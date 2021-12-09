В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества 9 декабря 2021, 18:22 Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Героев Отечества и отметил, что мужество отражает волю и характер народа. «Этот тот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», – приводится текст поздравления на сайте Кремля. «Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю. Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», – продолжил глава государства. Путин подчеркнул, что советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. «Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой», – отметил президент. «И, конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам, всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова – медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия», – сказал Путин. Он добавил, что очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становится надёжной и прочной основой в жизни. «В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперёд, укрепляет наше единство. Убежден, так будет во все времена», – заключил российский лидер.

Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными 8 декабря 2021, 21:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции. Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости». Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России. Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России 8 декабря 2021, 21:48

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи. «Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости». Президент пояснил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин. Он добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике. Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика. Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер 9 декабря 2021, 16:42

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ. «В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС. Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах. «Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент. Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды. Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой 8 декабря 2021, 22:17 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы. «Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости». Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях. Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России 9 декабря 2021, 16:03

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России. Он прокомментировал слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли, передает РИА «Новости». «Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин. Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры. Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно. Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению 8 декабря 2021, 21:32 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность. «В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости». По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых. «Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он. Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны. Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем. Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое. Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности. Путин рассказал о способе привлечения в Россию ученых высшего класса 8 декабря 2021, 21:54 Текст: Кристина Цыцура

Объем мегагранта в России необходимо увеличивать, чтобы привлекать в страну ученых высшего класса, заявил президент Владимир Путин. «Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему, где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали», – рассказал глава страны в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости». Президент назвал программу хорошей, добавив, что с начальных 150 млн рублей она упала до 90 млн рублей, а срок понизился до трех лет. «И, конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта», – отметил президент России, заявив о необходимости увеличения срока. Ранее Путин в ходе беседы с учеными пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. Он добавил, что тему недавно обсуждал с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем. Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности и о необходимости укрепления суверенитета для эффективного противостояния санкциям США. Путин: Впечатление, что политические силы в США соревнуются в антироссийском настрое 8 декабря 2021, 21:24 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика. «Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно – не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», – цитирует его РИА «Новости». Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Путин заявил о необходимости укреплять суверенитет, чтобы противостоять санкциям 8 декабря 2021, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Для успешного противостояния новым санкциям, вводимым против России и российской науки, стране нужно укреплять суверенитет, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Глава страны отметил значение науки в развитии страны, заявив, что технологические достижения материализуются в «конкретные результаты развития». «Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», – цитирует президента ТАСС. Ранее о развитии науки и использовании дополнительных средств в этой сфере рассказал помощник президента России Андрей Фурсенко. В ходе встречи с молодыми учеными Путин пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. На просьбу обсудить эту тему, глава страны сообщил, что только что разговаривал об ограничениях с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем. Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое. Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности. Путин заявил о создании в России программы поддержки научной деятельности 8 декабря 2021, 21:02 Текст: Елена Мирошниченко

В России будет разработана программа, способствующая поддержке научной деятельности, инерцию к исследованиям нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. «На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», – сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости». По его словам, власти постараются сделать так, «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности». Он также сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и заседание Госсовета, это позволит определить задачи на будущее. Ранее глава Курчатовского института отметил резкий рост интереса россиян к науке. Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител 9 декабря 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. «Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости». Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код. «Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса. МИД начал проработку поручений по итогам встречи Путина и Байдена 9 декабря 2021, 11:16 Текст: Наталья Ануфриева

