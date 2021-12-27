Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,2% и впервые с ноября достигла 78,21 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:57 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,2% и достигла 78,21 долларов за баррель, передает ТАСС.

В последний раз стоимость Brent была выше 78 долларов за баррель 26 ноября 2021 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 2,66%, до 75,75 долларов за баррель.

Отмечается, что мировые цены на нефть в понедельник вечером значительно растут, инвесторы ожидают увеличения спроса на фоне ослабления опасений за глобальную экономику, передает РИА «Новости».

Несмотря на усиление опасений на фоне стремительного распространения штамма коронавируса «омикрон», трейдеры по-прежнему сохраняют оптимизм относительно экономического роста в будущем году. Это также означает и увеличение спроса на нефть.

Трейдеры также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое пройдет в следующий вторник, 4 января. Альянс решит необходимо ли менять текущие параметры соглашения, согласно которым ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

В пятницу сообщалось, что российский рынок акций на открытии утренней сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 0,24%, до 3695,87 пункта.