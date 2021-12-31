Болгария сочла российский фильм о Кирилле и Мефодии «не обоснованным научно» Священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом 31 декабря 2021, 08:27 Текст: Наталья Ануфриева

Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, а также не стоит устраивать «флешмоб благочестия», приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений, заявил блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский. Островский заявил, что «если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: «Уберите всю еду, потому что я пощусь», передает РИА «Новости». «Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где – из чревоугодия», – сказал он. Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что «у каждого своя мера»: «Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго – лишь бы была польза. Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды». Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство. Напомним, Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Пост также называют Филиппов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до 6 января включительно, а 7 января православные встретят Рождество. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты, также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, делать больше хорошего для ближних.

Более 100 священников Александрийской церкви с приходами перешли в РПЦ 30 декабря 2021, 18:48

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Не исключено, что епископы Александрийского патриархата заявят о желании перейти в лоно Русской православной церкви, уже более 100 священнослужителей перешли в юрисдикцию Московского патриархата, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. «Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» митрополита. Он отметил, что более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений. «(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений», – отметил митрополит Леонид. Также он заявил, что храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии. «В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – заявил отец Леонид. По словам митрополита, Храм Всех святых на Кулишках в Москве станет административным центром Патриаршего экзархата Африки. Ранее РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке. Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора. В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ. Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского. Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск 29 декабря 2021, 16:12

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб». Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок. При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая. «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС. Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов. В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск. Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год 29 декабря 2021, 11:22 Текст: Александра Юдина

Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ. «Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали. «Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». Совет улемов предложил ввести ограничения по многоженству мусульман в России 29 декабря 2021, 16:28

Фото: Rick Bowmer/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить практику многоженства в России и заключения повторных религиозных браков в случае несоблюдения прав женщин и нарушения принципов равноправия, соответствующее предложение высказал совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман (ДУМ), сказал зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Совет улемов на своем официальном сайте объявил о подготовке фетвы (богословского заключения) «Многоженство в условиях РФ», направленной на регулирование правил заключения повторных религиозных браков и сохранение в обществе традиционных семейных ценностей. «Основным условием допустимости в исламе многоженства является справедливое и равноправное отношение ко всем женам. К сожалению, многие это забывают или осознанно не выполняют. Сегодняшние реалии обнажают действительность, где права женщин грубо нарушаются, а рычагов воздействия на супруга нет. Поэтому совет улемов считает, что, если условия равноправия и справедливости не соблюдаются, то мужчине запрещено заключать новый брак», – цитирует Аляутдинова ТАСС. По его словам, многоженство есть в регионах с преобладанием мусульманского населения – в Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии и других субъектах. При этом она получает «все большее распространение». Он напомнил, что законодательно признается только один официально зарегистрированный брак, единственный брак, на который распространяется гражданское и семейное право. В гражданском же браке у мужчины и женщины нет брачных прав и обязанностей. «Основная проблема как раз заключается в том, что последующие браки после первого официального брака не имеют юридической силы. Права женщины в подобном браке и детей, рожденных в нем, могут быть не защищены. Порой женщины не обладают необходимой информацией о том, как защитить свои права и права детей в случае развода или смерти мужа», – добавил Аляутдинов. Доработка богословского заключения (фетвы) «Многоженство в условиях Российской Федерации» от совета улемов займет около месяца. После этого ее опубликуют в открытых источников. Цель документа – разъяснение вопросов многоженства и регуляция процесса заключения религиозных браков с точки зрения ислама. «Многоженство – это право мусульманина, но оно должно использоваться с правильным намерением и полным осознанием своих прав и обязанностей», – подвел итог муфтий. В Госдуме ответили на предложение Жириновского отменить новогодние каникулы 28 декабря 2021, 14:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заявила газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо отменить россиянам новогодние каникулы, поскольку это период экстремального скачка смертности. Вместо них депутат предложил прибавить 15 дней к 28 обычным отпускным, только граждане сами выберут, когда именно им отдохнуть. Например, по его мнению, люди могут добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю. «Новогодние каникулы уже стали доброй традицией россиян. Граждане на эти дни планируют семейный отдых с родными, близкими, потому что Новый год – это семейный праздник. Поэтому здесь сложилась долговременная традиция, ломать ее будет уже не совсем правильно», – говорит Цунаева. Она отметила, что не знает, откуда у лидера ЛДПР такие цифры по смертности в новогодний период, подчеркнув, что не видела нигде подобных данных. Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Трудовой кодекс подразумевает самые разные отпуска у разных категорий граждан (у военнослужащих, учителей, медицинских работников). Поэтому пересмотр дополнительных отпусков может создать определенные трудности. «По моему мнению, лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заключила собеседник. В сентябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил важность новогодних каникул для семей с детьми, поскольку в праздники они могут все вместе собраться для торжества и провести друг с другом время. Также он назвал удачно подобранным календарем утвержденный правительством РФ перенос выходных дней в 2022 году. «Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола 28 декабря 2021, 19:01

