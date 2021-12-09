|
|
В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2948, Санкт-Петербурге – 2111, Московской области – 1616.
Всего в стране выявлено 9 925 806 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
За сутки зафиксировали 1181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.
Полностью выздоровели 35 794 человека, всего – 8 637 861 человек.
-
Накануне в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 543.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube
|
|
Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Вирусолог заявила о неспособности антител после вакцинации защитить от «омикрона»
Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от омикрон-штамма, заявила немецкий вирусолог Сандра Кизек, ссылаясь на результаты исследования.
По ее словам, антитела, появляющиеся в организме после прививки против коронавируса, становятся эффективными в отношении дельта-штамма, который сейчас преобладает в Германии. Но они не защитят от штамма «омикрон».
«Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом «дельта» готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Кизек.
Эксперт отметила, что человек, получивший две дозы любой вакцины от коронавируса, зарегистрированной на территории Европы, через полгода не будет иметь иммунной защиты против варианта «омикрон».
Согласно результатам исследования, дважды привитые препаратом консорциума BioNTech-Pfizer и прошедшие ревакцинацию уже лучше защищены от вируса. Антитела, вырабатываемые в организме через три месяца после введения бустерной дозы, защищают на 25% против варианта «омикрон», сообщает Кизек. В случае же с «дельтой», как отметила ученый, показатель составляет 95%.
«Результаты исследования подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной под омикрон-штамм, имеет смысл», – подчеркнула вирусолог.
-
Ранее в ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном». Утверждается, что зараженные этим штаммом переносят болезнь легче. Уточняется, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы основные симптомы при заражении штаммом «омикрон»
|
|
Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.
-
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».
«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.
Ранее ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Pfizer назвала число доз вакцины для нейтрализации «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от Pfizer/BioNTech, об этом говорится в исследовании Pfizer.
«Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм «омикрон» до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
-
При этом вакцинированные двумя дозами могут быть защищены от сложных форм течения заболевания, предположили в компании.
Ранее немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от «омикрона».
Врач рассказал про «рога и хвост» при заражении штаммом «омикрон»
Симптомы при заражении штаммом «омикрон» ничем принципиально не отличаются, люди болеют стандартно, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
«Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», – цитирует Семенова РИА «Новости».
Он перечислил симптомы заражения этим штаммом – температура, кашель, головная боль. Отмечается, что люди болеют этим вирусом намного легче, летальных случаев отмечено не было.
Также эксперт заявил, что о будущем доминирующем положении «омикрона» говорить рано, так как пока небольшое число заболевших.
«Миллионов заболевших пока не видно, подождем, что будет дальше», – сказал Семенов.
-
Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили об отсутствии случаев смерти от «омикрона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители ЮАР рассказали о методах спасения от «омикрона»
Жители ЮАР поделились, какие народные рецепты используют, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон», среди них были названы чеснок, водка, джин и африканский картофель.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР. За последнюю неделю число таких случаев выросло в пять раз.
Местный житель Лезего ла Молефе сообщил, что использует смесь, в состав которой входят имбирь, куркума, чеснок и водка, чтобы защитить себя от коронавируса. Другой житель ЮАР использует джин, мед, лимон и противовоспалительные таблетки, передает РИА «Новости».
Также в ход идут травы и африканский картофель, рассказал травник Пуэмелело Мтимкулу.
«Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов... Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», – сообщил он.
Еще один целитель рассказал, что принимает лимон, куркуму, имбирь и кайенский перец, чтобы поддержать щелочную среду у себя в организме и не дать инфекции выжить.
-
Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.
В Москве ответили ВОЗ на призыв отказаться от переливания плазмы переболевших COVID
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения в ответ на заявление ВОЗ о новой рекомендации ведения пациентов с COVID-19 заявили, что лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу прошли в Москве 20 тыс. человек, этот метод доказал свою эффективность.
«Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен Министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В пресс-службе сообщили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.
«За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек. Донорами стали 30 тыс. человек, в том числе 20% сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19», – отметили там.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что применение антиковидной плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.
Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме опровергли личную заинтересованность Поповой в производстве вакцин
Чиновники, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова не имеют личной заинтересованности в распространении вакцин от коронавируса, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (ЕР).
«Глава Роспотребнадзора Попова не имеет личной заинтересованности в распространении вакцин», – заявил он на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте ГД. Жуков подчеркнул, что конфликта интересов не имеется.
Накануне член фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил провести расследование, поскольку он считает, что некоторые чиновники получают выгоду от производства вакцин.
«Целый ряд СМИ распространили информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патента на вакцины, и они же дают разрешение на их применение. А у других чиновников родственники производят вакцину», – заявил депутат.
Кроме того, в ГНЦ ВБ «Вектор» заявили, что разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за ее создание.
«Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за разработку», – передает сообщение центра РИА «Новости».
В «Векторе добавили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается только в рамках госзаказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование препарата.
«В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции», – пояснили в центре.
Уточняется также, что Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, этим занимается Росздравнадзор.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.
В ВОЗ оценили влияние «омикрона» на пандемию коронавируса
Омикрон-штамм способен оказать серьезное влияние на ход пандемии COVID-19, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Некоторые черты «омикрона», включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19», – цитирует его ТАСС.
Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах и ожидается, «что это число продолжит расти».
По его словам, на настоящий момент «все еще трудно сказать, каким будет влияние» «омикрона» на пандемию. Этот вариант демонстрирует «быстрый рост распространения, хотя на настоящий момент темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно с точностью подсчитать». Ежедневно поступают новые данные об этом штамме, и в этой ситуации «ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты».
По словам гендиректора ВОЗ, согласно данным, поступившим из ЮАР, «омикрон» усиливает риск повторного заражения». Вместе с тем «требуется больше данных, чтобы прийти к заключению» на этот счет. Глава ВОЗ в этой связи призвал к «осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины».
Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.
Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
|
|
Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
-
Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Обязательную вакцинацию для студентов и пожилых ввели в Смоленской области
Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов колледжей и вузов, а также жителей старше 60 лет.
«Определить следующие категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции <...> лица в возрасте 60 лет и старше; <...> лица старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Документ появился на сайте Роспотребнадзора по Смоленской области.
Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о необходимости продолжать пропаганду вакцинации от коронавируса, но подчеркивалось, что вести ее нужно в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.
Футбольный матч «Тоттенхэма» с «Ренном» в Лондоне отменен из-за COVID
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен, сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Причиной отмены встречи стала вспышка коронавируса в «Тоттенхэме». В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба, передает ТАСС.
-
«Тоттенхэм» после пяти туров занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. «Ренн» лидирует в квартете с 11 очками. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с «Брайтоном», в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.
Напомним, в прошлую субботу британское агентство безопасности здравоохранения сообщило, что из 22 выявленных в Соединенном Королевстве случаев заражения штаммом «омикрон» 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19. Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения
Проблема антипрививочников не стояла бы сейчас так серьезно, если бы достаточно занимались просвещением, объяснением необходимости прививок, заявил академик РАН Лео Бокерия в кулуарах просветительской премии «Знание».
«Почему появились антипривививочники? Злободневный вопрос на сегодняшний день. Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, (объяснением) необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьезно. Мы должны все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость прививки, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито», – заявил Бокерия. Видео размещано на телеграм-канале газеты ВЗГЛЯД.
В среду в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знание». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители сфер искусства, культуры, науки и бизнеса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль призвал проводить агитацию за вакцинацию в рамках здравого смысла
Пропаганда вакцинации от COVID должна продолжаться, но вести ее нужно в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД