В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2948, Санкт-Петербурге – 2111, Московской области – 1616.

Всего в стране выявлено 9 925 806 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

За сутки зафиксировали 1181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.

Полностью выздоровели 35 794 человека, всего – 8 637 861 человек.

Накануне в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 543.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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