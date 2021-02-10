В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения

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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевым ресентиментом, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за базар приходится отвечать. Подробности...

Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения

       10 февраля 2021, 18:35
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали минировать дорогу у населенных пунктов рядом с линией соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных ДНР Горловки и Донецка, заявил представитель Народной милиции республики.

    «Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги», –цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

    Он добавил, что минные заграждения начали наращивать в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских ВСУ.

    Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.


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    В ДНР оценили призыв Кравчука отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе
       8 февраля 2021, 20:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Призыв главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе направлен на эскалацию конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

    «Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.

    По ее словам, речь идет о плане Киева по урегулированию в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям.

    «Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом», – заключила Никонорова.

    Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.

    Коментарии (25)
    Студенты ДНР предостерегли российских сверстников от участия в Майдане
       9 февраля 2021, 13:35
    Фото: Неофициальный Безсонов/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Студенты непризнанной Донецкой народной республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие, навязанные идеи.

    «Мы, актив студенческой лиги Донецкой народной республики, от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже семь лет мы живем в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов в обращении, опубликованном на YouTube.

    В видео говорится об «оранжевой революции» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и было положено начало расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома, с Россией». Студенты также заявили, что с тех пор «Украина перестала быть прежней», а граждан «стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке» и запретили говорить на русском.

    «Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто десять лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и «коктейлями Молотова» против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – рассказал еще один студент.

    После государственного переворота легитимная власть отступила, а в новой стране не нашлось места для тех, кто «думает по-другому, по-русски». «Потом горели Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. Семь лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости», – рассказала одна из студенток.

    Участники обращения призвали российских ровесников не дать себя обмануть. «Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им все равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своем будущем. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – заявили студенты ДНР.

    Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

    МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

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    Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
       8 февраля 2021, 16:41
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».

    «На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.

    Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.

    Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

    Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Коментарии (106)
    В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
       8 февраля 2021, 12:16
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Анна Кукушкина

    «75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.

    «В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.

    «По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».  

    «Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.

    «Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.

    «Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.

    Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.

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    Коментарии (105)
    МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
       10 февраля 2021, 08:14
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.

    «Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».

    По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.

    Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

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    Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта

    9 февраля 2021, 13:45

    Текст: Евгения Шестак

    Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

    Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.

    «Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении.

    Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию. 

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    Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
       10 февраля 2021, 15:42
    Фото: INTS KALNINS/REUTERS
    Текст: Евгения Шестак

    Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

    Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины. 

    «Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.

    Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

    Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. 

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
       8 февраля 2021, 14:25
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.

    «Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.

    Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.

    Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.

    Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.

    Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.

    13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».  Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.

    Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Коментарии (119)
    Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России
       8 февраля 2021, 12:33
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России.

    В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».

    «Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она.

    Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения».

    Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она.

    Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине.

    В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

    Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.

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    Кравчук призвал Украину отвечать Донбассу «выстрелом на каждый выстрел»

    7 февраля 2021, 21:47

    Текст: Абдулла Шакиров

    Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма, заявил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

    «Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – цитирует Кравчука «Украина 24».

    Как заявил дипломат, представители Донбасса регулярно нарушают договоренности, а поэтому украинским военным нужно действовать аналогично, «на каждый выстрел отвечая выстрелом». «Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», – сказал он.

    Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.

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    Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

    9 февраля 2021, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его слова «смехотворными».

    «Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.

    Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

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    На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19

    10 февраля 2021, 15:57

    Текст: Евгения Шестак

    Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.

    По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета. 

    «Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении. 

    Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». 

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
       9 февраля 2021, 05:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.

    «Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.

    Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».

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    Пытавшегося прорваться через блокпост мужчину застрелили в Донбассе

    9 февраля 2021, 14:49

    Текст: Абдулла Шакиров

    В Донецкой области застрелили мужчину, который пытался прорваться через блокпост в районе села Викторовка, сообщил штаб операции объединенных сил (ООС).

    «Вчера около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизилась гражданская машина ВАЗ – 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот повысил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжила движение к вооруженным силам России. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении ООС в Facebook.

    Пассажир машины получил ранение и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Осенью 2019 года украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе.

    В сентябре прошлого года в Донбассе задержали украинцев, планировавших похищение итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в ЛНР.

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    «Укрэнерго» оценила дефицит угля на ТЭС в 43%

    10 февраля 2021, 01:59

    Текст: Антон Антонов

    Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

    Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».

    Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.

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