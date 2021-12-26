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Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
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Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцина защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител так же через 2-3 недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, и вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом
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Патриарх Константинопольский Варфоломей получил положительный результат теста на коронавирус. У него имеются небольшие симптомы, но общее состояние хорошее.
В сообщении Константинопольского патриархата в Стамбуле отмечается, что патриарх Варфоломей, полностью привитый от коронавируса, в ходе регулярной проверки в патриархате сдал положительный текст на COVID. «У него в настоящее время имеются легкие симптомы, но общее состояние хорошее. Сразу после постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра», – передает ТАСС сообщение со ссылкой на греческий телеканал «Скай».
В свою очередь 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто проявляет интерес к состоянию его здоровья. «Он призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать ее на благо себя и общества. По этому случаю он желает всем счастливого Рождества», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.
Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.
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Франция поставила новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
За сутки во Франции зафиксировано свыше 88 тыс. случаев COVID-19, это новый антирекорд для страны, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Позднее стало известно, что этот показатель превысил 91 тыс. случаев.
Веран сообщиил, что штамм «дельта» «идет на спад», но «волна «омикрона» очень быстро растет», в результате «зарегистрирован наихудший показатель с начала эпидемии» по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Подчеркивается, что еще до конца года данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев. Позднее Sante publique France опубликовало ежедневную сводку, согласно которой за сутки инфицирование коронавирусом было выявлено у 91,6 тыс. жителей Франции, передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Министр здравоохранения указал, что «омикрон», судя по научным публикациям, более заразен, но вероятность развития тяжелой формы COVID-19 при нем ниже, чем у «дельты». Он призвал «дождаться результатов с более широкой выборкой».
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
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Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – заявил ученый Ura.ru.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.
«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
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Голикова заявила об увеличении уровня коллективного иммунитета к COVID
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос с 58,2% до 60,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», – цитирует ее ТАСС.
Голикова также добавила, что индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшилась в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух.
По ее словам, России в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, ситуация с ковидом ухудшилась в Ингушетии и Кемеровской области.
Владимир Путин накануне заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4% и этого недостаточно. Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
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Джуканович заразился COVID-19
Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, сообщила его пресс-служба.
Указывается, что у Джукановича «слабовыраженные симптомы», он на самоизоляции, но продолжит «исполнять свои обязанности». Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Встреча была отменена, так как выяснилось, что Джуканович контактировал с больным COVID-19, передает РИА «Новости».
Весной СМИ сообщали, что Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
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Депутат: КПРФ зарабатывает очки на антинаучных теориях о вреде вакцинации
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Хотя коммунисты говорят, что они не против прививок от ковида, на деле они пытаются внушить рядовым россиянам сомнение в необходимости вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Ранее президент Путин призвал оппозицию прекратить зарабатывать «дешевые очки на здоровье нации».
«Обычно в дискуссии должны участвовать сторонники разных точек зрения. Но на свой недавний круглый стол в Госдуме фракция КПРФ пригласила только антипрививочников. Там звучал сплошной популизм, – те самые лозунги, которыми многим нашим согражданам заморочили голову. В результате такой агитации некоторые россияне отказываются прививаться. К сожалению, из-за этого не только заболевают и даже погибают», – возмущается председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов.
Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал с уважением отнестись к рядовым россиянам, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. По мнению Путина, их нужно последовательно убеждать в пользе вакцины. Однако президент резко раскритиковал тех, кто пытается заработать на этой теме политические очки. «Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция», – сказал президент. Он призвал политиков занять принципиальную позицию по вакцинации, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации».
Как сообщают РИА Новости, в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Путину, что его фракция не выступала против вакцинации от коронавируса. «У нас вся фракция вакцинирована или переболела», – добавил Зюганов, выступая на заседании Госсовета по науке. – Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».
