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23 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Началась большая пресс-конференция Путина
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19:59
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Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая
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Россия и Китай углубляют военное сотрудничество, чтобы сдерживать США от агрессии и навязать Вашингтону повышенные траты на оборону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин. Ранее Минобороны КНР сообщило о прорыве в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.
«Российская военная кооперация с Китаем нужна для обеспечения прозрачности в отношениях, взаимного доверия и, как следствие, повышения безопасности в регионе», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.
Кроме того, второй базовой целью военного сотрудничества Москвы и Пекина является сдерживание США, отметил аналитик. «Сам факт проведения Россией и Китаем совместных учений заставляют Вашингтон принимать во внимание вероятность одновременного столкновения с обеими странами», – сказал эксперт.
В итоге, по его словам, США в своем военном планировании учитывают этот фактор и тратят все больше средств на вооруженные силы, в то время как России и Китаю совместные маневры «практически ничего не стоят».
«США несут дополнительные издержки, поскольку вынуждены учитывать худший сценарий – скоординированные действия России и Китая, несмотря на формальное отсутствие двустороннего военного союза. Это заставляет Вашингтон держать силы распределенными на нескольких театрах военных действий в разных частях мира», – детализировал Кашин.
Эксперт добавил, что перспективными направлениями развития российско-китайского военного сотрудничества может стать совместное патрулирование в конфликтных регионах на Ближнем Востоке. «Еще одним направлением развития могут быть учения с участием атомных подводных лодок», – сказал Кашин.
Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в докладе Минобороны КНР о международном военном сотрудничестве в 2021 году.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке.
В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
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Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
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Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Индонезия отказалась от закупки Су-35
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Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
«Что касается (самолетов) «Сухой-35», с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов», – передает РИА «Новости» слова Прасетио. По словам маршала, правительство Индонезии рассматривает приобретение вместо Су-35 французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX по соображениям бюджета.
«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.
Напомним, в марте 2020 года агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35.
Китай заявил о прорыве в военном сотрудничестве с Россией
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Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в тексте доклада министерства обороны КНР.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст доклада ведомства о международном военном сотрудничестве Китая в 2021 году.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке. В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
«Вышеупомянутые мероприятия продемонстрировали новый прорыв в стратегическом сотрудничестве вооруженных сил Китая и России», – добавили в ведомстве. Отмечается, что «стороны реальными действиями совместно и громогласно заявили силам, которые придерживаются менталитета холодной войны и тщетно пытаются запугать другие страны, а также всему миру, что Китай и Россия обладают дружбой, передающейся из поколения в поколение, и никогда не будут врагами, а также обладают твердой решимостью и непоколебимой волей помогать и поддерживать друг друга и защищать мир».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
США и Британия попытались склонить россиянина Клюшина к передаче секретной информации
Перед тем, как россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, спецслужбы США и Великобритании пытались склонить его к передаче секретной информации, сообщил прежний швейцарский адвокат бизнесмена Оливер Сирик.
Сирик сообщил, что Клюшин отказался передавать США и Британии серетные сведения. Добыть информацию западные спецслужбы пытались, когда Клюшин посещал страны Европы. По словам адвоката, разведка США видела в россиянине «человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».
Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Лавров предостерег горячие головы от провокаций у границ России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью
RT заявил, что Москва не хочет войны и не заинтересована в конфликтах, при этом она будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными.
«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент (России Владимир) Путин еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть – и на Украине их полно, и есть на Западе», – цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что выбор в этом вопросе стоит за западными партнерами.
«То, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную рамку дальнейшей работы, я, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, все-таки рассматриваю как позитивный шаг накануне Нового года», – заключил министр.
Также он отметил, что некоторые западные политические деятели пытаются подпитывать агрессивные настроения на Украине с надеждой создать больше раздражителей на границах России и вывести ее из равновесия, чтобы она не мешала западным силам геополитически осваивать территории. На фоне этого Лавров заявил, что Россия предостерегает Киев от военной конфронтации.
«Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и на Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой – чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».
Напомним, президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В Крыму и Краснодарском крае объявлены масштабные учения ВДВ
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Масштабные учения десантников стартуют в четверг в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Минобороны.
Учения стартуют в четверг на крымском военном полигоне Опук. Как отметили в Минобороны, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.
«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).
В свою очередь на полигоне Раевский под Новороссийском учения начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2С9 «Нона». Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.
Напомним, в августе командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря.
