«Белавиа» решила расширять агентскую сеть за рубежом

После отключения Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) от системы BSP было принято решение расширять сеть агентов по продаже билетов за рубежом, которые работают по прямым договорам, заявили в белорусской авиакомпании «Белавиа».

«В текущих условиях «Белавиа» будет расширять сеть агентов за рубежом, работающих по прямым договорам», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что «отключение от системы взаиморасчетов BSP делает невозможными денежные взаиморасчеты между авиакомпанией и агентами с использованием этой системы». «Но для пассажиров, особенно белорусских, эти изменения не будут заметны. Все агентские договоры на территории Беларуси авиакомпанией заключены напрямую, соответственно, взаиморасчеты также производятся напрямую», – пояснили в компании.

В авиакомпании отметили, что «для продаж на зарубежных рынках это более чувствительно, однако всегда есть возможность работы по прямым договорам, а также с использованием других систем взаиморасчетов, например, действующей на территории России и СНГ системы взаиморасчетов ТКП». «К тому же в связи с введенными ограничениями на полеты в Европу доля продаж с использованием системы BSP значительно снизилась», - обратили внимание в пресс-службе.

Как объяснили в «Белавиа», «BSP – это система взаиморасчетов IATA, которая предназначена для взаимодействия авиакомпаний с агентами без необходимости заключать прямые договоры». «BSP IATA действует не во всех странах, например, в Беларуси ее нет. Система BSP не имеет отношения к выполнению полетов – это дополнительный инструмент для упрощения взаиморасчетов», – уточнили в пресс-службе.

В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.

3 декабря белорусская компания «Белавиа» отреагировала на внесение ее в санкционный список. Из-за санкций авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. При этом на данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, которых вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону «Белавиа» собирается пополнить флот.