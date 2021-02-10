|
|
В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские военные начали минировать дорогу у населенных пунктов рядом с линией соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных ДНР Горловки и Донецка, заявил представитель Народной милиции республики.
«Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги», –цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он добавил, что минные заграждения начали наращивать в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских ВСУ.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
В ДНР оценили призыв Кравчука отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе
|
|
Призыв главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе направлен на эскалацию конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.
По ее словам, речь идет о плане Киева по урегулированию в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям.
«Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом», – заключила Никонорова.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Студенты ДНР предостерегли российских сверстников от участия в Майдане
|
|
Студенты непризнанной Донецкой народной республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие, навязанные идеи.
«Мы, актив студенческой лиги Донецкой народной республики, от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже семь лет мы живем в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов в обращении, опубликованном на YouTube.
В видео говорится об «оранжевой революции» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и было положено начало расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома, с Россией». Студенты также заявили, что с тех пор «Украина перестала быть прежней», а граждан «стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке» и запретили говорить на русском.
«Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто десять лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и «коктейлями Молотова» против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – рассказал еще один студент.
После государственного переворота легитимная власть отступила, а в новой стране не нашлось места для тех, кто «думает по-другому, по-русски». «Потом горели Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. Семь лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости», – рассказала одна из студенток.
Участники обращения призвали российских ровесников не дать себя обмануть. «Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им все равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своем будущем. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – заявили студенты ДНР.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
|
|
«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.
«В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
«По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».
«Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.
«Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.
«Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.
Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
|
|
Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».
По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».
Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта
Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.
«Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении.
Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию.
Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
|
|
Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
|
|
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.
«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.
Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.
Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась
от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось
.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России
|
|
Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России.
В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».
«Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она.
Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения».
Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она.
Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине.
В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
Кравчук призвал Украину отвечать Донбассу «выстрелом на каждый выстрел»
Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма, заявил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.
«Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – цитирует Кравчука «Украина 24».
Как заявил дипломат, представители Донбасса регулярно нарушают договоренности, а поэтому украинским военным нужно действовать аналогично, «на каждый выстрел отвечая выстрелом». «Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», – сказал он.
Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его слова «смехотворными».
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
|
|
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.
«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пытавшегося прорваться через блокпост мужчину застрелили в Донбассе
В Донецкой области застрелили мужчину, который пытался прорваться через блокпост в районе села Викторовка, сообщил штаб операции объединенных сил (ООС).
«Вчера около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизилась гражданская машина ВАЗ – 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот повысил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжила движение к вооруженным силам России. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении ООС в Facebook.
Пассажир машины получил ранение и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью 2019 года украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе.
В сентябре прошлого года в Донбассе задержали украинцев, планировавших похищение итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в ЛНР.
«Укрэнерго» оценила дефицит угля на ТЭС в 43%
Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.