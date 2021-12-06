Цукерберг анонсировал важные изменения в WhatsApp

|
6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 18:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва и Дели договорились о совместном производстве АК-203 в Индии
Разделы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
Подробности...
России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники.
Подробности...
Украинская молодежь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства – и продолжает спокойно жить в русском культурном поле.
Подробности...
В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Цукерберг анонсировал важные изменения в WhatsApp
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава компании Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг анонсировал изменения в мессенджере, принадлежащем компании.
«Мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в WhatsApp, вы сможете сделать все новые чаты исчезающими по умолчанию через 24 часа, семь дней или 90 дней», – сообщил Цукерберг в своем Facebook.
Он добавил, что «не все сообщения должны оставаться навсегда».
При этом новая функция не повлияет на существующие чаты, передает The Verge.
При создании нового чата пользователь увидит сообщение о включенной опции исчезающих сообщений, а также уведомление о том, что она включена по умолчанию. Также пользователи смогут отключить опцию для отдельных чатов.
Ранее СМИ со ссылкой на документ ФБР писали, что WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени.
В Германии назвали источник разведданных США о подготовке Россией «вторжения» на Украину
|
|
«Новые разведданные могли быть собраны британской разведкой. Мы уже несколько лет наблюдаем, как США и Британия подсовывают Германии фейки», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее американские СМИ сообщили, что США предоставили странам Евросоюза «нехарактерный» и «крайне широкий» объем данных разведки о якобы подготовке России к «вторжению» на Украину.
«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией. Наоборот, в кругах нового правительства ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», – считает германский политолог Александр Рар.
«Я думаю, что эти разведданные собрала британская разведка. Мы уже три-четыре года наблюдаем, как Британия и США подсовывают немецкому правительству различные фейки. Более того, все это сопровождается атмосферой секретности и анонимности, в итоге Германии предлагается просто поверить на слово. Так было и по делу Скрипалей, и по поводу Навального и так далее», – добавил собеседник.
Эксперт предположил, что «сотрудничество» Вашингтона и Лондона укрепилось в 2016 году, когда появились первые «данные» о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Такая информация исходила именно от британо-американских источников, у немцев этих данных не было, – добавил Рар. – Кроме того, именно из этих стран осуществляется прослушка европейских политиков».
«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», – полагает аналитик.
«Но в разведслужбах Германии и других стран Европы тоже сидят не дураки и, учитывая опыт вторжения США в Ирак и другие страны Ближнего Востока, они засомневаются в правдивости новых данных», – резюмировал Рар.
-
Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептически настроенные страны Евросоюза и НАТО – в том числе Германию – в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, заявили источники Financial Times. По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает FT, Вашингтон начал делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, США передали союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал две причины резкого падения продаж российских вооружений
|
|
«Проседание» России на рынке вооружений обусловлено санкциями США и отсутствием российского предложения в популярных сегментах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он оценил данные доклада SIPRI о резком падении продаж оружия российскими компаниями.
«Говорить о падении российского экспорта на основе данных за один год, пока, наверное, не стоит. Ведь экспорт вооружений – очень инерционный процесс, его следует рассматривать в разрезе длительных временных отрезков. Однако мы уже точно фиксируем определенную стагнацию за последние несколько лет. Экспорт все это время крутится вокруг отметки 15 млрд долларов, с небольшими колебаниями в обе стороны», – рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
По мнению эксперта, причин стагнации оружейного экспорта несколько, и первая – это санкции США. «Американские рестрикции осложняют сотрудничество с Россией для ряда стран, опасающихся попасть под финансовый удар Вашингтона. Покупать у нас вооружение могут позволить себе только политически важные для Соединенных Штатов страны, вроде Индии. Поэтому тут о перспективах сказать ничего конкретного нельзя, поскольку очень многое завязано на общей внешнеполитической повестке», – пояснил аналитик.
Вторая причина стагнации – недостаточная российская представленность или ее полное отсутствие в сегментах, пользующихся популярностью на рынке, полагает собеседник. «В первую очередь это относится к рынку морской патрульной авиации, которая активно развивается в Юго-Восточной Азии. Противолодочную авиацию мы не продаем и даже не строим для себя. Также известно, что Россия совершенно недостаточно представлена в сегменте беспилотной авиации. Тут ситуация может улучшиться – у нас есть уже несколько новых моделей с определенными экспортными перспективами. Слабо представлена Россия и на рынке вертолетов, пока мы продаем только одну модель – Ми-8 и ее варианты», – посетовал специалист.
Крамник также напомнил, что пользующееся безусловной популярностью за границей российское вооружение уже заняло свой рынок. «Например, мы продали истребители четвертого поколения Су-30 уже всем, кто хотел и мог их купить. Это машина с длительным ресурсом, и вряд ли им скоро понадобится замена. А расширить географию мешают все те же американские санкции», – подчеркнул эксперт.
Из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) следует, что пандемия коронавируса не сказалась на уровне продаж на оружейном рынке. Суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3%, достигнув 531 млрд долларов. Российские компании из рейтинга продали оружия на 28,2 млрд долларов, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году, цитирует «Коммерсант» сообщение SIPRI. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний «Алмаз-Антей» (на 31%), «Вертолеты России» (на 13%) и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (на 11%), приводит DW данные доклада.
Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев» пообещал, что коммунальные службы будут круглосуточно бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».
«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – заявил Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, сообщает «Фокус».
Он также призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов.
Виталий Кличко известен своими оговорками. Так, в августе 2014 года мэр Киева просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле.
Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты, сообщило издание Cyprus Mail.
По имеющимся у издания сведениям, подозреваемый сириец был арестован еще десять дней назад, однако признался в преступлении только сейчас. Мужчина сообщил, что закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав место гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые замели следы, передает РИА «Новости».