МИД прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов, так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется». Напомним, во вторник президенты провели переговоры по видеосвязи. Они продлились два часа, встреча проходила в закрытом режиме. Путин назвал переговоры открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин встретился с молодыми российскими учеными 9 декабря 2021, 10:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых, где положительно оценил работу по формированию научного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В ходе встречи Путин обсудил с молодыми российскими учеными вопросы привлечения талантливой молодежи в сферу науки, а также направления реализации Стратегии научно-технологического развития России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «В ряде регионов есть примеры успешной работы кадровых резервов, но есть регионы, где не хватает талантливых руководителей. В научно-образовательной среде много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством успешных и опытных коллег. Без кадрового резерва молодым крайне сложно включиться в эту работу, поэтому мы много обсуждали и расписали шаги по созданию кадрового резерва руководителей на государственном уровне», – отметил профессор Томского политехнического университета Павел Стрижак. Путин, отвечая на вопрос участника встречи о работе государственного кадрового резерва в научной сфере, отметил: «Вы наверняка знаете в рамках платформы нашей известной уже, – «Россия – страна возможностей», – проводятся конкурсы – «Лидеры России». И по научным направлениям там достаточно много усилий предпринимается. И люди появляются интересные и креативные, и продвижение их организовывается, считаю, что должным образом». В течение двух лет в конкурсе «Лидеры России» действует специализация «Наука». Соорганизаторами этого трека выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» регистрировались 6 тыс. 137 человек. Они проходили дистанционные отборочные испытания, выполняли задания на проверку управленческих компетенций. По результатам отбора лучшие участники были приглашены на очный этап. Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России. Финал объединил участников из разных профессиональных областей: в том числе географов-экспедиторов, химиков, молекулярных биологов, генетиков, физиков, геологов, почвоведов, лингвистов, теплоэнергетиков, специалистов из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений. Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России, им от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых. Также все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. Кроме того, победители и финалисты трека «Наука» конкурса «Лидеры России» смогли встретиться на Конгрессе молодых ученых, который проходит с 8 по 10 декабря в Сочи. Отмечается, что за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, в том числе Нижнего Новгорода и Якутская, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний. Путин поздравил РФПИ с юбилеем 9 декабря 2021, 10:14 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин поздравил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с 10-летним юбилеем, указав, что организация заслужила высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, передает пресс-служба Кремля. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, президент указал, что фонд «очень многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику». «Проекты, в реализации которых фонд принимает участие, способствуют развитию и внедрению передовых технологий, совершенствованию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, повышению качества жизни людей», – отметил Путин. Он указал, что к числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения, поддержка ведущих отечественных фармацевтических компаний, и это «особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции». «Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V». Столь значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, грамотным управленческим и коммерческим решениям. Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго», – заключил президент. В 2021 Владимир Путин создал РФПИ для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, лично встречался и продолжает общаться с ведущими инвесторами, присвоил организации статус суверенного фонда. Он поручил РФПИ инвестировать в важные для страны проекты. В их числе – строительство нефтехимического комбината «ЗапСибнефтехим», обеспечение малонаселенных пунктов высокоскоростным доступом в интернет, строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем, запуск производства инсулина, развитие возобновляемой энергетики, транспортной инфраструктуры и технологий. С момента создания РФПИ инвестировал более 2,1 трлн рублей. Инвестиции направлены в более 100 проектов по всей стране. Благодаря РФПИ привлечено 40 млрд долларов от мировых инвесторов. На каждый собственный рубль РФПИ привлек девять рублей средств партнеров. Примером результатов инвестиций является, например, строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса «ЗапСибнефтехим», который входит в топ-5 мировых проектов по производству полимеров и замещает импорт полимеров, а также увеличивает экспортный потенциал. Строительство первого российско-китайского железнодорожного моста сократит расстояние транспортировки грузов в КНР на 700 км, увеличит пропускную способность ж/д маршрутов между странами на 54%. Строительная готовность составляет уже более 90%, запуск планируется в 2022 году. Строительство «с нуля» крупнейшего технопарка в России на территории бывшего аэродрома «Тушино» дало рабочие места 20 тыс. человек. Также появились жилой квартал (387 тыс. кв.м. жилой площади на 6 тыс. семей), социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиника, 25 тыс. кв.м. спортивных объектов). Технопарк стал лучшим офисным проектом Европы в двух номинациях конкурса International Property Awards Крупнейшая в мире современная кольцевая автомагистраль ЦКАД создает 200 тыс. новых рабочих мест в регионе, сокращает транзитный трафик через Москву и Подмосковье на 30%. Также был построен ведущий международный аэропорт Дальнего Востока в городе Владивосток. Его маршрутная сеть включает более 45 направлений, внутренний пассажиропоток за девять месяцев 2021 года на 62% превысил показатель предыдущего года. Усилиями РФПИ в проект привлечен ведущий международный оператор – Changi Airports. Началась работа над ликвидацией цифрового неравенства: обеспечен доступ к высокоскоростному интернету в более чем 14 тыс. малых населенных пунктах России для 3,5 млн человек, создана основа для цифровизации всей страны. Кроме того, запущен новый завод по производству фармацевтических субстанций в Санкт-Петербурге «Герофарм». Это ведущий производитель инсулина полного цикла в России, его мощности обеспечивают 100% потребности населения России в инсулине. Компания разработала и вывела на российский рынок инновационные аналоги инсулина, которые производятся в России по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы. Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество 9 декабря 2021, 14:08 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая покинула пост канцлера Германии, и поблагодарил ее за сотрудничество. «Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Меркель также выразила признательность президенту России за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Ангелу Меркель, как отметил Владимир Путин, всегда будут рады видеть в России», – добавили в Кремле. Ранее Путин обратился к Меркель на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика. «Отношения Путина и Меркель носили не просто характер диалога лидеров двух стран, у них был и какой-то человеческий, личностный мотив», – сказал газете ВЗГЛЯД германовед Александр Камкин.