В несогласованной акции в Москве принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».

При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека – дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.

Она отметила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.