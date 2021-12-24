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Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
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Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина
Представители СМИ-иноагентов не задали вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его ежегодной пресс-конференции, это произошло из-за того, что до них просто не дошла очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну, не дошла очередь, не каждый же раз… Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили (возможность задать – прим. ВЗГЛЯД) вопрос, сколько людей из президентского пула не получили», – ответил Песков на вопрос журналиста издания «Медуза*», которое является одним из признанных иноагентами СМИ, передает РИА «Новости».
Аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных в России СМИ-иноагентами.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря прошла 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны ответил на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут, президент ответил на 55 вопросов.
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Путин: Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества
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Российские власти должны обеспечить свободу творчества, однако этот вопрос тесно связан с экстремизмом, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-ой ежегодной пресс-конференции. По его словам, размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и оскорбление пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.
Журналистка телеканала «Культура» отметил, что все больше появляется административных и уголовных дел, связанных с пропагандой экстремизма и оскорблением чувств. В связи с этим, она задала вопрос, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение.
«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», – ответил глава государства.
Путин задался вопросом, является ли свободой творчества оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. «Я считаю, что нет. И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» – отметил он.
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Ранее Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя, который пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Путин разъяснил позицию по признанию талибов
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Российское руководство исходит из реалий, говоря о возможности признания «Талибана*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России) властями Афганистана, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос. Потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда возможных экстремистских элементов не может не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений», – пояснил свою позицию президент.
Также Россию заботит то, что с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. По словам главы государства, 90% опиатов на мировом рынке афганского происхождения.
«Что касается признания [правительства талибов] – в целом надо исходить из реалий. Исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной оказались все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане. Но что нужно сделать сейчас? Нужно оказать помощь афганскому народу. И это, прежде всего, должны сделать те страны, которые нанесли такой ущерб, урон и афганской экономике и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны, прежде всего, оказать помощь», – подчеркнул Путин.
Российская сторона будет делать все, что от нее зависит, но прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу. «Иначе там просто голод может наступить. И тяжелые последствия, которые затронут близлежащие государства», – указал он.
Россия также консолидированно работает со всеми участниками международного общения по афганскому вопросу, и у нее есть своя позиция, озвученная выше, сказал Путин.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», – заключил он.
Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Путина спросили о дефиците личного общения
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, испытывает ли недостаток в личном общении.
«Общения не хватает, так же, как и другому человеку», – отметил он, сообщает РИА «Новости».
Отвечая вопрос о том, как президент проводит досуг, следит ли за блогерами, Путин пошутил: «Давно ни за кем не слежу – с тех пор как перестал быть директором ФСБ».
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России
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«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.
«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.
По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.
«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».
Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.
В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.
В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.
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«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.
В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Сенатор: Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты
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Президент на пресс-конференции обозначил, что Россия последовательно строит социальное государство, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны, – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя основные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
«На большой пресс-конференции президента были озвучены очень серьезные установки – оживление экономики, вопросы удержания под контролем инфляции, поддержка бизнеса, деловой среды, поддержка граждан, поддержка семей с детьми», – перечислил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, бывший эмиссар МИД России по правам человека.
«Президент обозначил, что мы последовательно строим социальное государство, и эта серьезная работа будет продолжена, – отметил сенатор. – Эта установка находится в контрасте с западными странами, которые в последние годы ушли от парадигмы социального государства – даже те страны, кто, собственно, следовал этой парадигме. Россия же идет в этом направлении, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны. В конечном итоге, основная функция государства – это благополучие граждан, и президент об этом сказал».
Внешняя политика тоже рассматривается Владимиром Путиным как способ обеспечения благополучия граждан, подчеркнул политик. «Глава государства очень четко говорит о том, что интересы государства неотделимы от интересов граждан. Когда мы говорим о безопасности – это безопасность наших граждан. Когда мы говорим о неправомерности санкций и обеспечении экономических интересов нашей страны – это, в первую очередь, забота о благополучии граждан», – указал Долгов.
При этом президент полностью владеет вопросами внутренней повестки, что позволяет ему давать четкие установки правительству, конкретным чиновникам, законодателям по решению злободневных вопросов развития нашей страны, отметил сенатор.
В своем выступлении Путин уделил большое внимание вопросам жизни обычных российских семей и тому, как на них влияет обстановка в стране и мире, констатировал собеседник. «С одной стороны, президент согласился, что социальные расходы «разгоняют» инфляцию. Эту общемировую тенденцию мы наблюдаем и в других государствах. С другой стороны, Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты, – подчеркнул Долгов. – Это принципиально важно, потому что речь идет о ежедневной жизни граждан, об их благополучии, особенно – благополучии семей с детьми».
«Президент абсолютно четко и правильно сказал, что у нашей большой страны – маленькое население. В интересах безопасности и процветания людей должно быть больше. Акцент на социальной поддержке продиктован также и заботой о демографии», – сказал сенатор.
Россия, как страна, защищающая традиционные общечеловеческие ценности, стала центром притяжения для людей, которые не приемлют отказа от них, отметил политик в выступлении президента. «Это очень последовательный акцент, который он делает на вопросах традиционных ценностей. При этом на Западе мы видим попытки построения трансгуманизма, «преодоления человеческой природы» которые, кстати, встречают отторжение в западном общественном мире», – отметил бывший дипломат. Россия движется в противоположном направлении, с доминированием гуманистических ценностей и ценностей семьи. И президент четко подтвердил, что этот курс не подлежит никакой ревизии, подчеркнул Долгов.