Как заявил подозреваемый, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору заявил, что мотивы злоумышленника остаются неизвестными.
Ранее сообщалось об обнаружении тел двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов
|
|
Штрафы за остекленные балконы существовали и раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники, сообщила пресс-служба Минстроя.
«Штрафы <...> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
С указанного срока в стране начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований.
Уточняется, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна – все это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается по своему усмотрению.
В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений также определяют местные власти.
Ведомство рекомендовало жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона.
Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ
Страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ), заявила российская компания «Газпром».
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Ранее в понедельник цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.
В Грузии потребовали изъять школьные учебники с «неверной трактовкой» войны 2008 года
Грузинская оппозиция с понедельника начинает бессрочные акции протеста у Минпроса с требованием изъять из школьной программы учебники истории для девятых классов из-за того, что в них якобы неверно интерпретированы события, связанные с войной с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, в учебнике задается вопрос: «Допустил или нет ошибку президент Грузии (тогда это был Михаил Саакашвили), когда ответил вводом войск в регион в ответ на обстрел грузинских сел осетинскими вооруженными формированиями».
«Такая трактовка является элементом российской пропаганды», – заявил оппозиционер Серго Чихладзе.
Власти считают претензии оппозиции надуманными. Минпрос Грузии в специальном заявлении подчеркнул, что в учебнике события новейшей истории Грузии описаны компетентно и многосторонне, а также акцент сделан на неизменности прозападного курса Грузии.
Также оппозиции не нравится, что в учебниках рассказывается о том, что бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили является меценатом и филантропом.
Кандидат в президенты Франции предложил вывести страну из НАТО
|
|
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что хочет, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО.
«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», – передает РИА «Новости» слова Земмура, выступившего перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа. Он также подчеркнул, что французы «не будут вассалами» Евросоюза.
Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.
Ранее читатели Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
-
Напомним, в середине ноября французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Перед этим Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности
В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник был побит температурный рекорд 128-летней давности, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в северной столице опустились до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году», – написал он в Facebook.
Он отметил, что «рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более шести лет назад – 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года».
По данным на сайте Северо-Западного УГМС, в Ленинградской области ночью 6 декабря было до минус 24 градусов.
13 июля в Москве был установлен новый рекорд тепла для этого дня за 85 лет, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
|
|
Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
-
В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.
«Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял «Бук» на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом», – передает РИА «Новости» слова Червинского в эфире канала «Украина», повторившего уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе – начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.
Суд в Москве решил выдворить бойца ММА Чоршанбиева из России
|
|
Останкинский суд столицы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране.
«Чоршанбиев Ч.А. признан виновным ... и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход государства, с административным выдворением за пределы Российской Федерации», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
Также в суде рассказали, что будет со спортсменом до выдворения.
«До исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации Чоршанбиев будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве», – приводит сообщение суда ТАСС.
Ранее в отношении спортсмена составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». По ней атлета могут оштрафовать и выслать из России.
Ранее в УГИБДД Москвы сообщили, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве. Чоршанбиев сообщил, что не публиковал в Сети видеозапись со своими правонарушениями.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что задержание Чоршанбиева вызвало скандал и резкую реакцию со стороны общественности. C осуждением поведения Чоршанбиева выступили и в самом сообществе смешанных боевых искусств. «Когда попадаются такие индивидуумы, как Чоршанбиев, надо исключать публично, чтобы о них знали все, чтобы это было наказание суровое, чтобы другим было неповадно», – сказал Андрей Семенов, российский боец ММА известный под прозвищем White Shark (Белая акула), чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам.
В Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны
|
|
Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34, сообщило испанское издание ABC.
«Шерман М4», по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, был довольно быстрым, не очень тяжелым, его легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно «Шерман» чаще всего применяли в войсках западных союзников, передает РИА «Новости».
При этом издание также приводит мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего «самым опасным противником» советский Т-34.
Средний танк M4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лиза
T-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли «тридцатьчетверку» одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.
Ранее журнал Stern писал, что светский Т-34 оказался «смертоносным сюрпризом» для напавшего на СССР вермахта, так как эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков.
Дипломаты рассказали об убитых на Кипре россиянках
Погибшие россиянки на Кипре находились на острове по туристическим визам, их убили во время бытового конфликта, сообщил представитель российского посольства в стране.
«17 ноября поступило заявление в полицию города Ларнаки о пропаже двух граждан России, полиция сразу начала розыск и обратилась в консульский отдел посольства. Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское», – сообщил представитель посольства РИА «Новости».
Полиция обыскала место жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, отследила банковские карты. Один из предполагаемых преступников пользовался ими, и его отследили.
«Дело было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», – добавил он.
Подозреваемым является 32-летний сириец, он делал ремонт в одной из деревень возле Лимасола, женщины приехали к нему, и завязался конфликт, в ходе которого тот застрелил их обеих из ружья.
«С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника. Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела. В ночь с субботы на воскресенье, в 2.30 (по местному времени), была проведена эксгумация тел. На ней присутствовал лично начальник полиции Республики Кипр», – добавил собеседник.
Вскоре пройдет суд в Лимасоле по продлению срока ареста подозреваемому, также в понедельник планируется провести патолого-анатомическую экспертизу.
У одной из убитых в России есть сестра, родственники, у второй женщины родственников не найдено.
«Вопрос с транспортировкой тел на родину будет решаться после завершения всех процессуальных действий», – пояснил представитель посольства.
Ранее сообщалось, что уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты.
Напомним, на Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.
Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн
В возрасте 75 лет умер создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн, сообщил источник в его окружении.
«Марк умер час назад в больнице на Таганке», – рассказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что Рудинштейн находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Продюсер впал в кому 24 на 25 ноября.
Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.
15 лет «Кинотавром» руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение – фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.
|
|