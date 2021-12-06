Лукашенко рассказал об угрозе размещения войск НАТО под Смоленском

Блок НАТО расположился бы под Смоленском, если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался», – сказал Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, сообщает БелТА.

Также он заявил, что в западных санкциях в отношении Минска нет ничего хорошего, но сложить руки и умирать причин нет.

Лукашенко рассказал, что в январе планирует обратиться с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации.

Ранее Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов заявил, что обвинения Запада в адрес России по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными. По его словам, «то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом».