Путин призвал не беспокоиться за российскую армию

Генштаб заявил об отработке авиацией США ракетных ударов у границ России

Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.

«В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», – цитирует РИА «Новости» Герасимова.

По его словам, во всех случаях российская противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов».

«Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО», – передает ТАСС слова начальника Генштаба ВС России.

Герасимов отметил, что в ходе учений НАТО к границам России передислоцируется большое количество войск, при этом часть боевой техники так и остается в местах проведения маневров.

«В этом году проведено масштабное учение «Защитник Европы», в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства – Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Учения завершены, но при этом часть техники Соединенных Штатов до настоящего времени из Европы не выведена», – подчеркнул Герасимов.

«Наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса – Великобритании, Греции, Испании, Италии и США – совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер», – отметил начальник Генштаба.

Российские военные, отметил он, внимательно отслеживают все перемещения, «и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться». При этом Герасимов отметил, что инициативы России «об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности по-прежнему сохраняют актуальность». «Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия», – заявил Герасимов.

По его словам, основным мероприятием подготовки Вооруженных сил России в 2022 году станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022».

«В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств», – сказал Герасимов.

По его словам, важнейшим мероприятием подготовки в этом году стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021», «в ходе которого был проработан вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства». «Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран», – сообщил Герасимов.

Он отметил также, что Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счет совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС).

«Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы», – сказал Герасимов.

По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – отметил начальник Генштаба.

«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета», – сказал Герасимов.

Ранее командующий СФ заявил об усилении военного присутствия США и НАТО в Арктике.