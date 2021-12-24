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Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Путин пообещал решить проблему Крыма с мобильной связью
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил, почему в Крым не заходят крупные операторы сотовой связи.
Связано с западными санкциями, пояснил президент. «Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», – цитирует его РИА «Новости».
Путин пообещал, что власти будут строить больницы, заниматься реновацией жилья, «постепенно, но уверенно» решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму – и решать вопросы всех проблем Крыма системно. В том числе и с мобильной связью. При этом как именно, президент не сказал, чтобы «не помешать процессу». Также президент уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
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Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.
Журналист Life спросил у Путина, есть ли у него любимчики среди министров, кому из них «премия, а кому больше всех досталось», а также задал вопрос о том, почему президент и глава Минобороны не берут Мишустина в тайгу.
«Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?», – пошутил в ответ глава государства.
Потому, пояснил президент, когда Мишустин, «на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране», уезжает отдыхать, он «звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: «Я поеду туда-то, туда-то», но он всегда на связи».
Глава государства указал, что у него нет любимчиков среди министров, хотя некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения. Вместе с тем, на его взгляд, выделять кого-то не стоит – нужно оценивать работу коллектива.
По словам Путина, если он видит, что кто-то из членов правительства «недорабатывает», то он обратит на это внимание, несмотря на уровень личных отношений.
Говоря об отдыхе в тайге, Путин отметил, что поездки туда уже стали традицией, в Сибири сложилась уникальная экосистема и живут уникальные люди: «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить – в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».
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Журналистки из Бурятии «обманули» Пескова на пресс-конференции
На ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистки из Бурятии передали друг другу микрофон в обход соответствующего позволения со стороны пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Первая из журналисток, державшая табличку с надписью «Боль», попросила Путина помочь в строительстве нового здания инфекционной больницы в регионе, так как действующему уже 80 лет и оно рассчитано только на 200 человек.
Путин, отвечая на ее просьбу, отметил, что средства у региона, вероятно, все же есть, «но хочется сэкономить». «Правильно вас начальство настроило на этот вопрос», – добавил он и пообещал рассмотреть проблему.
Затем журналистка попросила президента передать вопрос бурятской коллеге.
«Вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича (Пескова)? Ну, давайте, работайте пресс-секретарем», – ответил на это Путин.
Вторая журналистка спросила о ночной аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ, отметив, что руководство региона просит посодействовать в решении проблемы. Также она спросила про якобы становление Байкала федеральной территорией.
«Никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались», – сказал Путин. Он пообещал после пресс-конференции разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ и выяснить, чем надо помочь.
Затем, когда пришло время передать микрофон, Песков пошутил, что если ему вернули из Бурятии полномочия, то он направит вопрос другим представителям СМИ.
«Это не я, это Бурятия вам вернула, скажите им спасибо за это», – пошутил в ответ на это Путин.
«Спасибо, Бурятия», – с улыбкой сказал Песков.
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Путин назвал способы решения демографической проблемы
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, какие меры, кроме экономических, будут полезны, чтобы переломить демографическую ситуацию в России.
«Поднять на ноги малыша – это сложное дело. Поэтому все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Надеюсь, это сыграет свою положительную роль», – ответил он на вопрос телеканала «Спас» о демографии.
Путин отметил, что «есть и вещи более тонкие. Такая же проблема, связанная с демографией, есть во всех постиндустриальных странах. С чем это связано? С изменением не интересов, а приоритетов в жизни людей. В том числе – в жизни женщин детородного возраста. Образование, постобразование, карьера – а потом ребенок. И это к 30 годам. А там уже и о втором ребенке не задумаешься».
«Это тонкая вещь. Даже у демографов нет окончательных и ясных ответов на эти вопросы. Что касается духовной составляющей – да, карьера и благосостояние – это важная вещь. Но понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей», – отметил президент.
По словам Путина, понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание россиян, но без навязывания, сообщает ТАСС.
«Нужно показывать, какое это счастье – иметь детей. Это делать надо талантливо, ярко, тонко, с помощью СМИ, деятелей искусства, общественных организаций и поддерживать людей материально», – заключил он.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин выступил адвокатом Деда Мороза
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Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции выразил готовность выступить адвокатом по иску к Деду Морозу от юриста из Петербурга, глава государства сразу же обозначил линию защиты своего подопечного.
Президенту сообщили, что один из россиян подал в суд на Деда Мороза, поскольку тот уже 23 года не выполняет его желания. Иск подал юрист из Петербурга.
«Я тоже юрист из Петербурга. Поскольку я юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», – ответил он на вопрос.
Глава государства также объяснил свое отношение к попыткам людей пиариться и «хайпить» на подобных новостных поводах.
«Что касается хайпа, главное – чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», – указал президент.
Путин добавил, что отношения с Дедом Морозом у него строились «благообразно», он благодарен волшебнику за то, что может встречаться с людьми в том качестве, в котором сейчас находится.
«Еще больше я благодарен народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И, надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов – и всей страны, и каждого в отдельности гражданина», – заключил глава государства.
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В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»
Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.
По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, сообщает ТАСС.
Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Путин назвал способ борьбы с западной «культурой отмены»
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о «системных проблемах» на Западе, а именно о «культуре отмены», в числе которых и понятия «мама», «пол».
«Эта карета пойдет неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – цитирует его РИА «Новости».
Путин привел пример: в США один заключенный объявил себя женщиной и попросил перевести его в женскую тюрьму, где он тут же изнасиловал свою сокамерницу. «Должен же быть здравый смысл», – повторил Путин.
Кроме того, президент считает, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
Президент заявил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.
«У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия... Да пусть они там делают, что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», – заключил Путин.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина
Представители СМИ-иноагентов не задали вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его ежегодной пресс-конференции, это произошло из-за того, что до них просто не дошла очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну, не дошла очередь, не каждый же раз… Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили (возможность задать – прим. ВЗГЛЯД) вопрос, сколько людей из президентского пула не получили», – ответил Песков на вопрос журналиста издания «Медуза*», которое является одним из признанных иноагентами СМИ, передает РИА «Новости».
Аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных в России СМИ-иноагентами.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря прошла 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны ответил на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут, президент ответил на 55 вопросов.
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Путин: Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества
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Российские власти должны обеспечить свободу творчества, однако этот вопрос тесно связан с экстремизмом, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-ой ежегодной пресс-конференции. По его словам, размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и оскорбление пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.
Журналистка телеканала «Культура» отметил, что все больше появляется административных и уголовных дел, связанных с пропагандой экстремизма и оскорблением чувств. В связи с этим, она задала вопрос, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение.
«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», – ответил глава государства.
Путин задался вопросом, является ли свободой творчества оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. «Я считаю, что нет. И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» – отметил он.
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Ранее Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя, который пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма.
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Путин ответил на вопрос об индексации пенсий
Российское руководство примет все меры, чтобы повышение пенсий проводилось по уровню фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Главу государства спросили о том, будет ли в 2022 году индексация пенсий соответствовать инфляции, так как рост цен проходит быстрее, чем рост пенсий.
«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось, и мы обязательно это сделаем. В следующем году соответствующие решения будут приняты по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных органах и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», – ответил Путин.
Также в ходе пресс-конференции президент отметил, что бюджет России – социально ориентированный.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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