Запад в ООН потребовал от России «снизить напряженность» на Украине
Представительства Евросоюза и ряда западных стран в ООН заявили, что в случае «дальнейшей агрессии против Украины» Россия заплатит «серьезную цену».
Россия провела неофициальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа». Встреча проводилась для обсуждения ситуации с национальными меньшинствами и проблемы прославления нацизма в Прибалтике и на Украине. На встрече выступили представители НПО, активисты, которые рассказали о притеснении национальных меньшинств, передает РИА «Новости».
При этом ряд стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию и Эстонию, выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия» для России и «повлечет за собой серьезную цену». Как утверждается в заявлении, Москва должна «прекратить враждебную кампанию дезинформации» в отношении Украины, а также снизить напряженность «внутри и вокруг Украины».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Кремлю задали вопрос о запрете импорта в Россию смартфонов
Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, что это за чиновник, и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать», – передает РИА «Новости» его слова.
В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что «если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши».
Песков разъяснил слова Путина об ответе России на недружественные шаги США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России.
«Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета... Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
США обещали не договариваться с Россией о безопасности в Европе без участия ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что консультации по теме европейской безопасности между США и Россией должны проходить при участии Евросоюза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
Сообщается, что Боррель и Блинкен «приняли к сведению» российские предложения «относительно взглядов» Москвы «на новые договоренности по безопасности в Европе». Боррель и Блинкен при этом «подчеркнули несокрушимое партнерство США и ЕС» и «договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС»
США и ЕС договорились использовать «соответствующие международные и региональные форумы, такие как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы». Кроме того, Боррель и Блинкен обсудили «концентрацию российских сил у границ Украины и в очередной раз заявили о своей полной поддержке Киева и призывах к России выполнить Минские соглашения и «обеспечить деэскалацию», передает ТАСС.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
США перехватили в Аравийском море судно с автоматами Калашникова
ВМС США перехватили на севере Аравийского моря неопознанное судно, на котором, по версии американских властей, перевозилось контрабандное оружие и боеприпасы из Ирана, говорится в заявлении Пятого флота.
В сообщении указывается, что флот изъял «примерно 1,4 тыс. автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов с рыбацкого судна без государственной принадлежности (...) на севере Аравийского моря 20 декабря», передает ТАСС.
«Судно без государственной принадлежности, согласно нашим оценкам, шло из Ирана по международным водам по пути, который исторически использовался для незаконной контрабанды оружия хуситам в Йемене», – утверждают американские военные.
Отмечается, что пятеро членов экипажа заявили, что являются гражданами Йемена, американское военные намерены возвратить их в эту страну. Само судно при этом было затоплено, а оружие доставлено на американский военный корабль.
Напомним, конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, для поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади.
Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев – примерно 80% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.
В сентябре власти Южного Йемена объявили чрезвычайное положение на фоне наступления мятежников из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного положения.
В мае глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.
В Кремле допустили возможность видеосаммита Путина и Байдена до конца года
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков добавил, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи Путина и Байдена, что «он (Блинкен) же говорил про встречи».
При этом пресс-секретарь сообщил, что встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», – сказал он.
Кроме того, на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: «может».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Кремль заявил о заинтересованности Москвы в переговорах по гарантиям безопасности
В позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах для обсуждения позиций друг друга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как собственно и вчера в том числе говорил (Владимир) Путин, мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать позиции друг друга», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
При этом он отказаться ответить на вопрос, от каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться. «Нет. Сейчас я этого делать не буду. Давайте все-таки мы дождемся этих переговоров, когда будут согласованы сроки. Но сам факт, что подтверждается готовность – это уже хорошо», – сказал Песков.
По его словам, четкие сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности назвать невозможно. «Главное, чтобы это не превратилось в такой марафон переговорный», – сказал Песков. Он отметил, что нет смысла называть четкие сроки, факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет совершенно очевиден.
Напомним, МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины; блок отказывается от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии; альянс не размещает дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В США заявили о готовности к переговорам по безопасности.
США не стали снимать вопрос обмена заключенными с Россией
Со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, однако этот вопрос не снимается с повестки дня, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев отметил, что «поводу каких-то обменов говорить очень сложно, но эта задача – возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, – по-прежнему актуальна для нас», передает РИА «Новости».
«Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию России для отбывания дальнейшего наказания», – сказал он.
По словам дипломата, США поставили задачу, чтобы заключенные «в назидание другим» отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.
Ранее Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.
В августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
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