Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»

Путин назвал главные приоритеты «Единой России»

«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», - заявил президент России Владимир Путин в своем обращении на съезде партии «Единая Россия» (ЕР).

«Это безусловный приоритет и для ЕР как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны. Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», – указал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Он выразил мнение, что ЕР «достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства».

«Еще раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для ее стабильного, эффективного развития», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что ЕР предложила гражданам «конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов».

«Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», – добавил президент.

Он призвал придерживаться принципа «выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка», тогда, по его словам, «народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей».

«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди) обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах», – сказал президент.

Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей: «Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».

«Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», – заявил глава государства.

Он обратил внимание и на то, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие».

«Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал глава государства.

Путин подчеркнул, что «высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны», и «отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний».

«Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна ее реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт», – считает президент.

Он подчеркнул, что за 20 лет партия «не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям, своими делами», она «твердо и последовательно занимала патриотические позиции», это проявлялось в принятии ключевых решений, «связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».

«Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества – вот в чем был смысл деятельности партии», – напомнил он.

Путин также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии: «И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. А это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами».

«Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперед!», – заключил президент.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.