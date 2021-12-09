Военный эксперт сказал, как Россия будет пресекать провокацию Украины в Донбассе

«Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР», – сказал газете взгляд военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны ВСУ.

«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков, Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», – подчеркнул капитан 1-го ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

По словам военного эксперта, на случай провокационных маневров Украины у России есть определенный военный контингент. Он включает в себя пехоту, танки, авиацию, но главное – реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо». Последние обладают дальностью действия 200 километров и способны «достать цель где угодно», отметил специалист. «Но мы будем применять свои группировки войск только, если провокация Киева будет крупной. Например, если украинские войска прямо вторгнутся в ДНР и ЛНР, и те не смогут ответить самостоятельно», – уточнил Сивков.

«Источники провокаций могут быть разными, и на каждую нужен адекватный ответ. К примеру, украинцы применят ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) американского производства Javelin и поразят, скажем, бронетранспортер. Танки они вряд ли смогут уничтожить – они все в основном в глубине обороны стоят. Против фортификаций комплексы Javelin тоже не очень эффективны. Вот, допустим, подорвали БТР, мы, если соразмерно отвечать, поразим пусковую установку, связанную с «Джавелином». Или по командному пункту ударим, который отвечал за применение комплекса», – предположил эксперт.

«И то, скорее всего, отвечать будут Донецкая и Луганская республики, а не сразу Россия. Мы же предоставим им разведданные, чтобы они могли нанести удар», – указал Сивков.

Что касается беспилотников, особенно турецких БПЛА Bayraktar, то и на это есть ответ, говорит собеседник. «У ДНР и ЛНР есть очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы – «Тритон М». Они подавляют каналы связи, нейтрализуя эти машины», – заключил специалист.

В четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил: любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности... В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – констатировал глава Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину – ложь. «Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – указал генерал армии.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.

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