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67% пользователей Рунета, за мандарины – 65%, за «Шубу» – 55%. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченой утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата «Мимоза» (18%) и заливного из рыбы (5%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. При этом второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет – почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84–90%) выбирают традиционные застолья. Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% респондентов: треть пользователей Рунета (33%) уже выделили бюджет в 3–5 тыс. рублей, 22% – менее 3 тыс. рублей, 20% – от 5 до 7 тыс. рублей, 12% – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, 3% – более 10 тыс. рублей. 10% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без «горячительных напитков». Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% – крепкий алкоголь, 35% – вина, 8% – ликеры, и 6% – глинтвейн. Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье. Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы» 29 декабря 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости». В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы. В Роскачестве назвали правила выбора вина к новогоднему столу 29 декабря 2021, 09:17 Текст: Александра Юдина

Выбор вина на новогодний стол – приятный, но иногда затруднительный процесс: наименований достаточно много, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения, сообщили в пресс-службе Роскачества. При выборе вина в магазине надо обращать внимание на температуру в помещении. «По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно теплая – это повод отказаться от покупки», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В Роскачестве добавили, что дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно, как минимум, потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи: для игристых вин – 7-10 градусов Цельсия, то есть чем слаще, тем холодней; для белых вин – 10-11 градусов, а для красных – 12-14 градусов Цельсия. Эксперты уверены, чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что «продукция не является вином». А на контрэтикетке указывается место происхождения винограда – например, Кубань или Крым. «Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь – это вообще не вино», – сказали в Роскачестве. Уточняется, что для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное – за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги – это про российское вино. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. «Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – сообщила она. Ранее «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Во Всемирном русском соборе призвали наказать спиливших крест на кладбище в Татарстане 29 декабря 2021, 17:34 В правозащитном центре Всемирного русского народного собора поблагодарили власти Татарстана за защиту православных жителей Актанышского района республики, где недавно неизвестные спилили могильный крест и призвали наказать вандалов. «От имени правозащитного центра хочу выразить удовлетворение позицией властей Татарстана по данному вопросу и отставкой заместителя главы Актанышского района Райхан Галимяновой, которая позволила себе совершенно возмутительное заявление», – передает «Интерфакс-религия» слова главы правозащитного центра Романа Силантьева. Согласно сообщениям СМИ, на встрече с родственницей местного жителя, на могиле которого был спилен крест, Галимянова заявила, что в Актаныше – «самый чистый татарский район». «Поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви», – сказала она, добавив, что не ставить крест распорядился глава района Энгель Фаттахов. По словам Силантьева, подобного рода ситуации «очень сильно» вредят межрелигиозному и межнациональному миру, поэтому должны ставиться на особый контроль, а преступления, связанные с уничтожением крестов, должны расследоваться в «приоритетном порядке». Правозащитник выразил надежду на то, что вандалы, спилившие крест, будут пойманы и уголовным образом наказаны, а также на то, что отставка заместителя главы района будет не единственной в связи с данным инцидентом. Президент Татарстана Рустам Минниханов в связи с инцидентом потребовал от руководства Актанышского района разобраться в произошедшем, наказать виновных и вынес строгое предупреждение его главе. Также Минниханов поручил обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего. Ранее сообщалось, что крест на могиле православного жителя Набережных Челнов, похороненного осенью в райцентре Актаныш, спилили. Родственники усопшего заявили, что в местной администрации их призвали не восстанавливать крест. Позже районные депутаты проголосовали за прекращение полномочий замглавы Актанышского района Татарстана Райхан Галимяновой. Всемирный русский народный собор – международная общественная организация, созданная в 1993 году. Главой Собора является Московский патриарх. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при ООН. Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники 30 декабря 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению». На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными. Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена. Семейную пару «проповедников» «Свидетелей Иеговы» осудили в Пензенской области 30 декабря 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Супружеская пара приговорена к двум годам лишения свободы условно по делу об участии в деятельности ячейки организации «Свидетели Иеговы*» в Никольске, сообщило СУ СК по Пензенской области. Суд признал доказательства достаточными для приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Супруги не признали вину, но следователями был «собран комплекс достаточных доказательств», чтобы двух жителей Никольска приговорили к двум годам «лишения свободы условно с испытательным сроком три года и ограничением свободы сроком на восемь месяцев», сообщили в СК. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает РИА «Новости». Сообщается, что деятельность местной ячейки организации возобновилась в 2017 году. При этом супружеская пара вела «проповедническую» деятельность и обучала «вероучению», вовлекала в организацию других адептов. Также супруги предоставляли помещения для собраний, сами в них участвовали, изучали соответствующие материалы, в том числе включенные в список экстремистских. Напомним, решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы* в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России. Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур. Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19 28 декабря 2021, 19:15 Текст: Вера Басилая

