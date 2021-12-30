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Умерла народная артистка Лидия Захаренко
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Солистка оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка РФ Лидия Захаренко умерла на 84-м году жизни.
«Дирекция Музыкального театра с глубоким прискорбием сообщает, что cегодня, 29 декабря, на 84-м году жизни скончалась солистка оперной труппы МАМТ, народная артистка Российской Федерации Захаренко Лидия Константиновна», – говорится в сообщении на сайте театра.
Захаренко родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области, училась в Харьковской консерватории. В 1966-м окончила Московскую государственную консерваторию.
Артистка выступала на сцене Московского академического музыкального театра с 1966 года, участвовала в таких спектаклях, как «Пиковая дама», «Тоска», «Катерина Измайлова», «Кармен», «Любовь к трем апельсинам» и других постановках.
Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока
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Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.
«Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник.
Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.
«Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков.
О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.
Россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию
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Актер Алексей Панин, который проживает в Испании, заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.
Панин опубликовал в Instagram снимок, на котором он едет в машине в зимней одежде и маске. «Здравствуй, родина!» – написал актер и сопроводил подпись «злым» смайликом.
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«И сразу взгляд другой, настороженный! Любимая Родина!» – отметили подписчики Панина.
«Ох, ехал бы ты обратно», – посоветовали в комментариях.
«А как же прощай немытая Россия?» – сыронизировали комментаторы.
«Ну и какого хрена ты приперся в страну, которую ***** (ругаешь), черт», – спросили подписчики.
«Так временно, скорее всего! В Испании-то лучше!» – добавили пользователи соцсети.
Некоторые предположили, что артист приехал в Россию на новогодние праздники, чтобы заработать: «Бабки-то надо зарабатывать как-то».
Напомним, Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартиры в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».
Панин заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят».
Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».
Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна
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Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».
По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».
Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.
«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.
По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.
Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.
Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
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Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.
Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за исключения России из «Большой восьмерки»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), и это, по ее словам, «очень больно».
«Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу – нынешняя эскалация не облегчает ситуацию», сказала министр в интервью агентству DPA, передает Deutsche Welle.
Россию исключили из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после возвращения в ее состав Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Бербок заявила, что «после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».
В 2022 году Германия сменит Великобританию на посту председателя «Большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Глава МИД ФРГ намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.
Напомним, в августе 2020 года бывший в то время президентом США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России
В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.
«Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.
Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада
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За несколько последних месяцев Московский институт философии Российской академии наук (РАН) заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло», сообщается на портале государственных закупок.
Отмечается, что договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тыс. рублей был исполнен в октябре. Было потрачено 667 тыс. рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Также выполняется договор на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» стоимостью 686 тыс. рублей, передает РБК.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», – заверили в институте РАН.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. За полтора года группой ученых из Института мозга человека Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, МГУ при поддержке Института радиоэлектроники РАН и отделения физиологии РАН были исследованы более ста монахов-практиков различных видов медитации из буддийских монастырей в Индии.
В Госдуме раскритиковали организаторов МЧМ по хоккею
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Плохая работа организаторов привела к отмене молодежного чемпионата мира по хоккею, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Чемпионат мира был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в составах нескольких сборных.
«Это очень плохая новость. Отменяется один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, главный турнир для наших молодых хоккеистов. Это одно из самых главных событий в жизни наших ребят. Но здоровье наших спортсменов – самое важное. Призываю ФМБА и Федерацию хоккея России максимально сосредоточиться, чтобы все наши спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь», – передает ТАСС слова Свищева.
«Все, что произошло, – вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как все будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов», – добавил парламентарий.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
Напомним, МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.
Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Королевская гвардия промаршировала по ребенку в Лондоне
В интернете набирает популярность видео, на котором отчетливо видно, как марширующий британский гвардеец сбил с ног мальчика и переступив через него, продолжил идти.
Как сообщают СМИ, мальчик приехал посмотреть лондонский Тауэр, где в этот момент проходил караул. Один из солдат крикнул ребенку, чтобы тот ушел с дороги. Однако мальчик не успел отбежать, вследствие чего оказался под сапогами гвардейца, передает Telegram-канал SHOT.
