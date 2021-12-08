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Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности, по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.
Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».
Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита Россия – США не случилось.
Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.
Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.
Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.
Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.
Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.
Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.
New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.
Французская Libération полагает, что в ходе переговоров Россия одержала победу.
«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.
Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».
Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток 2», по которому газ может поставляться из России в Германию, минуя Украину.
Британское издания Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» России на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».
Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Британцы испугались отключения России от SWIFT
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Переговоры Путина и Байдена завершились
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Конгрессмены сняли санкции с «Северного потока – 2» в качестве подарка Байдену
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Решение демократов-конгрессменов снять санкции против «Северного потока» стало подарком не Москве, а лично Байдену. Они считают, что у президента США должна быть свобода действий в этом вопросе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение американских законодателей вычеркнуть из проекта оборонного бюджета упоминание о санкциях против «Северного потока – 2».
«Демократическая фракция в Конгрессе решила сделать подарок не России, а Байдену, поскольку последние санкции, о которых шла речь в проекте оборонного бюджета США – это инициативы, возникшие на Капитолийском холме. И там долгое время не было ясно, насколько демократы выдержат дисциплину», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Формально демократы контролируют обе палаты – и сенат, и палату представителей, напомнил эксперт. «Демократическая партия хочет, чтобы позиция законодательной власти в отношении санкций совпадала с позицией исполнительной власти. И вот поэтому демократы сейчас додавливают республиканцев», – сказал Кортунов.
«Это касается не только санкций против России, которые вошли в бюджет, а теперь исключены из него, но и некоторых других моментов, по которым республиканцы тоже бегут впереди паровоза, что не нравится ни демократическим коллегам, ни тем более чиновникам администрации. В Белом доме считают, что Конгресс лезет не в свое дело, превышает свои полномочия», – убежден Кортунов.
Президент США Байден хочет обладать свободой действий, он понимает, что в противном случае он повторит судьбу предшественника – Дональда Трампа, которого «максимально ограничивали и прессинговали, отбирали полномочия, и в результате он не смог сделать всего, чего, возможно, хотел», добавил политолог.
«Для США главный вопрос – будет или нет война на Украине. Все эти санкции, которые обсуждаются по отдельным персоналиям в России – мелочи. Если вдруг, не дай бог, разразится крупная война в центре Европы, то встанет вопрос секторальных санкций. Тогда США начнут свою большую игру, они попытаются загнать Россию в «иранскую лигу», заблокировать экспорт углеводородов из нашей страны, наказывать всех покупателей российского газа и нефти и даже выгнать Россию из SWIFT и вообще изолировать ее с финансовой точки зрения», – пояснил политолог.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продлилась два часа. Российский лидер находился в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Вашингтоне, в Белом доме. Журналистам показали только первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Как сообщалось накануне, лидеры собирались обсудить самый широкий круг вопросов – главным образом напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
В тот момент, когда разговор двух президентов уже завершался, стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2», сообщило РИА «Новости».
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Белый дом: Байден выразил Путину обеспокоенность по Украине
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию, говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.
«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ РИА «Новости».
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил России у Украины, а также призвал своего российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ ТАСС.
Лидеры двух стран обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.
Кроме того, Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены ими во время состоявшегося видеозвонка.
«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга
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Санкции против российского суверенного долга не включены в оборонный бюджет США, свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России, сообщает РИА «Новости».
Также из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Ранее СМИ сообщили, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
В сентябре Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое России вмешательство в американские выборы.
Также Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
МИД обвинил Запад в неумении решать проблемы цивилизованно
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Запад разучился решать проблемы цивилизованно, утратив культуру политического диалога, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
Панкин отметил, что «складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога, партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров», так как «ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения», передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что от санкций не застраховано ни одно государство, проводящее независимую от Запада политику.
Ранее в сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России.
Между тем США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2».
Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
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В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».
Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».
Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».
Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».
Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.
Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.
Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.
Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».
При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.
Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.
«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.
Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».
«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.
Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.
Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.
Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.
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США задумались об изоляции России от мировой финансовой системы
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США и их союзники обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, если российские силы «вторгнутся» на Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Как сообщила Нуланд на слушаниях в Сенате США, обсуждалось то, что «будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли». По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. При этом санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый», передает РИА «Новости».
Власти Германии, указала Нуланд, заявляли, что «любые агрессивные шаги России против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод» «Северный поток – 2». «Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого, – приводит ее слова ТАСС. – Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен».
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и ЕС «подробно проработают» вопросы, касающиеся санкций. По его словам, «вопрос о будущем «Северного потока – 2» в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность». «Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим», – сказал он.
«Сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток – 2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для Путина. На самом деле – это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», – заявил Салливан.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.