Ростовчане пытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц

Жители ростовской области неоднократно пытались попасть на закрытые для невакцинированных и непереболевших COVID-19 объекты по подложным документам: граждане пытались выдавать за QR-коды о вакцинации коды от бытовых товаров, сообщил глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Ковалев отметил, что зачастую имеет место «формальное отношение охранников» к проверке документов. Он отметил, что проверяющие неоднократно фиксировали проход посетителей ТЦ «по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», пишет «Московский комсомолец».

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.