РИА «Новости» представитель Народной милиции.

    Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений Народной милиции. В его автомобиле сработало взрывное устройство, пострадали командир и его дочь. 

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    Су-27 решили отработать пуски ракет по нарушителям воздушных границ на западе России

    15 февраля 2021, 13:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Су-27 истребительной авиации Балтийского флота проведут ракетные пуски по бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы России, на учениях в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Роман Мартов.

    «Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов - нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника. <...> В общей сложности в учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27», – цитирует ТАСС Мартова.

    По его словам, также в рамках летно-тактических учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

    Кроме того, в ходе наземного этапа инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.

    «Помимо совершенствования летной выучки экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», – добавил представитель флота.

    Напомним, сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.

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    Индийский посол оценил прогресс по закупке у России дополнительных МиГ-29

    15 февраля 2021, 17:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Наблюдается прогресс в переговорах по закупке Индией у России дополнительной партии МиГ-29 и Су-30МКИ, заявил индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

    «(Вопрос) о дополнительных истребителях МиГ-29 и Су30МКИ для Индии находится на продвинутом этапе переговоров», – сказал Варма РИА «Новости».

    В начале февраля замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что Индия решила закупить у России 21 истребитель МиГ-29.

    В минобороны Индии отмечали, что также была одобрена модернизация имеющихся у ВВС страны 59 МиГ-29 на сумму более 984 млн долларов.

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    В Кремле заявили о готовности России помогать русскоязычному населению Донбасса

    15 февраля 2021, 15:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия будет и дальше помогать русскоязычному населению Донбасса, в том числе отправлять гуманитарную помощь, потому что больше это делать некому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных», – передает слова Пескова  ТАСС. Представитель Кремля добавил, что сейчас это люди, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины», «которым отказано в любых государственных услугах».

    «Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», – отметил Песков.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.

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    Конструктор рассказал о возможностях российской СПРН

    15 февраля 2021, 10:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно отслеживает все ракетные пуски из любой точки земного шара, а также следит за целями в околоземном пространстве, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

    «Обнаруживаем все, что «шевелится» в космосе, в пределах прямой видимости над горизонтом и в атмосфере тоже», – передает ТАСС слова Сапрыкина.

    По его словам, система способна отследить пуски ракет из любой точки земного шара, в том числе из районов боевого патрулирования атомных подводных лодок, находящихся в Мировом океане.

    Он рассказал также, что потенциала, заложенного в радиолокационных станциях (РЛС) СПРН, хватит на отслеживание перспективных средств нападения, разрабатываемых в настоящее время.

    «Характеристики локаторов обеспечивают успешную их работу не только по современным средствам нападения, но и по перспективным. Модульность и открытая архитектура РЛС «Воронеж», программное управление режимами работы позволяет наращивать их возможности по мере изменения характеристик целевой обстановки», – сказал он.

    Напомним, в воскресенье гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев рассказал, что российская СПРН способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу.

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