|
|
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Информацию об этом передает РИА «Новости».
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
|
|
Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Генштаб заявил об успешном завершении испытаний комплекса «Циркон»
|
|
Испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», – передает ТАСС слова Герасимова.
По его словам, возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей». «В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота», – сказал Герасимов.
Напомним, государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
|
|
Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Путин: Мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России
|
|
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.
Он прокомментировал слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли, передает РИА «Новости».
«Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
Генштаб заявил об отработке авиацией США ракетных ударов у границ России
|
|
Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.
«В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», – цитирует РИА «Новости» Герасимова.
По его словам, во всех случаях российская противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов».
«Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО», – передает ТАСС слова начальника Генштаба ВС России.
Герасимов отметил, что в ходе учений НАТО к границам России передислоцируется большое количество войск, при этом часть боевой техники так и остается в местах проведения маневров.
«В этом году проведено масштабное учение «Защитник Европы», в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства – Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Учения завершены, но при этом часть техники Соединенных Штатов до настоящего времени из Европы не выведена», – подчеркнул Герасимов.
«Наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса – Великобритании, Греции, Испании, Италии и США – совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер», – отметил начальник Генштаба.
Российские военные, отметил он, внимательно отслеживают все перемещения, «и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться». При этом Герасимов отметил, что инициативы России «об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности по-прежнему сохраняют актуальность». «Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия», – заявил Герасимов.
По его словам, основным мероприятием подготовки Вооруженных сил России в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022».
«В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств», – сказал Герасимов.
По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021», «в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства». «Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран», – сообщил Герасимов.
Он отметил также, что Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счет совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС).
«Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы», – сказал Герасимов.
По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – отметил начальник Генштаба.
«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета», – сказал Герасимов.
Ранее командующий СФ заявил об усилении военного присутствия США и НАТО в Арктике.
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Определены сроки передачи флоту подводного крейсера «Император Александр III»
Седьмой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Император Александр III», строящийся на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в конце 2023 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Атомный крейсер «Император Александр III» войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду. Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты «Булава», – сообщил источник ТАСС.
Закладка крейсера состоялась 18 декабря 2015 года. Это седьмой по счету атомоход проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Сейчас в боевом составе флота четыре подлодки проектов 955 и 955А. Пятая – «Князь Олег» – будет передана ВМФ до конца текущего года.
Подлодки «Борей» и «Борей-А» разработаны ЦКБ МТ «Рубин», все они могут нести на борту по 16 МБР «Булава» и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, «Бореи-А» отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).
Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Герасимов рассказал об обломках сбитого советского спутника
|
|
Обломки сбитого 15 ноября советского спутника находятся под контролем, они не угрожают действующим космическим объектам, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Герасимов рассказал на брифинге перед военными атташе иностранных государств, что «образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите, в настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства», передает РИА «Новости».
По его словам, 15 ноября «успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин не понял, зачем Россия сбила спутник. Он отметил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». При этом, по его словам, в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты спутника не представляют.
Герасимов рассказал о наращивании возможностей ВДВ
Боевые возможности Воздушно-десантных войск наращиваются с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ», – передает РИА «Новости» слова Герасимова. По его словам, возможности ВДВ, являющиеся основой сил быстрого реагирования, наращиваются, «учитывая увеличение очагов нестабильности вблизи нашей границы».
По его словам, особое внимание в оснащении Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) России уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.
«Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг», – цитирует ТАСС начальника Генштаба.
По словам Герасимова, «перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию». «Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил», – подчеркнул он.
Ранее ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ».
Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества.
«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», – передает ТАСС его слова.
Изначально с таким предложением выступил председатель совета Валерий Фадеев. Он отметил, что таких людей в России немного, но каждый из них совершил по крайней мере три подвига. При этом они сегодня не имеют никаких льгот.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» увековечила память тысячи Героев России в 82 регионах. Депутат Государственной Думы, федеральный координатор партпроекта «Единой России» (ЕР) «Историческая память» Александр Хинштейн заявил, что необходимо сделать так, чтобы имя каждого Героя было увековечено на мемориальных досках, памятниках, в названиях школ, техникумов, вузов.
МИД начал проработку поручений по итогам встречи Путина и Байдена
МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов, так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется».
Напомним, во вторник президенты провели переговоры по видеосвязи. Они продлились два часа, встреча проходила в закрытом режиме.
Путин назвал переговоры открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин встретился с молодыми российскими учеными
Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых, где положительно оценил работу по формированию научного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В ходе встречи Путин обсудил с молодыми российскими учеными вопросы привлечения талантливой молодежи в сферу науки, а также направления реализации Стратегии научно-технологического развития России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«В ряде регионов есть примеры успешной работы кадровых резервов, но есть регионы, где не хватает талантливых руководителей. В научно-образовательной среде много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством успешных и опытных коллег. Без кадрового резерва молодым крайне сложно включиться в эту работу, поэтому мы много обсуждали и расписали шаги по созданию кадрового резерва руководителей на государственном уровне», – отметил профессор Томского политехнического университета Павел Стрижак.
Путин, отвечая на вопрос участника встречи о работе государственного кадрового резерва в научной сфере, отметил: «Вы наверняка знаете в рамках платформы нашей известной уже, – «Россия – страна возможностей», – проводятся конкурсы – «Лидеры России». И по научным направлениям там достаточно много усилий предпринимается. И люди появляются интересные и креативные, и продвижение их организовывается, считаю, что должным образом».
В течение двух лет в конкурсе «Лидеры России» действует специализация «Наука». Соорганизаторами этого трека выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» регистрировались 6 тыс. 137 человек. Они проходили дистанционные отборочные испытания, выполняли задания на проверку управленческих компетенций. По результатам отбора лучшие участники были приглашены на очный этап.
Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России. Финал объединил участников из разных профессиональных областей: в том числе географов-экспедиторов, химиков, молекулярных биологов, генетиков, физиков, геологов, почвоведов, лингвистов, теплоэнергетиков, специалистов из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений.
Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России, им от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.
Также все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.
Кроме того, победители и финалисты трека «Наука» конкурса «Лидеры России» смогли встретиться на Конгрессе молодых ученых, который проходит с 8 по 10 декабря в Сочи.
Отмечается, что за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, в том числе Нижнего Новгорода и Якутская, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в России.
Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.
Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая покинула пост канцлера Германии, и поблагодарил ее за сотрудничество.
«Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Меркель также выразила признательность президенту России за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России», – добавили в Кремле.
Ранее Путин обратился к Меркель на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Отношения Путина и Меркель носили не просто характер диалога лидеров двух стран, у них был и какой-то человеческий, личностный мотив», – сказал газете ВЗГЛЯД германовед Александр Камкин.
Песков: Путин и Байден отмечали необходимость согласования важных вопросов с НАТО
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден отмечали в ходе переговоров необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Байден ранее заявил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля пояснил, что это была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.