Солдаты королевской гвардии являются символами Великобритании, как Биг-Бен и Тауэрский мост. Королевская гвардия была основана 1656 году и подчиняется Министерству обороны. Попасть в нее могут только лучшие из лучших. В их обязанности входит охрана монарха, его семьи и резиденции.
Врач: У россиян все чаще возникает аллергия на холод
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Из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.
«К сожалению, аллергия на холод сейчас достаточно распространенное заболевание, возникает у 10 % людей. Что касается симптомов, то чаще всего начинается все с сухости кожи (кистей рук и лица у взрослых), сопровождается зудом, шелушением, покраснением. Эти симптомы проходят через какое-то время в теплом помещении. У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в теплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», – рассказывает Логина.
Бывают и более сложные проявления в виде крапивницы, продолжает собеседница, когда возникают генерализованные высыпания по типу волдырей (похожие на укус комара или ожог крапивой). Они чаще происходят на нижних конечностях, а чуть реже – по всему телу. Эти высыпания сопровождаются очень сильным зудом, жжением.
«У больных, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также может возникнуть приступ удушья. Более редкие проявления холодовой аллергии – очень сильные резкие головные боли через несколько минут после выхода на холод. Они также могут сопровождаться тошнотой, могут возникать болезненные сокращения мышц лица, шеи и других участков тела. Однако, когда человек заходит в теплое помещение, все это достаточно быстро проходит», – говорит врач.
Она отмечает, что такие симптомы может спровоцировать не только выход на холод, но и контакт с холодными предметами, употребление холодных напитков, мороженого. В таких случаях высыпания могут сохраняться до нескольких часов, а также может возникнуть отек лица и кистей рук.
«Но самое опасное проявление этой аллергии бывает, как ни странно, в летнее время года при резком охлаждении организма. Например, когда человек ныряет в жару в достаточно прохладный водоем, тогда может наступить острая аллергическая реакция и даже развиться анафилактический шок, что весьма опасно при нахождении под водой», – делится собеседник.
Холодовая аллергия возникает вследствие нарушений функций иммунной системы, объясняет специалист. Сама аллергия проявляется на холодовые белки, которые вырабатываются в организме человека и обладают функцией терморегуляции. Соответственно, при нарушении иммунитета главные иммунные клетки (лимфоциты) начинают неадекватно воспринимать белки, выработанные собственным организмом.
«Для профилактики данного заболевания, естественно, нужно тепло одеваться, на открытые участки тела следует наносить защищающий от холода крем, который продается в аптеках. Но только не «Спасатель», он может вызвать наоборот обострение заболевания. Также можно принимать антигистаминные препараты», – рекомендует Логина, добавляя, что людям с холодовой аллергией не стоит нырять в проруби, снег после бани или холодный бассейн в сауне.
Однако все эти меры профилактики недостаточно эффективны, рассказывает аллерголог, потому что из-за долгих холодов реакция все время возобновляется и обостряется, причем в некоторых случаях даже при плюсовой температуре. Единственная технология, которая позволяет действительно лечить данную аллергию – это аутолимфоцитотерапия, метод, при котором в лечении используются собственные лимфоциты (выделяются из клеток крови пациента) и в возрастающих дозах вводятся подкожно. Как правило, проводится 8 процедур 2 раза в неделю у взрослых, детям до 8 лет хватает 6, а подросткам – 7.
Для того, чтобы минимизировать вероятность проявления данного заболевания, специалист рекомендует стараться вести здоровый образ жизни, избегать бесконтрольного употребления лекарственных средств (особенно иммуномодуляторов), контактов с вредным производством, стрессовых ситуаций, а также регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.
В октябре прошлого года врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что люди, которые страдают аллергией на холод, нельзя заниматься спортом на улице в прохладную погоду.
Пенсионерка из Магнитогорска замерзла насмерть из-за нежелания полиции выяснять геолокацию по сотовой связи
В Челябинской области полицейские отказались без решения суда пробивать геолокацию пропавшей в метель 80-летней женщины, в результате пенсионерка погибла.
