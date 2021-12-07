В России раскритиковали решение США о бойкоте Олимпиады

Олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года, это очередное «фэ» руководства страны, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«В Олимпийских играх участвуют национальные олимпийские комитеты, спортсмены, тренеры, а дипломаты – нет. Решение США – очередное «фэ». А вы вспомните, что устраивали они перед Олимпиадой 2008 года в Пекине? Сразу же возникли и поднялись проблемы с Тибетом. С 2008 года мы (потом) про Тибет больше ничего не слышали. Решение принято, чтобы лишний раз о себе напомнить. Что это меняет – регламент соревнований или участие спортсменов? Как может повредить Олимпийским играм?», – передает РИА «Новости» слова Родниной.

«Не приедут эти особы, на них не рассчитывают, – добавила она. – Там будет очень жесткая ситуация, какая была сейчас на Играх в Токио. Для спортсменов изолируют олимпийскую деревню и места соревнований. Все остальные будут находиться в гостиницах и на спортивных объектах. Даже по городу гулять будет нельзя. Туристы только свои. Ограниченное количество туристов будет и на трибунах. Поэтому от отсутствия пяти-восьми дипломатов олимпийское движение никак не пострадает».

Роднина отметила, что нахождение официальных лиц на Олимпиадах позитивно отражается на спортсменах страны. «Я знаю одно, – отметила многократная победительница Игр. – Если даже дипломаты присутствуют на Олимпийских играх, то это идет только в помощь нам, спортсменам. Больше их участие никак не обозначено. Поэтому и Международный олимпийский комитет (МОК) на это, если вы заметили, никак не среагировал. Потому что это та организация, которая проводит олимпийские соревнования. Я не знаю, как это скажется на спортсменах США. Знаю только одно, что на российских спортсменах это точно не скажется».

Между тем, как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, объявление бойкотов Олимпийским играм стало национальной забавой США.

«Это такая национальная забава американская. То они объявили бойкот московской Олимпиаде, сейчас они пытаются объявить бойкот пекинской Олимпиаде», – передает ТАСС слова Джабарова. Он подчеркнул, что на спортивных результатах это никак не скажется, а в миллиардном Китае никто не заметит отсутствие американской официальной делегации или дипломатов. Джабаров считает, что таким решением американцы накажут прежде всего самих себя. Он также выразил сожаление, что Международный олимпийский комитет не выступил резко против этого, а заявил, что он не вмешивается. «Спорт вне политики, а американцы постоянно пытаются замешать спорт и политику в одной кастрюле», – заключил парламентарий.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли«. Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».