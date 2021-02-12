В ВОЗ выразили надежду на рекомендации трем российским вакцинам от коронавируса

Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса

В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.

«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.

Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.

Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.

Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.