Новогодние праздники дают возможность отдохнуть, а также вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «Конечно, январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», – цитирует ТАСС слова Мишустина. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. До этого Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19 31 декабря 2021, 03:13 Текст: Антон Антонов

В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС. Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода. Средства наблюдения заметили передвижение Деда Мороза над Россией 30 декабря 2021, 15:54 Текст: Кристина Цыцура

Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией, говорится в сообщении Роскосмоса. «Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России на высоте 179х201 км», – сообщили в госкорпорации в Twitter. Российская космическая корпорация – не единственное ведомство в мире, отслеживающее перемещение праздничных волшебников. Например, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) с 1955 года отслеживает местоположение Санта-Клауса. Ранее сообщалось, что юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката. Болгария сочла российский фильм о Кирилле и Мефодии «не обоснованным научно» 31 декабря 2021, 06:25 Текст: Антон Антонов

МИД Болгарии раскритиковал фильм российского режиссера Елены Мироненко «Единая вера, единый язык» о первых славянских православных просветителях, святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Фильм показали 22 декабря на международном кинофестивале «Покров Богородицы» в Северной Македонии. Он вызвал большой резонанс в Болгарии. Местные СМИ писали, что в фильме о происхождении кириллицы якобы умышленно обошли вниманием вклад Болгарии, передает ТАСС. МИД страны также заявил, что в фильме «утверждается, что святые братья Кирилл и Мефодий и их последователи не имеют ничего общего с Болгарией». Ведомство считает, что фильм «не обоснован научно и изложенные в нем исторические периоды представлены некорректно». София указала, что Болгария и Северная Македония на уровне экспертов и правительств «достигли соглашения относительно исторических личностей и событий общей истории, в том числе о святых братьях Кирилле и Мефодии». Болгария, комментируя фильм, выразила надежду, что «подобные провокации не имеют прямого или косвенного участия третьих стран, не имеют целей разделения» и что в будущем удастся избежать «подобных казусов, которые противоречат принятой мировой историографии». Посольство России в Болгарии заявило, что фильм отражает «авторскую точку зрения, содержит субъективную трактовку ряда исторических событий и не соответствует позиции официальной российской историографии, а также подходам посольства России в Болгарии». При этом посольство «радует», что «в наших православных странах по-прежнему сохраняется живой интерес к общим истокам веры, письменности и культуры», хотя «творческая инициатива, не подкрепленная исторической экспертизой, к сожалению, не всегда приводит к достижению задуманной позитивной цели». Фильм подготовила кемеровская телестудия «Дорога к храму». Он доступен на YouTube-канале студии, по состоянию на 30 декабря его посмотрели более 28 тыс. человек. В 2020 году болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны.