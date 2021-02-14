МЭР оценил необходимость продлевать соглашения по ценам на масло и сахар

Решение о продлении соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет принято в марте, но уже сейчас Минэкономразвития не видит в этом необходимости, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию, и окончательное решение будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не видим. И сети, и производители, все все понимают», – передает РИА «Новости» слова министра.

Решетников добавил, что из-за снижения цен в некоторых регионах России наблюдается закупка и вывоз российской продукции в соседние страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но по его словам, возникновения дефицита в связи с этим опасаться не стоит.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подтвердил, что говорить о дефиците подсолнечного масла вообще не приходится. Так, по его словам, во втором квартале на уровне правительства России и Минсельхозом планируется разработать системные меры, которые позволили бы обеспечить долгосрочное регулирование отрасли. «Надеемся, что эта система позволит обеспечить не только доступный уровень цен на продовольствие для наших потребителей, но и понятные условия игры для наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков», – сказал Мальцев.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) России Юрий Беляков выразил мнение, что установление предельного уровня цен на яйца в России создало бы предпосылки для еще большего перетока этой продукции с более высокой, а потому, привлекательной ценой.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что цены на сахар в России после заключения соглашений о стабилизации цен снизились, стоимость подсолнечного масла стабилизировалась.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.