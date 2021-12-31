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Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности
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Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.
Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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МИД дал совет Турции, как внести позитивный вклад в отношения России и НАТО
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Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, что «реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности», передает ТАСС.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Турция озвучила ожидания от переговоров Путина и Байдена
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Чавушоглу напомнил, что лидеры России и США проведут телефонный разговор «для обсуждения украинского кризиса». «На этот раз по инициативе российской стороны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 24 TV.
Кроме того, как отметил министр, 10 и 12 января «также состоятся двусторонние контакты в формате Россия–НАТО». Чавушоглу выразил надежду, что «после этих контактов» можно будет ожидать «нормализации ситуации, смягчения». По его словам, «необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Политолог Андрей Кортунов считает, что Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море.
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России для обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
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Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз
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США, ограничивая выдачу неиммиграционных виз россиянам, пытаются выторговать уступки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сказал, что США ссылаются на «нехватку персонала». Однако, по его словам, американская сторона «искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз» в России «не просто так, а чтобы выторговать для себя односторонние уступки со стороны России». Лавров заявил, что «посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы».
По словам министра, ситуации с невыдачей США виз россиянам «по-прежнему сложная». Американская сторона с весны «приостановила выдачу недипломатических виз», оставив «за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями». «Это – суверенное решение США», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил Лавров. По его словам, «на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке». Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.
В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.
«На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит... Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – заявил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения Россия не может делать физически.
Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость ядерной войны
Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину, что ядерную войну начинать нельзя, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Как заявил Ушаков, «очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть». Отмечается, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире, передает РИА «Новости».
Напомним, впроекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что рстущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил. В 2020 году США заявили о том, что из-за якобы агрессивных планов Москвы Вашингтон не будет подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.
Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной», передает ТАСС.
Также беседу прокомментировал другой представитель американской администрации высокого ранга. Он заявил, что США «намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной».
По его словам, США продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России. «Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», – сказал он. Чиновник отказался уточнять, считает ли Вашингтон возможным предоставление Москве если не гарантий безопасности, то каких-то подобных документов, особенно касающихся Украины и НАТО.
В Белом доме заявили, что Байден в разговоре с Путиным изложил «два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период». Первый – «путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации», второй – «сфокусированный на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения на Украину». Отмечается, что «эти издержки включают экономические меры».
Президенты России и США подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, сказал представитель вашингтонской администрации. По его словам, «первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия». Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
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Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.
Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.
Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО.
Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».
Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.
Напомним, как сообщили в Вашингтоне, Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
В США назвали «преимущество» перед Россией и Китаем
У США партнерские отношения с десятками стран по всему миру, что дает им явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Он считает, что наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. Так, по его словам, пример могут послужить недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем, сообщает РИА «Новости».
«Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом», – написал Атламазоглу.
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
Россия предложила Западу создать новую систему договоренностей по безопасности
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Российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности «носят пакетный характер, призваны гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем вооружений вблизи российских границ, особенно на Украине», хотя в них есть и много других элементов, которые в итоге «должны сформировать те самые надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности», передает РИА «Новости».
«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», – добавил министр.
Он также сообщил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.
«На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями», – сказал Лавров.
При этом возможные будущие договоренности не будут похожи на обновленную версию Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ) в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Политолог: Эрдогану невыгоден острый кризис в отношениях России с Западом
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Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Москва выступила за поддержку Анкарой предложений Москвы к США о гарантиях безопасности.
«В полном объеме Турция вряд ли поддержит российские предложения хотя бы потому, что Анкара не захочет осложнять отношения с Киевом – их сотрудничество развивается, и Эрдоган не будет терять экономического партнера», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, Анкара вполне может разделить позицию Москвы в части снижения напряженности в Черном море, уверен он. «Регион взрывоопасный, и мнение Турции тут важно», – отметил эксперт.
Также, по его словам, турецкая сторона может внести предложения по ограничению развертывания ракет в Европе. «А вот юридические гарантии НАТО не расширяться в Европе Анкара вряд ли поддержит», – добавил аналитик.
Лично Эрдоган мог бы выступить посредником в диалоге Россия-США или Россия-НАТО, считает Кортунов. «Это повысило бы политический вес турецкого лидера и вывело бы его в другую лигу. Но, как бы он этого сделать не пытался, посредник должен иметь хорошие отношения с обеими сторонами, чем Эрдоган похвастаться не может», – пояснил собеседник.
В любом случае, острый кризис в отношениях России с Западом Турции невыгоден, поскольку в этой ситуации Анкаре приходится выбирать, напомнил глава РСМД.
«Эрдоган не хочет выбирать между Москвой и Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, а это всегда сопряжено с какими-либо потерями – политическими и экономическими. Поэтому, несмотря на то, что президент Турции любит ловить рыбу в мутной воде, в данном случае он максимально заинтересован в налаживании диалога Москвы с США, НАТО и Европой», – подытожил собеседник.
Иное мнение высказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, турецкая внешняя политика является совершенно неразборчивой, и Москва к этому привыкла. «Сегодня Турция может чинить какие-то препятствия России или США, а завтра говорить о нерушимой дружбе, любви и желании помогать во всем. Поэтому, турецкая политика воспринимается, с одной стороны, с пониманием, а с другой – с неким юмором», – сказал аналитик.
Эксперт уверен, что для Анкары вопрос по поводу отношений Москвы с Брюсселем «принципиальным не является». «Отношения Турции с Россией в сфере безопасности развиваются отдельно от НАТО, в первую – очередь на сирийском и закавказском театрах, частично – на североафриканском. Анкара в надежде получить что-то от Москвы может «в пику» своим европейским партнерам и сказать, что она поддерживает Россию», – предположил политолог.
Собеседник подчеркнул, что Турция не «может помочь России вести с НАТО диалог о гарантиях безопасности». «Анкара всегда занимается своими интересами, а турецкая игра на противоречиях никогда не приносит прямой пользы ни Западу, ни Востоку. Она направлена только на то, чтобы приносить пользу самой Турции. В любом случае, вопрос о европейской безопасности будет обсуждаться на двустороннем уровне – России и США. Здесь Турция не имеет никаких возможностей», – убежден Бордачев.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, передает ТАСС.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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