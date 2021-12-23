Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая

Россия и Китай углубляют военное сотрудничество, чтобы сдерживать США от агрессии и навязать Вашингтону повышенные траты на оборону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин. Ранее Минобороны КНР сообщило о прорыве в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

«Российская военная кооперация с Китаем нужна для обеспечения прозрачности в отношениях, взаимного доверия и, как следствие, повышения безопасности в регионе», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.

Кроме того, второй базовой целью военного сотрудничества Москвы и Пекина является сдерживание США, отметил аналитик. «Сам факт проведения Россией и Китаем совместных учений заставляют Вашингтон принимать во внимание вероятность одновременного столкновения с обеими странами», – сказал эксперт.

В итоге, по его словам, США в своем военном планировании учитывают этот фактор и тратят все больше средств на вооруженные силы, в то время как России и Китаю совместные маневры «практически ничего не стоят».

«США несут дополнительные издержки, поскольку вынуждены учитывать худший сценарий – скоординированные действия России и Китая, несмотря на формальное отсутствие двустороннего военного союза. Это заставляет Вашингтон держать силы распределенными на нескольких театрах военных действий в разных частях мира», – детализировал Кашин.

Эксперт добавил, что перспективными направлениями развития российско-китайского военного сотрудничества может стать совместное патрулирование в конфликтных регионах на Ближнем Востоке. «Еще одним направлением развития могут быть учения с участием атомных подводных лодок», – сказал Кашин.

Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в докладе Минобороны КНР о международном военном сотрудничестве в 2021 году.

«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке.

В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».

Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.

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