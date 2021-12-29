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В Германии ответили на вопрос о сроках сертификации «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе ведомства.
В агентстве заявили, что «наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина (главы агентства Йохена) Хоманна в отношении процесса остаются в силе». Хоманн заявил ранее, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года, передает РИА «Новости».
До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.
Напомним, в ноябре процесс сертификации был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
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Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
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Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но нужны долгосрочные контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Физически мы готовы увеличить объемы добычи и поставок. Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», – добавил он.
Он также затруднился сказать, когда закончится период высоких цен на газ в Европе.
«Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», – сообщил Новак.
Ранее представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
В Германии заявили о выполнении Россией газовых обязательств
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Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией с газом. Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», – цитирует ее ТАСС.
По словам Айнхорн, ведомство постоянно разрабатывает механизмы обеспечения газоснабжения на случай возникновения кризисной ситуации, что осуществляется в сотрудничестве с другими странами – членами Евросоюза на основе законодательства сообщества.
Она также напомнила, что в Германии обстановку на газовом рынке определяют продающие голубое топливо фирмы и игроки.
«Это означает, что не правительство ФРГ принимает решение о газовых потоках, но рынок... Так что мы не можем комментировать отдельные заявления, в частности России. Это должны делать продавцы и действующие на рынке игроки... По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», – подчеркнула она.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
Газпром вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимум за последние пять лет
Компания «Газпром» вывела суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние пять лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в холодный период.
«Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки», – говорится в сообщении на сайте холдинга.
Из-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.
В понедельник Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».
Китайцы высмеяли позицию Европы по «Северному потоку – 2»
Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа по «Северному потоку – 2».
«Ха-ха, Германия предупредила, что если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки «Северного потока – 2». Эти... идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: «Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!» – передает комментарий одного из пользователей РИА «Новости».
Другой комментатор отметил, что «логика действительно непонятная, как будто «Северный поток – 2» вообще не имеет отношения к Европе».
При этом китайцев поразили попытки европейских стран угрожать России в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей. «На самом деле, от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца», – возмутился один из читателей.
Другой пользователь задался вопросом, «о чем думают немцы». «Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть?» – написал он.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Она заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция», признав, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок.
Недавно канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса.
Позднее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу, поступают глупо.
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Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» восьмой день подряд
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Газпром восьмой день подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для поставок газа в Германию из-за отсутствия заявок со стороны европейских клиентов, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
По газопроводу восьмой день продолжаются реверсные поставки, то есть газ идет в Польшу. Накануне на аукционе «на день вперед» Газпром вновь не забронировал прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», передает ТАСС.
Накануне, 27 декабря, Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу «Ямал – Европа». Таким образом, Газпром уже восемь дней не бронирует польский участок «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
Выросло число направленных в Европу из США танкеров с газом
За выходные число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть, сообщает Bloomberg.
В пятницу таких танкеров было 15, после выходных – 20. Кроме того, есть еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу «в ожидании окончательных распоряжений», передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.
Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд
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Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже девять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны Газпрома, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Газпром накануне вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на среду. При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась, передает ТАСС.
Таким образом, холдинг уже девять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Напомним, Газпром начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4-5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4-5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4-5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось: спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
«В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «большого воровства», не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена», – цитирует его ТАСС.
Экс-президент добавил, что прежде Украина никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов
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Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен, профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы.
Биомассой по большей части также отапливаются Вентспилс и Лиепая. С поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы, передает «Прайм» со ссылкой на портал lsm.lv.
«Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – приводятся слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса.
По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой является спекулятивной и связана с ростом цен на газ: «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать. Оснований для этого серьезных нет».
Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта заявила, что спекулятивная ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они готовы обратиться к правительству. Она допускает вмешательство государства, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой необходим.
Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.
Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Напомним, Газпром не заказывает прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд. Президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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Цена на газ в Европе опустились ниже 1,2 тыс. долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов теряют более 10% и падают ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1156,7 доллара, что на 10,4% ниже расчетной цены пятницы – почти 1290 долларов, передает РИА «Новости».
Отметим, что в понедельник Газпром в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что европейцев сейчас спасают от разорения электричеством.
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В Германии предсказали отключения электричества без «Северного потока – 2»
В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки «Северного потока – 2», заявил в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
Флаугер указывает, что Берлин нуждается в импорте голубого топлива в большом количестве, в том числе из России, иначе ФРГ не сможет реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле, передает РИА «Новости».
«Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах – они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», – заявил он.
Обозреватель пришел к выводу, что в случае блокировки трубопровода Москва начнет искать рынки сбыта в Азии, в чем не заинтересована Германия.
«Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу «Северного потока – 2» не обострились», – заключил он.
Флаугер также подчеркнул, что Россия выполняла свои обязательства перед покупателями газа на Западе даже во время холодной войны в составе СССР.
Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на «сдерживание» России, но без санкций против «Северного потока – 2».
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Новак: «Северный поток – 2» невозможно сорвать
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Сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия [2022 года]. Конец первого полугодия – это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше», – передает его слова РБК.
При этом Новак добавил, что политические вопросы, связанные с противодействием строительству «Северного потока – 2», присутствуют уже давно. «Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством. Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер», – сказал вице-премьер.
Также вице-премьер заявил, что сорвать реализацию проекта Украине не удастся. «Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», – отметил он.
Новак резюмировал, что «было много противодействий, но тем не менее караван идет», и выразил уверенность в том, что по этому газопроводу газ будет поставляться в Европу.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Постпред России при ЕС назвал пострадавших от задержки сертификации «Северного потока – 2»
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
«Пострадает в конечном итоге (от задержки в сертификации «Северного потока – 2») европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать, как говорится, дальнейшего развития событий», – цитирует его заявление на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня» РИА «Новости».
По словам Чижова, для России сроки сертификации не принципиальны.
«Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что Газпром имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможности его прокачки по существующему газопроводу, другое дело, что при этой прокачке, то есть, через территорию Украины главным образом, он будет стоить дороже и надежность этой прокачки будет ниже, но тем не менее такая возможность есть», – указал он.
Он подчеркнул, что Москва считает вопрос о сроках сертификации газопровода политизированным, а не техническим. Он добавил, что «четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет», а также уточнил, что не может дать прогноза по срокам.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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