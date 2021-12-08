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Кулеба предсказал снижение напряженности в Европе после разговора Путина и Байдена
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Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным способствуют снижению напряженности в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», – цитирует ТАСС Кулебу со ссылкой на Reuters.
По его словам, Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время обсудят дальнейшую координацию действий по «сдерживанию России» и возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Британцы испугались отключения России от SWIFT
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии
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«Варфоломей постоянно говорит о владычестве в церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль. Это он хочет быть владыкой церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о желании «братьев-россиян быть владыками православия».
«Руководитель Константинопольского патриархата пришел в наш дом, на территорию Русской церкви, попытался расколоть наш народ. Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность – за это тоже – сваливает на «братьев-россиян». Что ж, как говорится, «кто обзывается, тот сам так называется», – отметил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, в 2002–2014 годах секретарь Одесского епархиального управления Украинской православной церкви Московского париархата.
«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела поместных церквей. Где и когда подобное делала Русская православная церковь?» – подчеркнул отец Андрей. Священник отметил, что глава Константинопольской церкви «пришел на территорию РПЦ, объявил существование Русской церкви на собственной территории незаконным».
«Это то же самое, если бы США пришли на территорию Сибири, основали там свои штаты, но при этом обвиняли бы русских в том, что они хотят захватить Америку. Это наглость в первую очередь, – заметил собеседник. – Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами церкви. Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят».
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю». Варфоломей выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой».
Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». Напомним, что в 2018 году на Украине был проведен «объединительный собор», по результатам которого тогдашний украинский Петр Порошенко объявил о создании структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Предоставление Константинополем томоса (документа на право самоуправления) для ПЦУ не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Однако, по мнению патриарха Варфоломея, на Украине «нет раскола», а если и есть, то в нем виновны представители РПЦ – «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями». Глава Константинопольского патриархата считает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По версии Варфоломея, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению Киева иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Суд Киева разрешил задержание Поклонской
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Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая является бывшим генпрокурором Крыма, а ныне послом России в Кабо-Верде.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», – сообщается на сайте суда.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Переговоры Путина и Байдена завершились
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Эксперт: Конгрессмены сняли санкции с «Северного потока – 2» в качестве подарка Байдену
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Решение демократов-конгрессменов снять санкции против «Северного потока» стало подарком не Москве, а лично Байдену. Они считают, что у президента США должна быть свобода действий в этом вопросе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение американских законодателей вычеркнуть из проекта оборонного бюджета упоминание о санкциях против «Северного потока – 2».
«Демократическая фракция в Конгрессе решила сделать подарок не России, а Байдену, поскольку последние санкции, о которых шла речь в проекте оборонного бюджета США – это инициативы, возникшие на Капитолийском холме. И там долгое время не было ясно, насколько демократы выдержат дисциплину», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Формально демократы контролируют обе палаты – и сенат, и палату представителей, напомнил эксперт. «Демократическая партия хочет, чтобы позиция законодательной власти в отношении санкций совпадала с позицией исполнительной власти. И вот поэтому демократы сейчас додавливают республиканцев», – сказал Кортунов.
«Это касается не только санкций против России, которые вошли в бюджет, а теперь исключены из него, но и некоторых других моментов, по которым республиканцы тоже бегут впереди паровоза, что не нравится ни демократическим коллегам, ни тем более чиновникам администрации. В Белом доме считают, что Конгресс лезет не в свое дело, превышает свои полномочия», – убежден Кортунов.
Президент США Байден хочет обладать свободой действий, он понимает, что в противном случае он повторит судьбу предшественника – Дональда Трампа, которого «максимально ограничивали и прессинговали, отбирали полномочия, и в результате он не смог сделать всего, чего, возможно, хотел», добавил политолог.
«Для США главный вопрос – будет или нет война на Украине. Все эти санкции, которые обсуждаются по отдельным персоналиям в России – мелочи. Если вдруг, не дай бог, разразится крупная война в центре Европы, то встанет вопрос секторальных санкций. Тогда США начнут свою большую игру, они попытаются загнать Россию в «иранскую лигу», заблокировать экспорт углеводородов из нашей страны, наказывать всех покупателей российского газа и нефти и даже выгнать Россию из SWIFT и вообще изолировать ее с финансовой точки зрения», – пояснил политолог.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продлилась два часа. Российский лидер находился в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Вашингтоне, в Белом доме. Журналистам показали только первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Как сообщалось накануне, лидеры собирались обсудить самый широкий круг вопросов – главным образом напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
В тот момент, когда разговор двух президентов уже завершался, стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2», сообщило РИА «Новости».
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Белый дом: Байден выразил Путину обеспокоенность по Украине
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию, говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.
«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ РИА «Новости».
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил России у Украины, а также призвал своего российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ ТАСС.
Лидеры двух стран обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.
Кроме того, Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены ими во время состоявшегося видеозвонка.
«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга
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Санкции против российского суверенного долга не включены в оборонный бюджет США, свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России, сообщает РИА «Новости».
Также из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Ранее СМИ сообщили, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
В сентябре Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое России вмешательство в американские выборы.
Также Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами Путина и Байдена
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Несмотря на негативный фон со стороны Вашингтона, смысл переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все равно есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга», – передает его слова РИА «Новости»
«Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», – добавил Песков.
Западные СМИ активно нагнетали ситуацию, публикуя «планы России по вторжению» на Украину.
При этом Песков призвал не ждать прорыва от переговоров глав двух государств.
«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», – сказал он.
«Такое количество «уток» публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», – сказал представитель Кремля.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.