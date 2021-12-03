«Волонтеры Победы» почтили память безымянных воинов в День неизвестного солдата

По всей стране прошли мероприятия, посвященные памяти павших безымянных бойцов. «Волонтеры Победы» почтили подвиг пропавших без вести воинов от Ямала до Крыма.

Добровольцы Нефтеюганска благоустроили мемориалы Героев. Волонтеры Победы города Ялта возложили цветы к Вечному огню вместе с Анатолием Медведем, ветераном Великой Отечественной войны, который отметил свой 95-летний юбилей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало, и наша первоочередная задача – поддерживать их и оказывать помощь не только 9 мая! Вот и сегодня, в День Неизвестного Солдата, на мемориальном комплексе «Холм Славы» мы вместе с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Яковлевичем Медведем чтим память безымянных Героев, которые отдали свои жизни ради будущего поколения», – поделился Евгений Хрычев, координатор направления «Связь поколений» муниципального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Ялте.

К возложению цветов и субботникам присоединились муниципальные районы Ямала, жители, волонтёры Калужской и Мурманской областей. Добровольцы привели в порядок мемориалы, организовали митинги и зажгли свечи памяти.

В Московской области для учащихся МБОУ «Салтыковакая Гимназия» волонтёры организовали урок памяти, в ходе которого ученики смогли принять участие в тесте по истории Великой Отечественной войны. Вопросы для теста были составлены как на основе школьного курса, так и актуальной информации о военном периоде.

«Сегодня, в День Неизвестного Солдата, мы вспоминаем тех, кто не вернулся домой с войны. У меня один из прадедов пропал без вести, и до сих пор мы не знаем, что с ним случилось и где он захоронен. Каждый год поисковые отряды поднимают останки героев и возвращают их семьям. (…) Пусть пройдет хоть сто лет, мы будем помнить их бессмертный подвиг», – сказала председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова.