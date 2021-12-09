Муж подозреваемой в краже 23 млн рублей кассирши в Ачинске рассказал подробности исчезновения супруги

Находящаяся в розыске по подозрению в хищении 23 млн рублей кассир из Ачинска пыталась свести счеты с жизнью, заявил ее супруг в СМИ.

Деньги могли пропасть еще 3 декабря, когда она пришла с работы, пишет Telegram-канал Shot.

Уже 5 декабря кассир осталась дома одна и предприняла попытку самоубийства, написав сообщение супругу о том, что «ей сейчас будет хорошо», отмечает канал со ссылкой на мужа подозреваемой.

Муж и племянник приехали к ней на помощь, женщину госпитализировали и спасли. Уже 6 декабря она позвонила супругу и потребовала забрать ее из больницы, иначе она покончит с собой. Они вернулись домой, там начали смотреть кинофильм до поздней ночи. По словам супруга, пока тот спал, жена покинула дом, после чего тот больше ее не видел.

Пропажу денег заметили 7 декабря, в этот же день мать кассира написала заявление о пропаже дочери.

Заявление о пропаже было написано после того, как родные увидели записку, оставленную исчезнувшей. Что именно написано в записке, не сообщается, передает «Комсомольская правда».

Из банка исчезли 15 млн рублей, 49,2 тыс. евро, а также 49,5 тыс. долларов, что в составляет порядка 22 млн 800 тыс. рублей вместе.

Пропавшая работала в банке восемь лет, с 2013 года, с супругом они проживают 10 лет, у пары нет детей. При этом у родителей исчезнувшей есть собственный бизнес, потому семья живет в достатке.

По данным издания, супруг не имел постоянной работы и занимался случайными заработками, и семью обеспечивала именно кассир. При этом женщина неоднократно жаловалась на мужа, поскольку тот «тратит все на себя», и ничего ей не покупает.

По словам собеседника издания в банковской сфере, деньги не могли пропасть случайно, это может говорить либо о вопиющей халатности, либо о сообщнике.

В 2019 году в России пропала кассирша, похитившая 41 млн рублей у клиента.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что она могла выехать из России через границу с Белоруссией.