20 декабря родственники не смогли дозвониться до пожилой женщины, которая жила в Магнитогорске. Родственники решили наведаться домой к пенсионерке, но не смогли достучаться. Они вызвали участкового и вскрыли дверь, но женщины в квартире не оказалось, передает портал NN.ru.
После до пенсионерки все же удалось дозвониться: женщина сказала, что находится «в какой-то яме» и вокруг овраги, а рядом какое-то красное здание. После этого связь пропала.
Затем с бабушкой удалось поговорить внучке, которая уже находилась в полиции: «Жена включила громкую связь. Бабушку начали допрашивать. Она ответила: «Я заблудилась. В какой-то яме. Замерзла, заберите меня, пожалуйста». Супруга начала плакать: «Вы понимаете? У нее телефон сейчас сядет, мы ее потеряем».
Внучка попросила, чтобы в полиции определи местонахождение женщины через геолокацию в телефоне, однако полицейские сказали, что не могут этого сделать без решения суда.
Начались поиски, но они не дали результата. Пенсионерку обнаружили лишь 24 декабря буквально через дорогу от того места, где ее искали два дня.
«Ее снегом не засыпало, значит, после снегопада 21 декабря она еще была жива. В руках у нее была веточка, она ей на снегу написала SOS», – отметил родственник.
В региональном МВД заявили, что сделали все возможное, чтобы спасти замерзавшую женщину. Однако оказалось, что теперь сотрудники могут искать пропавших людей по геолокации, не дожидаясь разрешения суда – они должны только уведомить об этом суд. Эти поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» президент России Владимир Путин подписал летом 2021 года. Планировалось, что изменения в нормативно-правовой акт ускорят поиск исчезнувших людей.
Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что теоретически закон позволяет определить геолокацию мобильного телефона в течение пары часов, но на практике возникает множество препятствий.
«Сейчас в полиции общий профессиональный уровень низкий, и, возможно, именно эту норму сотрудники не знают. Они знают, что все связанное с телефоном – только по судебному решению. Сообщение о пропаже наверняка поступило в нерабочее время. Чтобы получить данные, нужно подпрыгнуть, поднять сотрудника сотовой компании, достучаться до руководства службы безопасности», – считает адвокат Сергей Колосовский.
При этом попытки объяснить отказ искать пропавшего человека по местоположению телефона защитой персональных данных Колосовский считает несостоятельными.
Между тем ГУ МВД по Челябинской области заявило, что информация о том, что при поиске пропавшей в Магнитогорске пенсионерки полиция отказывалась проверять геолокацию телефона без решения суда и провела биллинг только на третий день после обращения родных женщины, не соответствует действительности.
«Даже если бы сотрудники полиции сразу провели биллинг, то зона, на которую бы он указал, была бы очень большой – десятки квадратных километров. Это никак не помогло бы быстро найти человека. Поэтому мы сейчас пытаемся принять закон, по которому точность будет приемлемой. Мы добиваемся этого нормативного акта уже 10 лет», – прокомментировал ситуацию координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.
По его словам, точность определения местоположения в природной среде нужно сократить до 500 метров. Сделать это можно получить за счет модернизации сетей сотовой связи и передачи спутниковых координат при звонке на 112. Также необходимо позволить спасателям использовать специальные поисковые инструменты.
«Если эти три вещи будут приняты, то в России можно будет спасать порядка 6 тыс. человек в год. Вот это размер проблемы – такое количество людей погибает с включенным мобильным телефоном из-за того, что их сейчас технически невозможно найти», – добавил он.
Уже прошло предварительное обсуждение законопроекта, в весеннюю сессию его должны внести в Госдуму.
В августе Леонов обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву, указывая, что ведомство не пользуется законом о геолокации, который позволяет быстрее определять местоположение потерявшихся людей.
Владимир Путин еще 1 июля подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.
Согласно новым правилам, правоохранители могут оперативно получать информацию о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Прежде такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только по решению суда.
Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» десятый день подряд
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Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Накануне Газпром на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на четверг, передает ТАСС.
При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась.
Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.
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