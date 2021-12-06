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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 12:43 | vz.ru
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В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» во время переговоров с Путиным
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Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться «играть мускулами», сообщает издание Defense News.
«Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», – цитирует Смита РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву «заплатить экономическую цену, и значительную». По его мнению, эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций. При этом, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или «дать ей предлог» действовать первой.
Смит также подчеркнул, что американцы не хотят воевать с Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США
Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.
Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.
Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».
Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».
«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»
Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».
Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».
Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.
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В администрации США назвали дату и темы переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит слова Псаки ТАСС.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
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В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
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В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией
Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, заявил представитель Госдепа.
Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении».
Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС.
Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».
«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе.
Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.
«Северный поток – 2» назвали проблемой для США
Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу «Северный поток – 2», это стало для них проблемой, пишут зарубежные СМИ.
Портал Axios пишет, что несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент США Джо Байден не стал вводить санкции против компании – оператора «Северного потока – 2», так как газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии, передает РИА «Новости».
Кроме того, он якобы считает, что новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».
На фоне этого представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства.
На повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.
Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора «Северного потока – 2».
Однако, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Также минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без».
Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Затем стало известно, что администрация Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
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Захарова обвинила США в создании угрозы российской гражданской авиации
Действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», – написала она в Telegram.
Дипломат подчеркнула, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Она добавила, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря. Теперь российские авиационные власти инициируют направление протеста по дипломатическим каналам.
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.
В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
В США предложили стянуть армию к границам России для войны
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе для получения подавляющего преимущества перед Россией.
Также он написал, что во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, передает РИА «Новости».
Автор считает, что в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты.
Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
США усмотрели связь ситуаций вокруг Украины, Белоруссии и «Северного потока – 2»
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, «военная угроза» Украине и газопровод «Северный поток – 2» связаны между собой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
На онлайн-форуме Reuters Next его спросили, считает ли он все это «скоординированной геополитической стратегией» Москвы для давления на Европу. Блинкен ответил: «Вероятно, да». По его словам, «все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом».
«То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, <…> и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет никаких гибридных войн. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляла, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
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