Хотя мы против дискриминации, у нас по Конституции не может быть противопоставления одних групп людей другим. При этом гуманистические основы нашего общества и культуры тоже находятся под защитой Конституции в свете тех поправок, которые были в нее внесены. Очень важно, что президент подтвердил, что этот курс будет полностью сохранен»,– отметил сенатор.
Установка на отсутствие дискриминации и заботу о правах граждан проявилась в ответах президента по теме вакцинации, поэтому его выступление имело по-настоящему успокаивающий характер и разрядило напряжение в обществе, заметил собеседник.
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«Президент подтвердил, что не надо разжигать страсти, увлекаться разговорами о каких-то штрафах для тех людей, которые не вакцинируются. Нужно спокойно убеждать, разъяснять важность борьбы с пандемией и ни в коем случае не дискриминировать граждан – рассказал сенатор. – Эта установка важна и для регионов, для губернаторов. Они находятся на переднем крае борьбы с пандемией. При этом, важность борьбы с вирусом – это несомненный приоритет, и президент это тоже подтвердил. Нужно больше объяснять, разъяснять и убеждать, это задача государства и врачей».
Пресс-конференция – не монолог, а диалог президента с обществом и СМИ, в первую очередь, региональными, отметил политик. «Я думаю, предстоящее Послание Федеральному собранию во многом вырастет, в том числе, из тех тем, которые поднимались сегодня журналистами – заявил сенатор. – А журналисты не придумывают эти темы, они берут злободневные вопросы, которые волнуют общество, в первую очередь, в регионах».
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«Президент постоянно говорит, что для него региональная пресса – это ценный источник сверки позиций, «сверки часов». Не только получение информации, но и первичное обсуждение тех путей, которые могут оказаться оптимальными решениями вопросов. Президент неоднократно говорил, что вся жизнь – в регионах: структуры федеральной власти должны иметь направляющую, контролирующую функцию, но при этом больше полномочий должно уходить регионам», – отметил Долгов.
В условиях пандемии меньше возможностей общаться вживую, поэтому президент уделяет большое внимание встречам с общественностью, отметил Константин Долгов: сейчас больше задействуется дистанционный формат, и в этом смысле пресс-конференции имеют очень важное значение.
В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами продолжалось 3 часа 56 минут, за это время глава государства ответил на 55 вопросов. В том числе, Путин сообщил – российское руководство примет все меры, чтобы повышение пенсий проводилось по уровню фактической инфляции. Президент также напомнил о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и подчеркнул, что у федерального бюджета – социальная направленность.
Глава государства также ответил на вопрос о том, что может помочь решить демографическую проблему в России. «Все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми, – сказал президент. – Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы».
«Понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей», – добавил Путин.
Президент высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – заметил Путин.
Значительная часть вопросов президенту имела отношение к международной политике и к социальным явлениям, распространившимся в последнее время за рубежом. В частности, Путин ответил на вопрос о своем отношении к тому, как на Западе изменяются такие базовые понятия как пол и родительство.
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«Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – заметил президент. Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», – подчеркнул Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных темах пресс-конференции президента.
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Глава Минвостока рассказал о программе по снижению стоимости жилья в ДФО
Реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объемов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявил глава Минвостока Алексей Чекунков.
«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки – «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространен режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов. Это, в свою очередь, в сочетании с увеличением объемов строительства направлено на снижение стоимости жилья для покупателей», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По его словам, согласно программе, за счет государственных средств подводится инфраструктура.
«Площадки смогут застроить компании, которые обеспечат максимальный процент жилья для социальных нужд, а также выдержат высокие стандарты качества. «Дальневосточный квартал» должен стать синонимом высокого качества городской среды. В новых жилых кварталах будут создаваться благоустроенные дворы, социальная инфраструктура, использоваться современные архитектурно-планировочные решения», – отметил Чекунков.
Также глава Минвостока отметил, что благодаря этой программе жилищные условия улучшили более 30,7 тыс. дальневосточников.
«Выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей. Всего подано 119,5 тыс.заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. За 11 месяцев этого года на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн квадратных метров», – добавил Чекунков.
Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту – участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока рассказала, что в городе однокомнатная квартира стоит 8 млн рублей, а также спросила у президента про механизм сдерживания роста цен на жилье.
«Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Дешевая ипотека действительно влияет на цены, но ввод 90 млн квадратных метров жилья – это все-таки позитивный момент. Дальний Восток требует особого подхода», – ответил Путин, перечисляя все то, что необходимо сделать в регионе.
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За время пресс-конференции Путин ответил на 55 вопросов
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.
Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году на пресс-конференцию президента было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, четырем сотрудникам зарубежных изданий, двум блогерам, передает РИА «Новости».
В прошлом году пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Тогда из-за пандемии мероприятие проходило в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пресс-конференция включала в себя и элементы традиционной «прямой линии».
Россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. В 2020 году представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата «прямой линии».
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы – чуть больше 1,5 часов. А в 2012 году мероприятие длилось 4 часа 33 минуты, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут.
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