Как сообщал сайт партии, 8 декабря КПРФ провела в здании Госдумы круглый стол «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», на котором выступил Зюганов. В дискуссии участвовала актриса Мария Шукшина, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, демограф Алексей Ракша и другие. По мнению Шукшиной, что в России не ведется учет негативных последствий вакцинации.
Параллельно КПРФ провела в одной из столичных гостиниц международную научно-практическую конференцию «Врачи за правду!» с участием в том числе непризнанных ученых, активистов и религиозных деятелей, также выступивших против вакцинации.
«Подобные мероприятия – чистой воды попытка заработать политические очки, – возмущается Хубезов. – Коммунисты понимают, на что идут: они специально собрали тогда тенденциозных личностей. Ораторы там утверждали, что они как бы не против вакцинации, но за добровольность. Но тут же вдогонку говорили, что в России используется «непонятная сырая» вакцина, от которой нет никакого толку», – рассказал депутат, назвав подобные акции проявлениями «медийного и политического ковид-мародерства».
«Смешно слышать, как медийные, но далекие от медицины люди читают лженаучные лекции, при этом ссылаются на авторитетные журналы типа The Lancet. На самом деле, эти люди за всю свою жизнь не вылечили ни одного пациента, тем более – пациента с коронавирусом. Они просто выдергивают фразы из контекста, чтобы обосновать свои теории, не имеющие ничего общего с наукой», – пояснил Хубезов.
Кроме актрисы Шукшиной и депутата Енгалычевой, журналиста по образованию, в мероприятии КПРФ участвовал и человек, обладающий ученой степенью – доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «В методах Игоря Гундарова нет научного подхода. Приводимые им цифры подогнаны под его мнение, данные статистически никак не обоснованы. Скажем, утверждения Гундарова о том, что вслед за вакцинацией идет всплеск заболеваемости – это просто манипуляция цифрами и не более того, – полагает Хубезов. – Уже научно доказано, что прививка от ковида примерно в восемь раз уменьшает риск заражения и примерно в 30 раз – риск смерти».
По мнению депутата, возглавляемая Гундаровым Академия труда и социальных отношений была создана «как альтернатива традиционной Академии наук и объединяет псевдонаучных людей». «Гундаров не имеет никакого отношения к статусу академика в классическом варианте. Он опирается на околонаучные философские теории», – считает Хубезов.
Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски
В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.
Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.
Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.
В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.
Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.
Гинцбург не считает штамм «омикрон» более опасным в сравнении с «дельтой»
Штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».
«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен (чем дельта-штамм), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», – цитирует его ТАСС.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования.
В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
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По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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В Британии заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом
Инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, в отличие от тех, кто заразился, вариантом «дельта», на 50-70% реже попадают в больницы, говорится в обнародованном исследовании Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).
По предварительным данным, заразившиеся омикрон-штаммом также на 31-45% реже отправляются в реанимацию, по сравнению с инфицированными разновидностью «дельта». В то же время UKHSA предупредило о том, что штамм «омикрон» передается быстрее, чем предыдущие варианты, в связи с чем сохраняется риск высоких показателей госпитализации и большой нагрузки на систему здравоохранения, сообщает ТАСС.
Также в исследовании говорится, что переболевшие COVID-19, могут чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом. В ведомстве утверждают, что в настоящее время примерно 10% инфицированных омикрон-штаммом в стране ранее уже переносили заболевание.
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, комментируя результаты исследования, назвал обнадеживающим тот факт, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к госпитализации инфицированных.
Ранее в ВОЗ сообщили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта».
В России за сутки выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24 703 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 343 353 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2126, Санкт-Петербурге – 2117, Московской области – 1270.
Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 302 269 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек, всего выздоровели 9 180 379 человек.
Накануне в России выявили 25 667 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 964.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против «омикрона»
Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон», заявил директор центра Александр Гинцбург.
Центр Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител – это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что лекарство находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
«Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он уточнил, что клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.
Ранее Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона».
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