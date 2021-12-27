Путин отметил жертвы и самоотверженность спасателей

В видеообращении по случаю Дня спасателя президент России Владимир Путин выразил уверенность, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти людей.

«Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС», – сказал Путин, отметив «мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная», и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева».

Он выразил уверенность, что сами российские спасатели «всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу», а также испытывать «искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России», передает ТАСС.

Путин поблагодарил спасателей «за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что достойно, честно и добросовестно решают огромный массив задач, которые возложены на МЧС России». Президент напомнил, что в 2021 году они боролись с последствиями паводков, пожарами, решали задачи по борьбе с коронавирусом. Кроме того, специалисты МЧС «работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику».

По словам президента, «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач» они задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег в других странах, передает «Звезда».

Глава российского государства поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе.

5 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в начале осени, разбившись о камни при попытке спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а также присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.