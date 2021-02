Нефть подорожала на волне общерыночного оптимизма Нефть подешевела в рамках коррекции после продолжительного ралли 10 февраля 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,25% – до 61,06 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,15% – до 58,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на «черное золото» вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам. Рынки теперь ожидают официальные данные американского министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 млн баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 млн баррелей.

Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО 9 февраля 2021, 13:14

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста главой сети региональных «штабов Навального» Леонидом Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. «НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. … Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook. По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу». «Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова. Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО. Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Однако уже 9 февраля он поменял мнение и призвал сторонников организовать акцию 14 февраля. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России 9 февраля 2021, 17:50

Текст: Елизавета Булкина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. «Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости». Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.



«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».



«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ. Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Студенты ДНР предостерегли российских сверстников от участия в Майдане 9 февраля 2021, 13:35

Текст: Алина Назарова

Студенты непризнанной Донецкой народной республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие, навязанные идеи. «Мы, актив студенческой лиги Донецкой народной республики, от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже семь лет мы живем в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов в обращении, опубликованном на YouTube. В видео говорится об «оранжевой революции» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и было положено начало расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома, с Россией». Студенты также заявили, что с тех пор «Украина перестала быть прежней», а граждан «стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке» и запретили говорить на русском. «Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто десять лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и «коктейлями Молотова» против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – рассказал еще один студент. После государственного переворота легитимная власть отступила, а в новой стране не нашлось места для тех, кто «думает по-другому, по-русски». «Потом горели Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. Семь лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости», – рассказала одна из студенток. Участники обращения призвали российских ровесников не дать себя обмануть. «Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им все равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своем будущем. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – заявили студенты ДНР. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газпром приостановил транзит газа из Литвы в Калининград 9 февраля 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Газпром приостановил транзит газа из Литвы в Калининград 9 февраля 2021, 12:13

Текст: Алина Назарова

Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку» 9 февраля 2021, 10:58

Космонавт выложил фото горящего грузовика «Прогресс» 9 февраля 2021, 18:27

Текст: Елизавета Булкина

Захарова: Борреля в Москве никто не унижал 9 февраля 2021, 20:46

Текст: Ксения Панькова

Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта 9 февраля 2021, 13:45

В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо 9 февраля 2021, 16:58

Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов. Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки. «Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан. «Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он. Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный». «Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram. Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:

– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?

– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.

– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!

– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!

– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!

– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов! Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором. А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве. Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять. «Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он. При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он. Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

Текст: Татьяна Косолапова

Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп 9 февраля 2021, 13:52

Текст: Алина Назарова

Женщину-офицера британского флота уличили в съемке эротических видео на атомной подлодке 9 февраля 2021, 09:46

Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции 9 февраля 2021, 22:15

ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку 9 февраля 2021, 14:51

Текст: Елизавета Булкина

Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, сообщил глава группы ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. «Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – передает его слова РИА «Новости». Наиболее вероятной специалисты считают передачу вируса через промежуточный носитель, эта версия будет прорабатываться. Также весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов – эта гипотеза допускает, что вирус был транспортирован издалека. Третья версия предполагает прямую передачу вируса от летучих мышей. «Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», – пояснил глава группы на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане. Он отметил, что вероятнее всего было промежуточное звено – переносчик коронавируса, ученые пытаются его выявить. Пока неясно, какую роль сыграл рынок «Хуанань» в Ухане, отметил Эмбарек. «Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», – сказал эксперт ВОЗ. При этом версию о лабораторном происхождении коронавируса Эмбарек назвал крайне маловероятной. Напомним, ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19.