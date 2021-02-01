В Кремле оценили призыв ФБК ввести санкции против России

Возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) своим призывом к США ввести санкции против России де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада «в целом хорошо известна». «Мы не приемлем эти санкции, мы считаем их абсолютно неприемлемыми», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что «это совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет». «Что касается вот этого фонда и всех этих писем и призывов. Ну фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», – заключил Песков.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».

В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против российских граждан госизменой.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».