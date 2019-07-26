Эксперт: Сбежавшая с 41 млн рублей кассирша могла скрыться через Белоруссию

Кассирша, похитившая 41 миллион рублей у клиента, могла выехать из России через границу с Белоруссией, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

В пятницу стало известно, что сотрудница московского пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 млн рублей, могла выехать за границу на туристическом автобусе.

«Существует два основных варианта покинуть страну. Первое – воспользоваться белорусской границей, потому что там другая система передачи информации. А второе – это успеть покинуть страну до того, как тебя объявили в розыск», – считает Ворожцов.

Он добавил, что кассирша могла успеть выехать из России, поскольку информация о розыске преступников не всегда оперативно поступает на контрольно-пропускные пункты на границе.

«Если все-таки (она выехала) через белорусскую границу, тогда это вопрос взаимодействия пограничных органов. А если через российскую, то тут вопрос к организации несения службы пограничными КПП», – заявил генерал-майор.

При этом нет разницы, каким способом злоумышленник пытается покинуть страну – на автобусе, поезде или самолете – везде пограничники работают по одинаковым инструкциям и с использованием одних и тех же данных. Если человека не поймали при выезде на автобусе, точно так же могли бы не поймать и в аэропорту.

«Что пограничник на автомобильном, что на железнодорожном, что на авиационном пункте досмотра подчиняется одним нормативным документам. Информация в электронном виде поступает всем одновременно в единую базу данных», – уточнил Ворожцов.

Ранее в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке Салавата. Ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры. Он попросил россиян пожертвовать ему необходимую сумму.